Objavili javni poziv za tri suca Ustavnog suda: Kandidati imaju trideset dana za prijavu

avni poziv za izbor tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske objavljen je u srijedu u Narodnim novinama i u roku od 30 dana na njega se mogu javiti zainteresirani kandidati.

Trojici ustavnih sudaca istječe osmogodišnji mandat 12. listopada 2025., pa je potrebno odabrati nove. Mandat istječe sadašnjem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu.

U objavi u Narodnim novinama Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora upućuje poziv pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor.

Za suca Ustavnog suda može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci koji se u toj struci istaknuo znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem, kao i doktor pravnih znanosti koji uz ostale ispunjene uvjete ima najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Suci Ustavnog suda biraju se iz reda istaknutih pravnika.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivana Malenica (HDZ) poručio je kako očekuje da će se na javni poziv javiti što više kvalitetnih stručnjaka.

Po isteku roka za dostavu prijedloga, saborski Odbor za Ustav provjerit će valjanost pristiglih kandidatura te obaviti javne razgovor sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete. Na temelju prikupljenih podataka i rezultata razgovora sastavit će popis kandidata koji ulaze u uži izbor. Svi životopisi predloženih kandidata bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora.

Potom kreću pregovori vladajućih i oporbe oko izbora tri suca Ustavnog suda. Ako ne dođe do dogovora, mandat sadašnjim sucima može biti produljen za šest mjeseci, odnosno do 12. travnja 2026.

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić kazao je kako bi bilo dobro da zajedno s oporbom izaberu troje ustavnih sudaca ali i ocijenio kako nije realno očekivati da će ustavni suci biti izabrani do 12. listopada, kada sadašnjima istječe mandat.

Suce Ustavnog suda Hrvatski sabor bira dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika (101 glasom) na mandat od osam godina. Na plenarnoj sjednici zastupnici glasuju pojedinačno o svakom predloženom kandidatu.