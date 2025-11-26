Evo kakvo nas danas vrijeme čeka. Na vidiku i novi snijeg

Prema najnovijoj prognozi u srijedu nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša će povremeno padati u većini krajeva. Na Jadranu će biti i sunčanih razdoblja, ali uz povremene pljuskove praćene grmljavinom.

Gorski dijelovi zemlje bit će pod utjecajem hladnijeg zraka pa će, osim kiše, biti i susnježice i snijega, što će stvoriti pravu zimsku kulisu.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren, većinom sjeveroistočni, dok će na istoku povremeno puhati i sjeverozapadnjak. Na sjevernom Jadranu očekuje se umjerena bura, koja će navečer jačati na jaku, ponegdje s olujnim udarima. Dalmaciju će veći dio dana zahvatiti umjereno do jako jugo, što će dodatno pojačati osjećaj nestabilnosti vremena.

Temperature će biti osjetno niže u unutrašnjosti, gdje se očekuju vrijednosti između 4 i 9 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije najviše dnevne temperature biti ugodnijih 11 do 16 °C. U Zagrebu će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, ali uglavnom bez oborine, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 7 °C.

DHMZ je za srijedu izdao žuta upozorenja zbog jake kiše za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju kao i za Jadran zbog jakog vjetra. Zbog snažnog vjetra izdali su narančasto upozorenje za Velebitski kanal te narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena za Dubrovnik i okolicu.

