Idete po špeceraj? Ovo je 30 proizvoda kojima je Vlada ograničila cijene. Evo koji su!

Hrvatska vlada proširuje popis proizvoda s ograničenim cijenama za dodatnih 30 artikala. Ukupan broj tako se penje na 100, potvrdio je premijer Andrej Plenković.

- Na ovaj način želimo pomoći onima koji najranjiviji, kako bismo im olakšali cijene potrošačke košarice i djelovali protiv inflatornih pritisaka. Mislimo da su ove mjere za one koji imaju najmanje prihode - poručio je Plenković.

Foto: Vlada

Ministar Šušnjar je kazao da se odlukom popis proširuje na 100 proizvoda. Njome je obuhvaćeno 29 proizvoda za koje su trgovci dužni ograničiti cijenu, a za ostalu 71 kategoriju proizvoda moraju osigurati najmanje jedan artikl po ograničenoj cijeni i odrediti najvišu maloprodajnu cijenu za barem jedan artikl po kategoriji, piše Telegram.

Ovo je popis:

