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DETALJI SUKOBA NA RADNIČKOJ

Obiteljski obračun na parkingu u Zagrebu: Pomlatili se pa mu prijetio ubojstvom palicom

Piše Marta Divjak,
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Obiteljski obračun na parkingu u Zagrebu: Pomlatili se pa mu prijetio ubojstvom palicom
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Četvorica muškaraca završila su u pritvoru nakon što su na Radničkoj cesti nesuglasice riješavali metalnim predmetom, batinama i namjernim zaletavanjem automobilom

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca koji su se u ponedjeljak, 1. lipnja, sukobili na parkiralištu trgovine na Radničkoj cesti. Riječ je o obiteljskom sukobu u kojem su sudjelovali muškarci starosti 19, 24, 41 godinu te jedan maloljetnik.

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Istraga je utvrdila da su se 41-godišnjak i njegov 21-godišnji član obitelji unaprijed dogovorili naći na parkiralištu kako bi riješili ranije nesuglasice. Stariji muškarac najprije je verbalno, a potom i metalnim predmetom zaprijetio 21-godišnjaku ubojstvom. Daljnji sukob tada je spriječio 24-godišnjak, također član obitelji oštećenog mladića.

Ubrzo su na mjesto događaja stigla još dvojica napadača, 19-godišnjak i maloljetnik. Dok je 41-godišnjak držao 21-godišnjaka, druga dvojica su ga udarala rukama po glavi i tijelu, čime su ga javno ponižavali. Nakon toga je 24-godišnjak sjeo u Peugeot sisačkih registracija i namjerno se prednjim dijelom zabio u bočnu stranu Forda zagrebačkih oznaka. U Fordu su se u tom trenutku nalazili 19-godišnji napadač i jedna 37-godišnjakinja, a 24-godišnjak ih je ovim potezom izravno ugrozio.

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Policija tereti 41-godišnjaka, 19-godišnjaka i maloljetnika za nasilničko ponašanje, dok 41-godišnjak dodatno odgovara i za prijetnju. Vozač Peugeota (24) osumnjičen je za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Svi su osumnjičeni predani pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv njih podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

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