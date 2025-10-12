Objavili sastav nove francuske vlade: Na čelu je stari premijer

Ured francuskog predsjednika objavio je u nedjelju sastav nove vlade na čelu s novim-starim premijerom Sebastienom Lecornuom u kojoj je na dužnost ministra financija imenovan Roland Lescure, bliski saveznik predsjednika Emmanuela Macrona.

Lecornuova prethodna vlada trajala je samo 14 sati.

Lescure preuzima ministarstvo financija u trenutku kada je vlada pod golemim pritiskom da progura proračun za 2026. kroz duboko podijeljeni parlament.

Lecornu je obećao da će njegova vlada biti vlada "obnove i raznolikosti", ali je ostao pri svojim ranijim izborima za tri glavne dužnosti, uključujući ministra vanjskih poslova Jean-Noel Barrota i ministra pravosuđa Geralda Darmanina.

Najznačajnija promjena je novi ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez, načelnik pariške policije, koji dolazi na mjesto Brune Retailleaua, vođe Republikanaca (konzervativna stranka), koji također ima predsjedničke ambicije.

Lecornu se sastao s Macronom u nedjelju navečer kako bi dogovorili sastav vlade, dva dana nakon što je ponovno imenovan premijerom na vrhuncu najgore političke krize u zemlji zadnjih desetljeća.

Prijedlog proračuna mora pripremiti do srijede.

Lecornu je prošli tjedan podnio ostavku nakon samo 27 dana na dužnosti jer je sastavom vlade razljutio članove svoje koalicije desnog centra.

Francuska je u krizi već mjesecima jer niz uzastopnih manjinskih vlada ne uspijeva progurati mjere za smanjenje deficita kroz parlament u kojem mnogi već imaju na umu utrku za izbor Macronova nasljednika 2027.

Lecornu je imenovao Catherine Vautrin, veteranku s desnog centra, ministricom obrane, što je on do sada bio. Ona je prije bila ministrica rada u vladi premijera Francoisa Bayroua, a bila je ministrica i pod konzervativnim predsjednikom Jacquesom Chiracom.

Nunez, novi ministar unutarnjih poslova, završio je elitnu Državnu školu za javnu upravu (ENA) i obnašao je ključne dužnosti u sigurnosnom aparatu. Bio je ravnatelj obavještajne službe DGSI (Glavna uprava za unutarnju sigurnost).