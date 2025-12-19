Američko ministarstvo pravosuđa je objavilo dio dokumenata povezanih s istragom o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu. Još nije poznato je li riječ o potpunom ili djelomičnom objavljivanju dosjea koje posjeduje ministarstvo pravosuđa
VIDEO Objavljeni Epsteinovi dosjei! Nastao red za ulazak na stranicu, oglasila se Bijela kuća
Bijela kuća izdala je izjavu u kojoj se navodi da je Trumpova administracija "najtransparentnija u povijesti".
„Objavljivanjem tisuća stranica dokumenata, suradnjom sa zahtjevom Nadzornog odbora Zastupničkog doma za sudski poziv i nedavnim pozivom predsjednika Trumpa na daljnje istrage Epsteinovih demokratskih prijatelja, Trumpova administracija učinila je više za žrtve nego što su demokrati ikada učinili“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson.
Trump je ranije ove godine kritizirao pristaše koji su se zalagali za objavljivanje dosjea povezanih s Epsteinom, ali je kasnije potpisao zakon kojim se zahtijeva njihovo objavljivanje.
Epsteinov dom u New Yorku
U prvom skupu podataka postoje četiri mape označene kao "slike". Prve tri mape sadrže po 1000 slika, a četvrta ima 158 slika.
Čini se da prva mapa sadrži fotografije snimljene tijekom FBI-jeve pretrage Epsteinovog doma na Manhattanu. Jedna slika prikazuje ruke u crnim rukavicama koje drže komad papira s adresom Epsteinovog primarnog prebivališta.
Jedna od fotografija prikazuje razbijeni dio drvenih vrata, moguće od istražitelja koji su pokušali ući.
Druge mape prikazuju fotografije s imanja na plaži. Znamo da je Epstein bio vlasnik Little Saint Jamesa, otoka na Američkim Djevičanskim otocima - ali još nisam vidio nikakve identifikacijske značajke ili znakove koji bi potvrdili da su ove fotografije imanja uz plažu snimljene na Epsteinovom otoku.
'Više od 1200 žrtava i obitelji'
Zamjenik državnog odvjetnika SAD-a napisao je pismo Kongresu nakon što je objavljena prva serija Epsteinovih dosjea.
Todd Blanche kaže da je tijekom pregleda dokumenata pronađeno više od 1200 žrtava i njihovih obitelji.
Ministarstvo pravosuđa izjavilo je da su informacije uvelike redigirane kako bi se zaštitile žrtve.
Red za ulazak na web stranicu Ministarstva pravosuđa
Kao što se i očekivalo, Epsteinovi dosjei privlače veliku pozornost diljem svijeta.
Sada postoji red za ljude koji pokušavaju ući na web stranicu Ministarstva pravosuđa SAD-a.
Ghislaine Maxwell ispred Downing Streeta 10
Ova slika u Epsteinovim dosjeima prikazuje Ghislaine Maxwell ispred Downing Streeta 10.
Nema daljnjeg konteksta oko slike.
Ovo objavljivanje dosjea dolazi nedugo nakon što je Maxwell podnijela peticiju kojom traži od američkog saveznog suca da poništi njezinu osudu za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i oslobodi je iz zatvora, tvrdeći da postoje "značajni novi dokazi".