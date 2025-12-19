VIDEO Objavljeni Epsteinovi dosjei! Nastao red za ulazak na stranicu, oglasila se Bijela kuća

OGLASILA SE BIJELA KUĆA

Bijela kuća izdala je izjavu u kojoj se navodi da je Trumpova administracija "najtransparentnija u povijesti".

„Objavljivanjem tisuća stranica dokumenata, suradnjom sa zahtjevom Nadzornog odbora Zastupničkog doma za sudski poziv i nedavnim pozivom predsjednika Trumpa na daljnje istrage Epsteinovih demokratskih prijatelja, Trumpova administracija učinila je više za žrtve nego što su demokrati ikada učinili“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson.

Trump je ranije ove godine kritizirao pristaše koji su se zalagali za objavljivanje dosjea povezanih s Epsteinom, ali je kasnije potpisao zakon kojim se zahtijeva njihovo objavljivanje.