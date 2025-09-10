Obavijesti

Objavili slike ruskog projektila koji je pogodio zgradu vlade u Kijevu: Pun američkih dijelova!

Foto: Defense Intelligence of Ukraine

CNN piše kako je iz toga očito da Rusi i dalje pronalaze načine da zaobiđe mjere i sankcije Zapada

U ruskom krstarećem projektilu koji je u nedjelju pogodio zgradu vlade u središtu Kijeva pronađene su deseci komponenti proizvedenih u inozemstvu, uključujući čipove i elektroniku iz Sjedinjenih Američkih Država, objavio je CNN pozivajući se na informacije ukrajinskih dužnosnika. Projektil Iskander 9M727 presrela je ukrajinska protuzračna obrana pa nije eksplodirao pri udaru. Vladislav Vlasjuk, savjetnik ukrajinskog predsjednika za politiku sankcija, objavio je fotografije projektila kao i popis komponenti. Čak 35 dijelova su proizvele američke tvrtke, a osim američkih, u projektilu su pronađene i komponente iz Japana, Velike Britanije i Švicarske. Serijski brojevi otkrivaju da su neki od dijelova proizvedeni prije nekoliko godina, no neki su novijeg datuma, čak i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu koja je započela 2022. godine.

CNN piše kako je iz toga očito da Rusi i dalje pronalaze načine da zaobiđe mjere i sankcije Zapada. Tvrtke čiji su dijelovi u projektili su se ogradile uz tvrdnje da "čine sve kako njihovi proizvodi ne bi završili u Rusiji".

Foto: Defense Intelligence of Ukraine

Vlasjuk je ipak istaknuo kako ovaj projektil, iako i dalje sadrži desetke dijelova zapadne proizvodnje, njihov je broj manji u usporedbi s projektilima analiziranima ranije tijekom rata.

- Manje je komponenti iz Europe i SAD-a, a više iz Rusije i Bjelorusije - rekao je Vlasjuk. 

