Objavila fotke: 'Ponovno volim svoje tijelo, a htjela sam smrt'

Suzie Larson (25) iz američke savezne države Georgia kaže da je imala samo 13 godina kada ju je član obitelji pokušao seksualno zlostavljati. Kaže da ju je pokušao napastvovati, a kasnije su ju silovala dvojica muškaraca.

S 15 godina počela razmišljati o samoubojstvu i patiti od poremećaja prehrane. Najmanje je imala oko 48 kilograma. Počela joj je ispadati kosa. 2015. godine je odlučila napraviti promjenu.

Foto: Suzie Larson / mediadrumworld.com

- Član obitelji me pokušao dirati, kasnije me pokušao silovati i počela sam se bojati za svoju sigurnost. Nikome nisam ništa rekla jer sam željela zaštititi obitelj. Nisam htjela da se obitelj zbog mene raspadne. Godinu dana kasnije jedan me muškarac napao. Ugurao me u svoje vozilo i prisilio na oralni seks. Nakon toga silovao me jedan prijatelj. Pala sam u depresiju od koje i danas patim - kaže Suzie.

Foto: Suzie Larson / mediadrumworld.com

- Godinama sam svoje tijelo smatrala svojim neprijateljem. Bila sam samodestruktivna. Nosila sam dugu odjeću i skrivala svoje tijelo. Osjećala sam se jeftino, prljavo i bezvrijedno - kaže Suzie. 2014. godine se udala i kaže da joj je suprug Samuel pomogao da se izvuče iz depresije.

Foto: Suzie Larson / mediadrumworld.com

- Strpljiv je sa mnom i nježan. Podupire me i uvijek mi kaže da napravim ono što smatram da je najbolje za mene. Obitelji i prijateljima sam rekla što sam doživjela. Bilo me u početku strah kako će reagirati no htjela sam da znaju pravu mene - kaže Suzie. Počela je opet cijeniti svoje tijelo i sada se odvažila i objavila je svoje golišave fotografije na društvenim mrežama.

- Slavim svoje tijelo i svoj oporavak. Tako sam se oslobodila boli i srama. Žena se zaslužuje osjećati vrijedno, lijepo i voljeno. Zaslužuje voljeti svoje tijelo - kaže Suzie, piše Mirror.