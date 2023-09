Obiteljski nasilnik u Hrvatskoj žrtvu zlostavlja iz zatvora: 'To mu sve omogućuju institucije'

Možemo vidjeti koliko država brzo reagira i koliko trenira strogoću nad samohranom majkom dvoje male djece kad je prijavljuje osuđeni obiteljski zlostavljač direktno iz zatvora, ispričala je žrtva obiteljskog nasilja u razgovoru za Novu TV.

Obiteljski nasilnik završio je u zatvoru nakon talačke krize i pregovora s policijom kad je bivšu partnericu s djecom zatočio u stanu. On je nju sada prijavio da ona njemu prijeti oružjem pa je njoj policija pokucala na vrata.

To se dogodilo prije godinu dana. Nije mu to bilo prvi put da ih zatoči, prijetio joj je pištoljem, pratio.

- Očito je nedavno poslao prijavu za prijetnje oružjem s moje strane, iako nije priložio nikakav dokaz o tome niti mi je rečeno kad su se te prijetnje dogodile i prema tome, bila sam pozvana u policijsku stanicu na obavijesni razgovor - dodala je žrtva.

Rekla je kako nju nisu institucije štitile kada se radilo o njoj. Sad ih naziva produženom rukom zlostavljača.

- Zato što me institucije na ovaj način zlostavljaju skupa s njim, odnosno one dopuštaju da me on zlostavlja i dalje iz zatvora, znači on ima njihovu podršku da me se dalje bez prestanka zlostavlja i to može, prema tome, znači trajati u nedogled - zaključila je.