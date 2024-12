Objavili su fotografiju ubojice direktora poznate tvrtke: Nakon paljbe pobjegao na biciklu...

Njujorška policija objavila je danas snimke nadzornih kamera koje prikazuju maskiranog napadača kako bježi nakon što je jutros ispred hotela Hilton na Manhattanu ubio Briana Thompsona, izvršnog direktora UnitedHealtha, najveće zdravstvene osiguravajuće kuće u SAD-u. Napad se dogodio usred bijela dana, a počinitelj je nakon ispaljenih hitaca pobjegao na biciklu.

Foto: NYPD

Podsjetimo, izvršni direktor United Healtha, Brian Thompson (50), upucan je u srijedu ujutro ispred hotela Hilton u New Yorku. Policija smatra da je riječ o ciljanom napadu. Thompson nije odsjedao u Hiltonu, no boravio je u New Yorku zbog konferencije za investitore. Prema policijskim izvorima, njegov raspored bio je poznat široj javnosti.

Naoružani napadač, za kojeg istražitelji kažu da je čekao neko vrijeme prije Thompsonova dolaska, otvorio je vatru s udaljenosti od oko 7 metara te pucao više puta.

- Nisam obraćao pažnju, a onda sam čuo pucanj. Bio je to pištolj s prigušivačem, crni pištolj. Vidio sam ga nakon što je pucao i pretrčao ulicu. Pokušao sam ga fotografirati, ali bio je predaleko, slika nije jasna - ispričao je svjedok, Amar Abdelmula za ABC news.