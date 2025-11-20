Obavijesti

POTVRDIO PLENKOVIĆ

Idete po špeceraj? Ovo je 30 proizvoda kojima je Vlada ograničila cijene. Evo koji su!

Idete po špeceraj? Ovo je 30 proizvoda kojima je Vlada ograničila cijene. Evo koji su!
Na ovaj način želimo pomoći onima najranjivijima, kako bismo im olakšali cijene potrošačke košarice i djelovali protiv inflatornih pritisaka. Mislimo da su ove mjere za one koji imaju najmanje prihode. kaže Plenković...

Hrvatska vlada proširuje popis proizvoda s ograničenim cijenama za dodatnih 30 artikala. Ukupan broj tako se penje na 100, potvrdio je premijer Andrej Plenković.

- Na ovaj način želimo pomoći onima koji najranjiviji, kako bismo im olakšali cijene potrošačke košarice i djelovali protiv inflatornih pritisaka. Mislimo da su ove mjere za one koji imaju najmanje prihode - poručio je Plenković.

Ministar Šušnjar je kazao da se odlukom popis proširuje na 100 proizvoda. Njome je obuhvaćeno 29 proizvoda za koje su trgovci dužni ograničiti cijenu, a za ostalu 71 kategoriju proizvoda moraju osigurati najmanje jedan artikl po ograničenoj cijeni i odrediti najvišu maloprodajnu cijenu za barem jedan artikl po kategoriji, piše Telegram.

Ovo je popis:

