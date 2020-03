Obje radile u bolnicama: Jedna umrla, druga preživjela koronu

Medicinske sestra Deng Danjing i doktorica Xia Sisi iz Wuhana, Kine oboljele su od korona virusa. Zbog novonastale situacije s korona virusom morale su danonoćno raditi, što ih je dovelo do velike iscrpljenosti i povišene temperature. Nekoliko tjedana kasnije, probudile su se u bolničkim krevetima, priključene na aparate s kisikom.

Ove dvije žene, obje mlade majke, nisu dale naslutiti svojoj djeci da boluju od korona virusa. Njihove su obitelji mislile da rade danonoćno kako bi spasile zaražene ljude, dok su se zapravo i one same borile s korona virusom. Samo nekoliko tjedana bilo je dovoljno da od zdravih osoba prijeđu u prijenosnike zaraze, piše New York Times.

Svijet još uvijek pokušava shvatiti pravu prirodu korona virusa, simptome i izvore. Za neke ovaj je virus ništa doli obična gripa, dok je za druge smrtonosna infekcija koja uništava kapacitet pluća i oslabljuje imunološki sustav. Svi se ipak slažu da razvoj virusa ovisi od osobe do osobe, uzimajući u obzir njezino prethodno stanje i godine.

Virus je zarazio više od 132.000 ljudi te je zaraza u većini slučajeva bila blaga s ograničenim simptomima. Unatoč tome, bitno je znati da se virus širi vrlo brzo i može zahvatiti sve, o čemu nam svjedoče dvije žene iz Wuhana...

Deng Danjing i Xia Sisi, medicinska sestra i doktorica, radile su u bolnici u Wuhanu, gradu iz kojeg je virus potekao. Vodile su vrlo slične živote. Mlade udate majke sa samo 29 godina.

Gospođa Danjing, medicinska sestra, radila je tri godine u bolnici u Wuhanu, u gradu kojem je odrasla. Ljubav prema medicinskoj struci dobila je od svoje majke koja je obavljala isti posao. Kao i svaka mlada žena, u slobodno vrijeme voljela je kupovati, gledati filmove i brinuti se o svojim kućnim ljubimcima.

Doktorica Sisi, po struci gastroenterologinja, također dolazi iz medicinske obitelji. Još kao mala djevojčica, zanimala se za medicinsku struku, u čemu ju je dodatno motivirala njezina majka, medicinska sestra. Počela je raditi u bolnici u Wuhanu 2015. godine kao najmlađa doktorica na svom odjelu. 'Mala Sisi', kako su je kolege voljele nazivati, nije skidala osmijeh sa svog lica i istinski uživala u poslu koji radi.

Kada je korona virus zadesio grad Wuhan, ove dvije mlade žene bile su primorane raditi danonoćno, ne bi li pružile adekvatnu njegu za sve oboljele pacijente. Kao svaki drugi medicinski stručnjak, koristile su medicinsku zaštitu kako ne bi i same došle u situaciju njihovih pacijenata. No, upravo se to dogodilo, Deng i Xia zarazile su se opako. Jedna se uspjela spasiti i oporaviti, dok druga svoju bitku nije dobila.

Početni simptomi

Simptomi su došli iznenadno. Nakon završene noćne smjene 14. siječnja, dr. Xia pozvana je natrag u bolnici zbog novo pristiglog 76- godišnjeg pacijenta sa sumnjom na korona virus. Doktorica se brinula o njemu i često provjeravala njegovo stanje.

Pet dana kasnije, dr. Xia počela je osjećati prve simptome. Odlučila je ostati kod kuće i provjeriti temperaturu. Imala je temperaturu 38.

Nekoliko tjedana kasnije, medicinska sestra Deng Danjing, pripremala se za večeru u bolnici. Osjetila je mučninu te nije uspjela pojesti večeru. Nije ni slutila da se možda zarazila korona virusom, već je mislila da je samo iscrpljena od danonoćnog rada. Nakon toga, obavila je ono što je bio njen svakodnevni posao, obilazak pacijenata. Kasno navečer vratila se kući i od iscrpljenosti odmah zaspala. Probudila se s temperaturom od 38 Celzijevih stupnjeva.

Obje žene požurile su kod svojih doktora. Njihova su pluća bila oštećena od zaraze korona virusom. Zbog preopterećenosti, bolnica u Wuhanu nije imala slobodnih mjesta pa je Deng Danjing odlučila otići u hotel kako ne bi zarazila svoju obitelj. Tijekom noći joj je pozlilo te je drugog jutra hospitalizirana i testirana pozitivno na korona virus. Osamnaest kilometara od medicinske sestre Deng, u bolnici Jiangbei hospitalizirana je dr. Xia. Smjestili su je u izolaciji te započeli liječiti od zaraze korona virusom.

Tijek liječenja

Odmah nakon što je Deng hospitalizirana, javila je novonastalu situaciju svome mužu, upozoravajući ga na opasnost i poduzimanje sigurnosnih mjera poput čišćenja svih stvari u stanu te nošenje zaštitne maske. Bilo joj je jako žao što je svojoj kćeri obećala odlazak u akvarij.

Lijeka za korona virus još uvijek nema pa je Deng liječena miksom lijekova koji se i inače koriste za liječenje gripe. Deng je pila 12 tableta na dan, no iz dana u dan situacija se pogoršavala. Izostajao je apetit, a ona se osjećala sve lošije.

Doktorica Xia, kao i Deng, mučila se s novonastalom zarazom, no pokazivala je snagu i polako se borila protiv virusa. Nakon nekoliko dana liječenja temperatura joj se snizila te je počela lakše disati. Obavijestila je svoje kolege o oporavku te im najavila da se uskoro vraća na posao. Početkom veljače, dr. Xia očekivala je otpuštenje iz bolnice i potpuni oporavak, no to se nije dogodilo.

Pogoršanje situacije

Nakon četvrtog dana hospitalizacije, nada i optimizam medicinske sestre Deng opadali su. Povraćala je, imala proljev i neprestano je drhtala. Temperatura joj je porasla na 38.5. Situacija se pogoršala te je Deng bila kritično.

Idućeg dana, povraćala je čak tri puta. Osjećala se kao da halucinira te su joj oslabili osjeti okusa i mirisa. Majka ju je telefonskim pozivom pokušala razvedriti i pokušati ju uvjeriti da će virus proći kao što prolazi obična gripa. No, Deng nije dijelila mišljenje, osjećala se korak do smrti.

Situacija doktorice Xia išla je nabolje, testirana je negativno na korona virus. Usprkos pozitivnim vijestima, doktorica je imala loš predosjećaj i bojala se za svoj život. Brinula se za život svog muža i 2-godišnjeg djeteta.

Sedmog veljače stanje doktorice Xie pogoršalo se. Njezin muž dojurio je u bolnicu, no bilo je prekasno, njezino srce prestalo je kucati.

Oporavak

U bolnici u Wuhanu situacija se poboljšavala, medicinska sestra Deng osjećala se bolje. Povratila je apetit i temperatura joj je smanjila. Testirana je negativno na korona virus. Nakon toga otpuštena je iz bolnice i morala je u samoizolaciju na 14 dana. Dane je provodila sama družeći se s kućnim ljubimcima. Uskoro se planira vratiti na posao.