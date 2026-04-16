Objavljen posljednji tekst pape Franje: Dostupan i u Hrvatskoj

Posljednji poetski tekst pape Franje "Tri jezerska leptira" u jedinstvenom globalnom izdavačkom trenutku izlazi istodobno diljem svijeta – a za hrvatske čitatelje objavila ga je Kršćanska sadašnjost (KS). Tekst "Tri jezerska leptira", kako navodi Kršćanska sadašnjost, nježna je i duboko dirljiva priča koja prvi put izlazi pred čitatelje nakon smrti pape Franje.

Nakladnik ističe kako je to papa Franjo sam isplanirao uručivši i povjerivši rukopis talijanskom piscu Thomasu Leonciniju, uz želju da bude objavljen „poslije“. Upravo ta činjenica daje knjizi posebnu snagu, ocjenjuje nakladnik i dodaje kako se ona čita kao tiha, ali snažna poruka koja ostaje nakon odlaska.

KS ocjenjuje kako je riječ je o kratkom, ali snažnom poetskom tekstu koji nadilazi granice žanra i dobi. Iako oblikovana poput bajke, ova priča govori svima – djeci i odraslima – o gubitku, samoći i prisutnosti ljubavi koja ne nestaje, piše KS. U središtu priče, naglašava, nalazi se dijete koje, suočeno s osjećajem napuštenosti, otkriva da nikada nije samo. Bez teoloških objašnjenja i velikih riječi "Tri jezerska leptira" donosi jednostavnu, ali univerzalnu istinu: ljubav ostaje prisutna, čak i kada se čini da je sve izgubljeno, napominje nakladnik.

Naglašava kako u vremenu obilježenom nesigurnošću i gubitkom, ova knjiga dolazi kao nježan podsjetnik na ono bitno – kao „zagrljaj onima koji ostaju“. Središnja poruka knjige sažeta je u rečenici koja već odjekuje diljem svijeta: „Ljubi i nikada ne prestani ljubiti ovaj svijet“, piše KS.