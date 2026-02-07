Obavijesti

News

Komentari 0
STRAŠNO

Objavili novu uznemirujuću fotografiju pedofila Epsteina

Piše 24sata,
Čitanje članka: 30 min
Objavili novu uznemirujuću fotografiju pedofila Epsteina

Scena je istovremeno i banalna i duboko uznemirujuća: Epstein i dvojica neidentificiranih muškaraca sjede za stolom i rade na laptopima, dok ispod stola, kod njihovih nogu, žena u bijelom bikiniju puzi po podu

Admiral

Javnost je ponovno šokirana novim uvidom u perverzni svijet pokojnog financijaša i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. U sklopu goleme arhive dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ), isplivala je fotografija koja na najplastičniji način prikazuje degradirajući i bizaran odnos koji je Epstein gajio prema ženama.

Scena je istovremeno i banalna i duboko uznemirujuća: Epstein i dvojica neidentificiranih muškaraca sjede za stolom i rade na laptopima, dok ispod stola, kod njihovih nogu, žena u bijelom bikiniju puzi po podu, piše New York Post.

541
Foto: Department of Justice

Objavljeni milijuni dokumenata

Fotografija, koja se munjevito proširila društvenim mrežama, prikazuje scenu koja izgleda kao da je izvučena iz najmračnijih noćnih mora. Žena, čiji je identitet nepoznat, okrenuta je leđima kameri, a lice joj je usmjereno prema zidu. Pored njezinih bosih nogu na podu stoje narančaste japanke, kao jedini šareni detalj u mračnoj prostoriji.

Epstein, odjeven u bijelu majicu i crne sportske hlače s izvezenim inicijalima "LSJ", nezainteresirano gleda u svoj laptop. Inicijali se gotovo sigurno odnose na njegovo privatno karipsko otočje, Little Saint James, zloglasno poznato pod nadimkom "Pedofilski otok".

Upravo ta ležernost i privid normalnosti ono je što najviše uznemiruje analitičare i javnost. Scena sugerira da je prisutnost polugole žene koja puzi po podu bila uobičajen, gotovo svakodnevni prizor u Epsteinovom okruženju, čak i tijekom poslovnih aktivnosti.

Stručnjaci ovo nazivaju dokazom "normalizacije eksploatacije", gdje su žene tretirane kao objekti ili dio namještaja.

MILIJARDER NA LISTI Gates se oglasio: 'Žalim zbog svake minute koju sam proveo s Epsteinom. Bilo je to glupo...'
Gates se oglasio: 'Žalim zbog svake minute koju sam proveo s Epsteinom. Bilo je to glupo...'

Neka lica zaboravili zatamniti

Ova, kao i stotine tisuća drugih fotografija, objavljena je zahvaljujući Zakonu o transparentnosti Epsteinovih dosjea (Epstein Files Transparency Act), koji je Kongres donio krajem 2025. godine. Zakon je obvezao Ministarstvo pravosuđa da javnosti otkrije sav materijal prikupljen tijekom FBI-jevih racija na Epsteinovim imanjima u New Yorku, na Floridi i na Američkim Djevičanskim otocima.

Razmjeri objave su monumentalni. Krajem siječnja 2026. objavljeno je više od tri milijuna stranica dokumenata, oko dvije tisuće videozapisa i više od 180 tisuća fotografija. Ipak, objava je izazvala i brojne kontroverze. Iako je cilj bila potpuna transparentnost, lica većine osoba na fotografijama, osim Epsteina i njegove suradnice Ghislaine Maxwell, zatamnjena su.

Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je to učinjeno radi zaštite identiteta mogućih žrtava, no kritičari, uključujući i neke članove Kongresa, zahtijevaju pristup necenzuriranim materijalima kako bi se konačno otkrila cjelokupna mreža Epsteinovih klijenata i suradnika.

NEVJEROJATAN PROPUST Fotografije Epsteinovih žrtava bile su dostupne bez cenzure! Objavili i brojeve, adrese...
Fotografije Epsteinovih žrtava bile su dostupne bez cenzure! Objavili i brojeve, adrese...

Poznata lica i novi šokantni detalji

Osim fotografije žene koja puzi, novi paket dokumenata otkrio je i brojne druge slike koje svjedoče o Epsteinovoj povezanosti s globalnom elitom. Objavljene su fotografije na kojima se Epstein druži s bivšim predsjednikom Billom Clintonom u svom privatnom zrakoplovu, ali i s aktualnim predsjednikom Donaldom Trumpom, snimljenim u Epsteinovoj kuhinji.

Među objavljenim materijalima nalaze se i fotografije britanskog princa Andrewa u kompromitirajućim pozama te slike suosnivača Googlea Sergeya Brina i poznatog kolumnista Davida Brooksa.

Posebno su uznemirujući detalji pronađeni na drugim fotografijama, poput citata iz kontroverznog romana "Lolita" ispisanih kemijskom olovkom po koži mladih žena. Objavljene su i snimke zaslona tekstualnih poruka u kojima se dogovara "izviđanje cura", uz navođenje njihovih godina i tjelesnih mjera. Pritisak javnosti za objavom svih informacija dodatno je pojačan nakon tragične smrti Virginije Giuffre, jedne od najpoznatijih Epsteinovih žrtava, koja si je u travnju 2025. oduzela život. Njezina smrt postala je simbol borbe za pravdu i poticaj da se svi dokazi objave prije nego što još svjedoka i dokaza nestane.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'
TRGAO I KOŠULJU NA JAHORINI

VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, došao je na Cecin koncert na Jahorinu
FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali
EVO ŠTO IM JE PORUČIO

FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali

Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti blizi Bogu, ali onda i na Božji način blizi jednim drugima. Kako bismo mogli biti zajedno, poručio je Mate Uzinić
Trump se odbija ispričati za šokantni rasistički video Obame
'NISAM JA OBJAVIO'

Trump se odbija ispričati za šokantni rasistički video Obame

Bijela kuća je nakon brisanja videa izjavila da ga je jedan od djelatnika objavio greškom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026