Obavijesti

News

Komentari 2
BOGAT PROGRAM

Objavili su detalje Adventa Zagreb! Evo što vas sve čeka...

Piše HINA.,
Čitanje članka: 3 min
Objavili su detalje Adventa Zagreb! Evo što vas sve čeka...
Zagreb: Zagrebački Advent na Trgu bana Jelačića | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Tomašević je izrazio očekivanja da će i ovaj Advent, kao i prošli, nadmašiti očekivanja. Najavio je i da će ove godine biti i novih ukrasa po gradu...

Turističko-kulturna i blagdanska manifestacija Advent Zagreb trajat će od 29. studenoga 2025. do 7. siječnja 2026., a građanima i turistima ponudit će bogati zabavni, gastro i kulturni program u središtu grada te ponovo i na Gornjem gradu, nakon dvije godine 'pauze' zbog obnove, najavili su u četvrtak organizatori.

Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba (TZGZ) program Adventa su najavili na konferenciji za medije u četvrtak, pri čemu su i gradonačelnik Tomislav Tomašević i direktorica TZGZ Martina Bienenfeld naglasili da u Adventu sudjeluju mnoge institucije i službe grada, kao i mnogi partneri iz privatnog i javnog sektora.

POGLEDAJTE KAKO TEKU PRIPREME FOTO Bliži se Advent u Zagrebu! U Zrinjevcu već svijetle lampice, na Tomislavcu postavljaju kućice
FOTO Bliži se Advent u Zagrebu! U Zrinjevcu već svijetle lampice, na Tomislavcu postavljaju kućice

Advent počinje 29. studenoga uobičajenim paljenjem prve adventske svijeće na Manduševcu na Trgu bana Jelačića, a potom slijedi otvaranje Ledenog parka na Tomislavovom trgu s baletom Orašar te paljenje lampica na trgu Zrinjevcu. 

Zagreb: Predstavljanje programa ovogodišnjeg Adventa
Zagreb: Predstavljanje programa ovogodišnjeg Adventa | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Govoreći o lokacijama, Bienenfeld je rekla da će po gradu biti gastro zone s ponudom hrane i pića te tzv. dekorativne zone za odmor, i u Donjem i na Gornjem gradu, kao i na Kvaternikovom trgu, dok će jedan dan humanitarni, 11. prosinca, biti i na Kennedyjevom trgu u organizaciji četiri srednje škole i dva učenička doma. Ukupno će na Adventu ove godine biti oko 140 kućica s različitom ponudom, od čega Grad očekuje oko pola milijuna eura prihoda.

Sedam fetivala i brojni koncerti

Kulturni program, naglasila je Bienenfeld, i ove će godine biti 'jak', sa sedam glazbenih festivala i više od 90 raznih koncerata i predstava, većinom na Gornjem gradu, te u HNK te drugim kazalištima, poput Male scene, a u sve su uključeni i gotovo svi gradski i privatni muzeji s posebnim izložbama.

PRESLATKI SU Čudesno okićena zagrebačka kućica: Medvjedići na svakom prozoru zazivaju blagdane...
Čudesno okićena zagrebačka kućica: Medvjedići na svakom prozoru zazivaju blagdane...

Među njima su i Arheološki i Etnografski muzej, u kojima će posebne izložbe nakita i skulptura imati dizajner Nenad Sovilj, dok će instalaciju Prvi snijeg, s borom visokim deset metara i po nadahnuću pjesme Gabi Novak u prolazu Oktogon postaviti akademski umjetnik Saša Šekoranja.

Bienenfeld i Tomašević istaknuli su i povratak programa na Gornji grad, na Strossmayerovo šetalište i druge lokacije, kao i plesni program u Klovićevim dvorima. Pritom je Tomašević rekao da će iduće godine to biti još bolja lokacija jer će završiti većina radova na obnovi. No, kako uspinjača ne radi zbog obnove, za ljude koji teško hodaju organizirat će se prijevoz do Gornjeg grada električnim vozilima.

VELIKO PRIZNANJE CNN objavio popis najboljih svjetskih božićnih sajmova: Tu je i naš Advent u Zagrebu
CNN objavio popis najboljih svjetskih božićnih sajmova: Tu je i naš Advent u Zagrebu

Atrakcija će biti i u Parku i Tunelu Grič, i to program Zvona zvone s osam glazbenih zvona koje priređuje dizajner Zoran Đukić, inače dugogodišnji partner i kreator svih vizuala Adventa. Novost je ove godine i program Adventski Open House na deset lokacija po gradu gdje će biti vođene ture za upoznavanje arhitekture grada, kao i instalacija Božićni balon na Cvjetnom trgu, za koji Bienenfeld vjeruje da će biti najfotografiranija ove godine.

Promocija zagrebačkog Adventa na 15 tržišta

"Advent promoviramo već na 15 tržišta, pa i u SAD i UK posebnim kampanjama, npr. u Londonu na 30 postaja podzemne željeznice i u Milanu na gradskim autobusima, kao i u stranim medijima, kojih je već do sada više od 70 iz svijeta objavilo priču o Adventu Zagreb”, istaknula je Bienenfeld. Najavila je i dolazak više od 50 stranih putničkih agenata u Zagreb te influencera, ali i mnogih turista sudeći prema, dodala je, jako dobrom bukingu za te dane, te se nadaju da bi brojke mogle biti i više od lanjskih.

Tomašević je izrazio očekivanja da će i ovaj Advent, kao i prošli, nadmašiti očekivanja. Najavio je i da će ove godine biti i novih ukrasa po gradu, što postavljaju službe Grada, kao i dva, a ne kao do sada jedan, vesela Božićna tramvaja ZET-a, u kojima će se, prema očekivanjima, prevesti oko 17 tisuća djece i odraslih s njima.

ZAHUKTAVA SE FOTO U Zagrebu se pripremaju za Advent: Slaže se klizalište...
FOTO U Zagrebu se pripremaju za Advent: Slaže se klizalište...

"S obzirom na gužve koje se tih dana u gradu očekuju, pozivam sve da više koriste javni prijevoz, ali i da paze na taksije, da se ne bi osjećali prevareno za velike novce, kako smo imali slučaj ljetos s turisticom iz Novog Zelanda. Cijene taksija ne možemo dirati, a ni zakonski to u zemlji nije dobro regulirano, ali ćemo zato informativnom kampanjom plakatima kod kolodvora, bolnica i drugim mjestima informirati građane da se raspitaju o cijenama i taksi prijevoznicima”, upozorio je gradonačelnik.

Za doček Nove godine na Trgu bana Jelačića Bienenfeld je rekla da se još planira te da će o tome biti posebna konferencija za medije kada će se znati točno tko će biti izvođači i drugi detalji.

Na upit novinara, rekla je i da se ukupno troškovi organizacije Adventa kreću oko 700 tisuća eura, te da su im i ove godine, kao i svih prošlih partneri i HŽ Putnički prijevoz, koji nudi povoljnije karte za dolazak u Zagreb, i nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'
KAOS USRED ZAGREBA

VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'

Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025