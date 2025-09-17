Obavijesti

News

Komentari 0
PROGNOZA VREMENA

Oblaci i kiša, a onda sunce: DHMZ izdao alarme za Jadran

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Oblaci i kiša, a onda sunce: DHMZ izdao alarme za Jadran
Pula: Bura praćena hladnoćom i kišom | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Temperature će se kretati od ugodnih 20 do 25 °C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti toplije, s najvišim vrijednostima između 25 i 29 °C.

Hrvatsku očekuje u srijedu pretežno sunčano vrijeme, osobito u drugom dijelu dana, dok će jutro u unutrašnjosti biti obilježeno mjestimično povećanom naoblakom i mogućnošću lokalne slabe kiše. Posebno na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom u jutarnjim satima.

Vjetar će u većini krajeva biti slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura. Podno Velebita bura će imati i olujne udare, ali se prema kraju dana očekuje njezino postupno slabljenje.

Temperature će se kretati od ugodnih 20 do 25 °C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti toplije, s najvišim vrijednostima između 25 i 29 °C. U Zagrebu će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, no tijekom dana će se razvedriti, a najviša dnevna temperatura očekuje se od 21 do 23 °C uz slab vjetar.

PROGNOZA VREMENA Ujutro magla, a onda sunce, temperature iznadprosječne...
Ujutro magla, a onda sunce, temperature iznadprosječne...

S obzirom na mogućnost jakih udara bure na obali, osobito podno Velebita, preporučuje se oprez u prometu i na moru.

DHMZ je za srijedu izdao žuta upozorenja za Jadran zbog jakog vjetra te za riječku regiju i žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025