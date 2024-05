Objavili video hamasovaca koji maltretiraju vojnikinje. Očajni otac: 'Gledam i ne mogu ništa'

Snimku je objavio izraelski forum obitelji zarobljenih i nestalih. Obitelji zarobljenih vojnikinja dale su dopuštenje za objavu, ali snimke su djelomično cenzurirane. Obitelji su vidjele necenzurirane snimke maltretiranja, piše NY Post. Oko 3000 palestinskih terorista je, podsjetimo, 7. listopada upalo u Izrael i napravio masakr. Ubili su više od 1200 ljudi i uzeli preko 250 taoca. Na snimci koja je objavljena vidi se kako su poredali mlade žene koje su još u pidžamama. Sve su bile u bazi koju su napali rano ujutro.

Ispred njih su tijela mrtvih izraelskih vojnika. Djevojkama su ruke vezane, neke su krvave. Oko njih stoje naoružani teroristi Hamasa. Djevojke, stare 18 i 19 godina su u strahu za vlastiti život jer ne znaju što će teroristi s njima napraviti. Malo ranije ubili su njihovog prijatelja. Teroristi im prijete, govore im kako su lijepe i da mogu zatrudnijeti.

- Ovo su djevojke koje ovdje mogu ostati trudne - govori terorist u kameru, a onda se okreće prema djevojci kojoj se obraća na engleskom.

Foto: Twitter

- Lijepa si - govori joj terorist. Na snimci se vidi kao terorist djevojkama prijeti da će ih ubiti.

- Naš je brat umro zbog vas, sve ćemo vas pobiti - kaže.

Tada jedan terorist sili taokinju da mu da kod svojeg mobitela kako bi mogao nazvati prijatelja.

Na snimci se vidi i kako su teroristi djevojke izveli van i utrpali ih u vozilo. Tim vozilom, djevojke su odvezli u pojas Gaze. I dalje se tamo nalaze. Skupina roditelja koja je odobrila da se snimka pusti u javnost poručila je izraelskoj vladi kako je vrijeme da se vrate za pregovarači stol.

- Ova je snimka dokaz da je nacija zakazala. Izraelska vlada se mora probuditi i vrati se na pregovarački stol. Naši voljeni su taoci već 229 dana i dragocjeno vrijeme se ne smije više gubiti - poručili su.

Jedan je otac rekao kako je snimka poziv svijetu da se probudi.

- Možete vidjeti koliko je terorista na snimci. Snimka traje oko tri minute no znamo da su one tamo bile sigurna dva tri sata i pred njihovim očima ubijen je njihov prijatelj. Ne znam kako netko u takvoj situaciji može ostati normalan. Strašno je kada ja kao otac to moram gledati, a ne mogu pomoći svojem djetetu - rekao je.

Ministar: Od snimke mi je bilo mučno

Benny Gantz (64), izraelski ministar obrane rekao je kako mu je "bilo zlo dok je gledao snimku". Jitzchak Herzog (63), predsjednik Izraela rekao je nakon objave snimke kako "svijet mora vidjeti te strahote".

- Svi koji se zalažu za prava žena, svi koji vjeruju u slobodu moraju podići svoj glas i napraviti sve što mogu da se teoci i taokinje vrate svojim domovima - rekao je Jitzchak Herzog.