Objavili su detalje Adventa Zagreb! Evo što vas sve čeka...

Turističko-kulturna i blagdanska manifestacija Advent Zagreb trajat će od 29. studenoga 2025. do 7. siječnja 2026., a građanima i turistima ponudit će bogati zabavni, gastro i kulturni program u središtu grada te ponovo i na Gornjem gradu, nakon dvije godine 'pauze' zbog obnove, najavili su u četvrtak organizatori.

Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba (TZGZ) program Adventa su najavili na konferenciji za medije u četvrtak, pri čemu su i gradonačelnik Tomislav Tomašević i direktorica TZGZ Martina Bienenfeld naglasili da u Adventu sudjeluju mnoge institucije i službe grada, kao i mnogi partneri iz privatnog i javnog sektora.

Advent počinje 29. studenoga uobičajenim paljenjem prve adventske svijeće na Manduševcu na Trgu bana Jelačića, a potom slijedi otvaranje Ledenog parka na Tomislavovom trgu s baletom Orašar te paljenje lampica na trgu Zrinjevcu.

Zagreb: Predstavljanje programa ovogodišnjeg Adventa | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Govoreći o lokacijama, Bienenfeld je rekla da će po gradu biti gastro zone s ponudom hrane i pića te tzv. dekorativne zone za odmor, i u Donjem i na Gornjem gradu, kao i na Kvaternikovom trgu, dok će jedan dan humanitarni, 11. prosinca, biti i na Kennedyjevom trgu u organizaciji četiri srednje škole i dva učenička doma. Ukupno će na Adventu ove godine biti oko 140 kućica s različitom ponudom, od čega Grad očekuje oko pola milijuna eura prihoda.

Sedam fetivala i brojni koncerti

Kulturni program, naglasila je Bienenfeld, i ove će godine biti 'jak', sa sedam glazbenih festivala i više od 90 raznih koncerata i predstava, većinom na Gornjem gradu, te u HNK te drugim kazalištima, poput Male scene, a u sve su uključeni i gotovo svi gradski i privatni muzeji s posebnim izložbama.

Među njima su i Arheološki i Etnografski muzej, u kojima će posebne izložbe nakita i skulptura imati dizajner Nenad Sovilj, dok će instalaciju Prvi snijeg, s borom visokim deset metara i po nadahnuću pjesme Gabi Novak u prolazu Oktogon postaviti akademski umjetnik Saša Šekoranja.

Bienenfeld i Tomašević istaknuli su i povratak programa na Gornji grad, na Strossmayerovo šetalište i druge lokacije, kao i plesni program u Klovićevim dvorima. Pritom je Tomašević rekao da će iduće godine to biti još bolja lokacija jer će završiti većina radova na obnovi. No, kako uspinjača ne radi zbog obnove, za ljude koji teško hodaju organizirat će se prijevoz do Gornjeg grada električnim vozilima.

Atrakcija će biti i u Parku i Tunelu Grič, i to program Zvona zvone s osam glazbenih zvona koje priređuje dizajner Zoran Đukić, inače dugogodišnji partner i kreator svih vizuala Adventa. Novost je ove godine i program Adventski Open House na deset lokacija po gradu gdje će biti vođene ture za upoznavanje arhitekture grada, kao i instalacija Božićni balon na Cvjetnom trgu, za koji Bienenfeld vjeruje da će biti najfotografiranija ove godine.

Promocija zagrebačkog Adventa na 15 tržišta

"Advent promoviramo već na 15 tržišta, pa i u SAD i UK posebnim kampanjama, npr. u Londonu na 30 postaja podzemne željeznice i u Milanu na gradskim autobusima, kao i u stranim medijima, kojih je već do sada više od 70 iz svijeta objavilo priču o Adventu Zagreb”, istaknula je Bienenfeld. Najavila je i dolazak više od 50 stranih putničkih agenata u Zagreb te influencera, ali i mnogih turista sudeći prema, dodala je, jako dobrom bukingu za te dane, te se nadaju da bi brojke mogle biti i više od lanjskih.

Tomašević je izrazio očekivanja da će i ovaj Advent, kao i prošli, nadmašiti očekivanja. Najavio je i da će ove godine biti i novih ukrasa po gradu, što postavljaju službe Grada, kao i dva, a ne kao do sada jedan, vesela Božićna tramvaja ZET-a, u kojima će se, prema očekivanjima, prevesti oko 17 tisuća djece i odraslih s njima.

"S obzirom na gužve koje se tih dana u gradu očekuju, pozivam sve da više koriste javni prijevoz, ali i da paze na taksije, da se ne bi osjećali prevareno za velike novce, kako smo imali slučaj ljetos s turisticom iz Novog Zelanda. Cijene taksija ne možemo dirati, a ni zakonski to u zemlji nije dobro regulirano, ali ćemo zato informativnom kampanjom plakatima kod kolodvora, bolnica i drugim mjestima informirati građane da se raspitaju o cijenama i taksi prijevoznicima”, upozorio je gradonačelnik.

Za doček Nove godine na Trgu bana Jelačića Bienenfeld je rekla da se još planira te da će o tome biti posebna konferencija za medije kada će se znati točno tko će biti izvođači i drugi detalji.

Na upit novinara, rekla je i da se ukupno troškovi organizacije Adventa kreću oko 700 tisuća eura, te da su im i ove godine, kao i svih prošlih partneri i HŽ Putnički prijevoz, koji nudi povoljnije karte za dolazak u Zagreb, i nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines.