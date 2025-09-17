Oblaci i kiša, a onda sunce: DHMZ izdao alarme za Jadran

Hrvatsku očekuje u srijedu pretežno sunčano vrijeme, osobito u drugom dijelu dana, dok će jutro u unutrašnjosti biti obilježeno mjestimično povećanom naoblakom i mogućnošću lokalne slabe kiše. Posebno na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom u jutarnjim satima.

Vjetar će u većini krajeva biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura. Podno Velebita bura će imati i olujne udare, ali se prema kraju dana očekuje njezino postupno slabljenje.

Temperature će se kretati od ugodnih 20 do 25 °C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti toplije, s najvišim vrijednostima između 25 i 29 °C. U Zagrebu će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, no tijekom dana će se razvedriti, a najviša dnevna temperatura očekuje se od 21 do 23 °C uz slab vjetar.

S obzirom na mogućnost jakih udara bure na obali, osobito podno Velebita, preporučuje se oprez u prometu i na moru.

DHMZ je za srijedu izdao žuta upozorenja za Jadran zbog jakog vjetra te za riječku regiju i žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.