Obavijesti

News

Komentari 0
TROJICI ISTIČE MANDAT

Objavili javni poziv za tri suca Ustavnog suda: Kandidati imaju trideset dana za prijavu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Objavili javni poziv za tri suca Ustavnog suda: Kandidati imaju trideset dana za prijavu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Trojici ustavnih sudaca istječe osmogodišnji mandat 12. listopada 2025., pa je potrebno odabrati nove. Mandat istječe sadašnjem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu

avni poziv za izbor tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske objavljen je u srijedu u Narodnim novinama i u roku od 30 dana na njega se mogu javiti zainteresirani kandidati.

Trojici ustavnih sudaca istječe osmogodišnji mandat 12. listopada 2025., pa je potrebno odabrati nove. Mandat istječe sadašnjem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu.

U objavi u Narodnim novinama Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora upućuje poziv pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor.

TRAŽE TRI IMENA Bačić: Nije realno da ćemo do 12. listopada izabrati tri ustavna suce. Neće nebo pasti na Zemlju
Bačić: Nije realno da ćemo do 12. listopada izabrati tri ustavna suce. Neće nebo pasti na Zemlju

Za suca Ustavnog suda može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci koji se u toj struci istaknuo znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem, kao i doktor pravnih znanosti koji uz ostale ispunjene uvjete ima najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci. Suci Ustavnog suda biraju se iz reda istaknutih pravnika.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivana Malenica (HDZ)  poručio je kako očekuje da će se na javni poziv javiti što više kvalitetnih stručnjaka.

TKO ĆE U USTAVNI SUD Sucima curi mandat, optimist Malenica tvrdi: 'Nove možemo izabrati do 12. listopada'
Sucima curi mandat, optimist Malenica tvrdi: 'Nove možemo izabrati do 12. listopada'

Po isteku roka za dostavu prijedloga, saborski Odbor za Ustav provjerit će valjanost pristiglih kandidatura te obaviti javne razgovor sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete. Na temelju prikupljenih podataka i rezultata razgovora sastavit će popis kandidata koji ulaze u uži izbor. Svi životopisi predloženih kandidata bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora.

Potom kreću pregovori vladajućih i oporbe oko izbora tri suca Ustavnog suda. Ako ne dođe do dogovora, mandat sadašnjim sucima može biti produljen za šest mjeseci, odnosno do 12. travnja 2026.

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić kazao je kako bi bilo dobro da zajedno s oporbom izaberu troje ustavnih sudaca ali i ocijenio kako nije realno očekivati da će ustavni suci biti izabrani do 12. listopada, kada sadašnjima istječe mandat.

Suce Ustavnog suda Hrvatski sabor bira dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika (101 glasom) na mandat od osam godina. Na plenarnoj sjednici zastupnici glasuju pojedinačno o svakom predloženom kandidatu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!
STIGLA I KRIM POLICIJA

STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
STRAŠNO

VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!

Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu
FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo
PRONAŠLI TIJELO NESTALE ŽENE

FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025