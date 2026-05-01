Objavili novi uznemirujući video napadača: 'Ovako je htio ubiti Trumpa. Upucao je agenta'

Piše Veronika Miloševski,
Allena se, prema optužnici, tereti za pokušaj atentata na predsjednika SAD-a, za što mu u slučaju osude prijeti doživotni zatvor

Državna odvjetnica Jeanine Pirro na X-u je objavila video trenutka u kojem napadač Cole Allen puca na službenika Tajne službe SAD-a tijekom pokušaja atentata na predsjednika na večeri dopisnika iz Bijele kuće.

Napadač u Hilton Hotelu 05:31
- Nema dokaza da je pucnjava bila rezultat prijateljske vatre. Video također prikazuje Allena kako izviđa područje u hotelu Hilton dan prije napada. Moj ured, zajedno s FBI-em, nastavit će ovu opsežnu istragu kako bi Cole Allen bio priveden pravdi - napisala je na X-u.

Allena se, prema optužnici, tereti za pokušaj atentata na predsjednika SAD-a, za što mu u slučaju osude prijeti doživotni zatvor, a tereti ga se isto tako za prijevoz vatrenog oružja preko državnih granica radi počinjenja kaznenog djela, kao i za uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela, za što mu prijeti do 10 godina zatvora za svaku od navedenih točaka.

ON SVE NEGIRA DRAMA U SAD-U Bivšeg šef FBI-ja optužili da je prijetio Trumpu zbog ove objave na Instagramu
Tužitelji navode kako je Allen pucao iz pištolja na način koji je ugrozio javnu sigurnost. U dokumentu se opisuje tijek događaja, kao i reakcija policije i brzi napori da se osiguraju svi prisutni, među kojima su bili predsjednik Trump, potpredsjednik JD Vance i nekoliko drugih članova Trumpove administracije.

U spisu se navode i dokazi koji Allena povezuju s pucnjavom, među kojima su iskazi svjedoka, zapažanja policije te pismo koje je sam napisao. Allen se također fotografirao s oružjem u hotelu prije nego što se uputio prema dvorani.

Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!
INFLACIJA 5,8 POSTO

Veliki skok cijena u Hrvatskoj, od nas je gora samo Bugarska. Evo što je najviše poskupjelo!

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u travnju 2026. stopa inflacije iznosila 5,8 posto u odnosu na isti mjesec 2025. godine
Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!
UPALJEN METEOALARM

Planirate roštilj za Prvi maj? Upalili alarm za cijelu zemlju: Evo kakvo nas vrijeme čeka!

Čekaju nas pretežno sunčani dani, no unatoč tome, jutra će biti iznimno svježa, a u unutrašnjosti zemlje postoji i opasnost od mraza...
FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!
GDJE JE SKUPLJE?

FOTO CIJENE Bili smo u dućanu u Crnoj Gori. Pogledajte koliko koštaju hrvatski proizvodi!

Dok smo boravili u Crnoj Gori, odlučili smo svratiti u lokalni dućan i malo istražiti cijene proizvoda. Ono što nam je bilo posebno zanimljivo jest usporediti ih s cijenama u Hrvatskoj, pa smo snimili stanje na policama kako biste i vi mogli vidjeti razlike. Pogledajte što smo zabilježili i procijenite sami - gdje je zapravo skuplje? Osim hrvatskih proizvoda, našlo se tu i onih popularnih...

