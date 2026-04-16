'TRI JEZERSKA LEPTIRA'

Objavljen posljednji tekst pape Franje: Dostupan i u Hrvatskoj

Objavljen posljednji tekst pape Franje: Dostupan i u Hrvatskoj
U središtu priče, naglašava, nalazi se dijete koje, suočeno s osjećajem napuštenosti, otkriva da nikada nije samo

Posljednji poetski tekst pape Franje "Tri jezerska leptira" u jedinstvenom globalnom izdavačkom trenutku izlazi istodobno diljem svijeta – a za hrvatske čitatelje objavila ga je Kršćanska sadašnjost (KS). Tekst "Tri jezerska leptira", kako navodi Kršćanska sadašnjost, nježna je i duboko dirljiva priča koja prvi put izlazi pred čitatelje nakon smrti pape Franje.

SMATRAO GA NEPRIJATELJEM Planirali udar na papu Franju?! Skandalozni plan Epsteina i bivšeg Trumpova savjetnika
Planirali udar na papu Franju?! Skandalozni plan Epsteina i bivšeg Trumpova savjetnika

 Nakladnik ističe kako je to papa Franjo sam isplanirao uručivši i povjerivši rukopis talijanskom piscu Thomasu Leonciniju, uz želju da bude objavljen „poslije“.  Upravo ta činjenica daje knjizi posebnu snagu, ocjenjuje nakladnik i dodaje kako se ona čita kao tiha, ali snažna poruka koja ostaje nakon odlaska.

KS ocjenjuje kako je riječ je o kratkom, ali snažnom poetskom tekstu koji nadilazi granice žanra i dobi. Iako oblikovana poput bajke, ova priča govori svima – djeci i odraslima – o gubitku, samoći i prisutnosti ljubavi koja ne nestaje, piše KS. U središtu priče, naglašava, nalazi se dijete koje, suočeno s osjećajem napuštenosti, otkriva da nikada nije samo. Bez teoloških objašnjenja i velikih riječi "Tri jezerska leptira" donosi jednostavnu, ali univerzalnu istinu: ljubav ostaje prisutna, čak i kada se čini da je sve izgubljeno, napominje nakladnik.

NA AUKCIJI Fotoaparat pokojnog pape Franje prodan za 6.5 mil. eura
Fotoaparat pokojnog pape Franje prodan za 6.5 mil. eura

Naglašava kako u vremenu obilježenom nesigurnošću i gubitkom, ova knjiga dolazi kao nježan podsjetnik na ono bitno – kao „zagrljaj onima koji ostaju“. Središnja poruka knjige sažeta je u rečenici koja već odjekuje diljem svijeta: „Ljubi i nikada ne prestani ljubiti ovaj svijet“, piše KS.

VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'
ŽIVOTE, ROBIJO

VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'

To je privatna snimka iz bazena mojih roditelja na vikendici u Jasenovcu, pravdao se Jagić 2022. godine kad je snimka izašla u javnost. Telegram je sad otkrio da je kupio novi Lexu
S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!
OPLJAČKAO ZLATARNICU U ZAGREBU

S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!

Ivan S. iza sebe ima više od 200 kaznenih prijava, uglavnom za krađe i teške krađe. Ima i desetak osuđujućih pravomoćnih presuda, no u zatvoru je proveo nešto više od šest godina...
Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'
NOVI MAĐARSKI PREMIJER

Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'

Magyar dolazi na vlast uz niz kontroverzi iz privatnog života • Optužbe za nasilje obilježile su mu brak • Tajna snimka otvorila pitanje političkog utjecaja na pravosuđe

