Obiteljski nasilnik iz Istre u istražnom zatvoru. Terete ga za niz teških djela na štetu djece

Županijsko državno odvjetništvo u Puli donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 43-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg se sumnjiči za niz teških kaznenih djela, uključujući teško kazneno djelo protiv spolne slobode, nasilje u obitelji, povredu djetetovih prava, tjelesnu ozljedu i prijetnju.

Kako navodi ŽDO u Puli, nakon prvog ispitivanja uhićenog osumnjičenika doneseno je rješenje o provođenju istrage zbog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode, kao i zbog kaznenih djela nasilja u obitelji, povrede djetetovih prava, tjelesne ozljede i prijetnje, sve prema odredbama Kaznenog zakona.

Osnovano se sumnja da je 43-godišnjak na području Istarske županije, tijekom duljeg vremenskog razdoblja, počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, dva kaznena djela povrede djetetovih prava, jedno kazneno djelo tjelesne ozljede te jedno kazneno djelo prijetnje, dok se posebno teško kazneno djelo protiv spolne slobode navodno dogodilo u travnju 2023. godine.

Županijsko državno odvjetništvo podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Puli prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenih djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i okrivljeniku odredio istražni zatvor po obje zakonske osnove.