Objavljen program šest najvećih pozornica Outlooka

S nešto više od dva mjeseca do početka festivala koji će se održati od 5. do 9. rujna, 11. Outlook festival, upravo razotkriva i raspored na šest jedinstvenih pozornica na tvrđavi Punta Christo na koju stiže preko 300 izvođača, dok će ostatak programa na ostalim pozornicama biti objavljen uskoro. Veliko otvorenje festivala očekuje nas u pulskoj Areni 5. rujna uz Bonoba (live), Wileyja, Davida Rodigana i The Outlook Orchestra.

Centralna pozornica Outlook festivala - The Clearing ugostit će najveća s imena dugačkog popisa, a u četvrtak je otvara jedan od favorita festivala - David Rodigan i njegov poznati “Ram Jam” set. U četvrtak gledamo i Iration Steppas, Shy FX i Dynamite MC, Miss Red, Johnny Osbournea i Soul Stereo. Petak će obilježiti neki od najvećih britanskih MC-jeva i kolektiva: Stefflon Don, Nadia Rose, MIST, Levelz, plus DJ Hype i The Heatwave. Velikani drum’nbassa zauzimaju The Clearing u subotu, a predvode ih Andy C, Noisia, Randall i SpectraSoul. Kao domaćine ove pozorice u nedjelju Outlook je pozvao amsterdamski Appelsap Fresh Music Festival koji će ugostiti Kojey Radicala, Ocean Wisdoma, JHusa, AJ Traceyja, Lady Leshuur, Jaykaea, Dub Phizixa i Strategyja.

Za ljubitelje niskih frekvencija i visoke energije nezaobilazna je The Void pozornica, opremljena vrhunskim zvučnim i svjetlosnim dizajnom kojom će vladati kolektivi kao što su Crucast, Deep Medi, Dispatch Recordings i Symmetry te Digital Mystikz. Od imena svakako treba istaknuti Malu, Sirraha, Pincha, Hatchu & Youngstu, Loefahu, Commoda, Silkiea, Goth-Trada, Kahna i Trutha.

Osam godina Mungo's Hi Fi pozornica je na Fort Punta Christo bila jedna od publici najdražih mjesta okupljanja i plesa na Outlook Festivalu. Ove godine palicu predaju glazbenoj instituciji iz Leedsa - SubDubu koji dovode svoj legendarni Sinai Sound System. Čast da prvi nastupe u novoj SubDub Areni dobili su zvijezde izdavačke kuće Swamp81; Loefah, Madam X, Lamont i Pinch. Petak je dan za dancehall s Reggae Roast, Natty Campbell, Mungo’s HiFi, Danny T & Tradesmen, Dub Smugglers te mnogim drugima. Članovi velike Outlook obitelji, Channel One Soundsystem, Jah Shaka i Sinai Sound nastupaju u subotu, a sam završetak festivala u nedjelju će obilježiti i slavlje 20 godina SubDuba uz Iration Steppas, O.B.F, Sammy Dreadlocks, Dubkasm, Maasai Warrior, Shanti D, Charlie P i Sr Wilsona.

Kultni rov uz tvrđavu - The Moat odjekivat će technom u petak, uz Marthu, Madam X, DJ Laga Silasa i Snarea, Barely Legala, a zatim će od petka do nedjelje potpuno okrenuti glazbeni smjer prema garageu i grimeu uz Onemana, Zeda Biasa, MJ Colea, Trends and Boylana, Grandmixxera, Spookyja i mnoge druge. Još jedna od velikih pozornica festivala, šumom okružena The Garden pozornica ugostit će velikane drum’n’bassa i to krećući u četvrtak s Exit Records, Metalheadz i Star Warz kolektivima i njihovim predstavnicima kao što su Zed Bias, Fixate, Blocks & Esher, DBridge, Goldie, Randall i Doc Scott. V Recording će u petak obilježiti 25 godina postojanja uz Artificial Intelligence, Lowquija, Jumping Jack Frosta, Bryan Geea, Dynamite i Dillinju. Hatcha s prijateljima zauzima The Garden u subotu, a u nedjelju to će učiniti Villen & McLeod, BCee, Calibre, Lenzman, S.P.Y, DRS, Lowqui, Visonboi i MC Tempza.

Od ranog poslijepodneva do zalaska sunca, pozornica na plaži ili jednostavno The Beach, bit će idealno mjesto za zagrijavanje prije burne noći na tvrđavi. Tik uz more publika će uživati u jazzu, hip-hopu, reggaeu i RnB-u. Najfiniji britanski soulful jazz u četvrtak otvaraThe Beach, a na pozornici se izmjenjuju Yazmin Lacey, Poppy Ajudha, Nubya Garcia i Ezra Collective, dok se tempo ubrzava pred dolazak večeri uz liquid drum’n’bass i Bryan Geea, DJ Markyja i Patifea. Eklektični soul, lagani hip-hop i RnB je na meniju za petak, a te pravce predstavljaju S4U, INKA, Peanut Butter Wolf, Flohio i LEVELZ. Dub i reggae vladaju plažom u petak kada se na pozornicu penju i Brain Holidays, prvi domaći roots reggae bend, zajedno s Johnnyjem Clarkeom i The Dub Asante Bandom, Jamiem Rodiganom i drugima. U nedjelju The Beach pozornicu zatvaraju jake dubstep snage, a među njima i domaći predstavnik Egoless, zatim A/T/O/S, Commodo, Sicaria Sound i Silkie. Raspored ostalih pozornica Outlook festvala 2018., The Stables, Ballroom, Arija i Courtyard pozornica, bit će objavljen uskoro.

I u svojoj 11 godini Outlook festival ne posustaje, a posvećenost njegovih organizatora osjeti se u svakom aspektu festivala. Biranjem glazbe i izvođača koje dolazi iz strasti, srca i znanja Outlook je zacementirao svoje mjesto kao vodeći festival europski festival bass glazbe i sound system kulture.

Ulaznice

Ulaznice za koncert otvorenja 11. Outlook festivala u pulskoj Areni na kojem nastupaju Bonobo (live), Wiley, David Rodigan i The Outlook Orchestra i drugi mogu se naći poveznici, te na svim Entrio prodajnim mjestima.

Regionalne festivalske ulaznice koje vrijede za četiri festivalska dana i noći na tvrđavi Puna Christo (ne uključujući koncert otvorenja) mogu se pronaći ovdje, te putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima.

Tema: Promo sadržaj