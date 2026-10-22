Objavili poruke narkoklanova u Srbiji: Kume, Vučko nam je brat

Srpski portal Radar objavio je da Sky poruke, kojima je imao pristup, pokazuju kontakte kriminalnih skupina s ljudima iz vrha vlasti u Srbiji. Prema njegovu izvještaju, pripadnici skupine Darka Šarića Vučića su nazivali Oskar i Čvarak, dok prepiske pripadnika škaljarskog klana navodno opisuju dogovor s njim i tadašnjim ministrom unutarnjih poslova Aleksandrom Vulinom. Radar navodi da je Šarić 3. lipnja 2020. u poruci Željku Vujanoviću napisao kako je Oskar nadimak za Vučića. Vujanović mu je, prema objavljenoj prepisci, odgovorio da zna o kome je riječ, a na pitanje druge osobe nekoliko tjedana poslije napisao je: Vučić. Šarić je bratu Dušku 20. studenoga iste godine navodno poslao kratku poruku: Čvarak je Oskar.

- Oskar zovemo Vučića. Da je za nekog drugog dao takvu izjavu, već bi bio u zatvoru – napisao je Darko Šarić Željku Vujanoviću, prema poruci koju prenosi Radar.

U ranijem tekstu Radar je izvijestio o porukama koje, prema njegovu tumačenju, govore o dogovoru oko Šarićeve predaje i mogućem političkom financiranju. Portal navodi da je Šarićev suradnik Aleksandar Bošković bio u kontaktu s njegovom obitelji te da se u porukama spominju i Vučićev brat Andrej i sin Danilo. Radar piše da je Bošković prvostupanjski osuđen na godinu dana zatvora u postupku za pokušaj diskreditacije svjedoka suradnika. Vujanović je pravomoćno osuđen zbog krijumčarenja gotovo šest tona kokaina, a kaznu od 13 godina odslužio je 25. kolovoza 2024., navodi Radar. Dok je bio u kućnom pritvoru, protiv njega je 2021. pokrenut novi postupak zbog sumnje da je davao mito službeniku koji je nadzirao elektroničku narukvicu. Portal navodi da je Vujanović službeniku navodno plaćao po 200 eura kako bi mu ovaj isključivao uređaj.

Poruke pripisane škaljarskom klanu

Drugi dio Radarova izvještaja bavi se porukama pripisanim Radomiru Baćoviću, kojega portal opisuje kao visokorangiranog člana škaljarskog klana, i njegovu kumu Alenu Kurini. Baćović je, prema porukama koje prenosi Radar, u veljači 2021. govorio da bi se mogao preseliti u Srbiju te da mu je Vučić dao ponudu. Navodno je spominjao i Vulina kao osobu koja vodi dogovor.

- I direkt Vučko izdao ovo za mene. A Vulin to vodi – napisao je Radomir Baćović Alenu Kurini, prema poruci koju prenosi Radar.

Radar navodi da je Baćović tražio legalan posao i sigurnosne uvjete za dolazak u Srbiju, uključujući zaštitu za sebe i suradnike te uklanjanje potjernica. U porukama je navodno spominjao i tadašnjeg ravnatelja BIA-e Bratislava Gašića te Bojana Dimića, kojeg portal opisuje kao kontakt za prebacivanje u Srbiju. Baćović je, prema prepisci, 4. ožujka napisao da je Vučić sada njihov brat, a da je Andrej glavni.

- Vučko sad naš brat. Andrej glavni kume – napisao je Radomir Baćović Alenu Kurini, prema poruci koju prenosi Radar.

Baćović i Kurina, obojica u bijegu prema tekstu Radara, trebali bi se suočiti s optužnicom crnogorskog tužiteljstva zbog navodne organizacije regionalne mreže trgovine drogom. Portal ističe da bi suđenje u Podgorici moglo početi 17. studenoga 2026., ako sud odobri da im sudi u odsutnosti. Radar svoje navode temelji na Sky komunikaciji kojoj je, kako piše, imao pristup; objavljene poruke same po sebi ne predstavljaju sudsku potvrdu iznesenih tvrdnji.

*uz korištenje AI-ja