Objavili novi uznemirujući video napadača: 'Ovako je htio ubiti Trumpa. Upucao je agenta'

Državna odvjetnica Jeanine Pirro na X-u je objavila video trenutka u kojem napadač Cole Allen puca na službenika Tajne službe SAD-a tijekom pokušaja atentata na predsjednika na večeri dopisnika iz Bijele kuće.

Pokretanje videa... 05:31 Napadač u Hilton Hotelu | Video: 24sata/X

- Nema dokaza da je pucnjava bila rezultat prijateljske vatre. Video također prikazuje Allena kako izviđa područje u hotelu Hilton dan prije napada. Moj ured, zajedno s FBI-em, nastavit će ovu opsežnu istragu kako bi Cole Allen bio priveden pravdi - napisala je na X-u.

Allena se, prema optužnici, tereti za pokušaj atentata na predsjednika SAD-a, za što mu u slučaju osude prijeti doživotni zatvor, a tereti ga se isto tako za prijevoz vatrenog oružja preko državnih granica radi počinjenja kaznenog djela, kao i za uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela, za što mu prijeti do 10 godina zatvora za svaku od navedenih točaka.

Tužitelji navode kako je Allen pucao iz pištolja na način koji je ugrozio javnu sigurnost. U dokumentu se opisuje tijek događaja, kao i reakcija policije i brzi napori da se osiguraju svi prisutni, među kojima su bili predsjednik Trump, potpredsjednik JD Vance i nekoliko drugih članova Trumpove administracije.

U spisu se navode i dokazi koji Allena povezuju s pucnjavom, među kojima su iskazi svjedoka, zapažanja policije te pismo koje je sam napisao. Allen se također fotografirao s oružjem u hotelu prije nego što se uputio prema dvorani.