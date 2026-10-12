Oblačno s kišom, sutra hladnije jutro. Stižu nam i prvi mrazovi

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje promjenjivo vrijeme, uz kišu u prvom dijelu dana, a potom postupno razvedravanje. U nastavku tjedna bit će djelomice sunčano, ali i osjetno hladnije ujutro, a ponegdje je moguć i slab mraz.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak će prijepodne prevladavati oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, a na Jadranu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne će se postupno razvedravati, najprije na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, a prema večeri bit će sve manje oblaka.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu biti umjerene, mjestimice i jake bure. Posebno vjetrovito bit će podno Velebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura na kopnu će se kretati između 12 i 16 stupnjeva, a na Jadranu od 17 do 22 stupnja.

U utorak sunčanije, ali jutra sve hladnija

U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice moguća magla, dok će poslijepodne biti umjerene naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se uglavnom od dva do šest stupnjeva, dok će na Jadranu biti od 10 do 15 stupnjeva. Danju se na kopnu očekuje između 13 i 18 stupnjeva, a na Jadranu do 21 stupanj.

U srijedu moguć slab mraz

U nastavku tjedna u unutrašnjosti će prevladavati djelomice sunčano vrijeme, dok će na Jadranu biti često i pretežno sunčano. Jutra će biti još hladnija, osobito u srijedu, kada ponegdje u unutrašnjosti može biti i slabog jutarnjeg mraza, piše Tomislav Kozarić za HRT.

Vjetar će uglavnom biti slab, uz prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar u utorak poslijepodne. Na Jadranu će se zadržati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, a u četvrtak poslijepodne prolazno će okrenuti na sjeverozapadnjak.

Temperatura zraka tijekom tjedna neće se znatnije mijenjati. Iako će dani biti uglavnom sunčani, osobito na Jadranu, jutra će biti sve hladnija, pa se u unutrašnjosti preporučuje pripremiti na niske temperature, a lokalno i na moguću pojavu mraza.