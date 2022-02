Hrvatsku u srijedu očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U prvom dijelu dana bit će oblačnije, u Dalmaciji još ponegdje uz kišu, a u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu većinom sjeverozapadni, a još u prvom dijelu dana na jugu zemlje jugo.

Najviša dnevna temperatura danas će uglavnom bit između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.

HAK

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a ponegdje ima i magle pa iz Hrvatskog autokluba (HAK) u srijedu ujutro pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak.

Do 18. veljače u 17 sati zbog radova je za sav promet zatvorena državna cesta DC228 Ozalj-Karlovac između naselja Mahično i Gornje Pokupje. Obilazak za vozila do 3,5 tone je: Ozalj-Zajačko selo-Podbrežje-Zorkovac-Goršćaki-Mahićno, a za vozila iznad 3,5 tone: Ozalj-Zajačko selo-Podbrežje-Brezarić-Draganić. Obilazak za naselje Priselci je od državne ceste u Donjem Pokupju po nerazvrstanoj cesti kroz naselje Brodarci u Ulici Brdo te po makadamskoj cesti do naselja Priselci.

U prekidu je katamaranska linija 9308 Mali Lošinj - Cres - Rijeka. Izmjena je u trajektnoj liniji 602 Vis-Split na način da trajekt u putovanju iz luke Vis isplovi u 16,30 sati (umjesto u 15,30),a iz luke Split u 19 sati (umjesto u 18,30 sati).