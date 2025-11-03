Obnavljaju bazu koju su napustili prije 20 godina. Maduru su dani odbrojani?

Američke oružane snage obnavljaju dugo napuštenu bivšu mornaričku bazu iz Hladnog rata u Karibima, utvrdila je vizualna istraga Reutersa.

Građevinski radovi u bivšoj mornaričkoj bazi Roosevelt Roads u Portoriku, koju je mornarica zatvorila prije više od 20 godina, započeli su 17. rujna, kada su ekipe počele čistiti i obnavljati staze koje vode do piste, prema fotografijama Reutersa.

Foto: Ricardo Arduengo

Sve dok se mornarica nije povukla iz objekta 2004. godine, Roosevelt Roads bila je jedna od najvećih američkih mornaričkih stanica u svijetu. Baza zauzima strateški položaj i nudi veliki prostor za skladištenje opreme, rekao je jedan američki dužnosnik.

Osim nadogradnje mogućnosti slijetanja i polijetanja na Roosevelt Roadsu, SAD gradi i objekte na civilnim zračnim lukama u Portoriku i St Croixu u Američkim Djevičanskim otocima.

Ta dva američka teritorija nalaze se otprilike 805 kilometara od Venezuele.

Foto: Ricardo Arduengo

Reuters je razgovarao s trojicom američkih vojnih dužnosnika i trojicom pomorskih stručnjaka koji su rekli da nova gradnja u Portoriku i Djevičanskim otocima upućuje na pripreme koje bi omogućile američkoj vojsci izvođenje operacija unutar Venezuele. Venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro više je puta tvrdio da SAD pokušava svrgnuti ga s vlasti.

- Sve ove stvari, mislim, imaju za cilj preplašiti režim Madura i generale oko njega, s nadom da će stvoriti pukotine -rekao je Christopher Hernandez-Roy, viši istraživač u Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Washingtonu, za Reuters.

Kako bi pratili američku vojnu aktivnost u regiji tijekom posljednja dva mjeseca, Reuters je fotografirao američke vojne baze i pregledao satelitske snimke, podatke o praćenju brodova i letova te objave na društvenim mrežama. Novinska agencija također je pratila kretanje američkih vojnih plovila putem terenskog izvještavanja i otvorenih izvora fotografija i videa.

Vojno pojačanje u regiji najveće je od 1994. godine koje nije povezano s pružanjem pomoći u slučaju katastrofa, kada je SAD poslao dva nosača zrakoplova i više od 20.000 vojnika na Haiti u sklopu “Operacije Uphold Democracy”.

Od početka rujna, SAD je izveo najmanje 14 napada na navodne narkočamce u Karibima i Pacifiku. U napadima je poginulo 61 čovjek.

Napadi na navodne narkočamce povećali su napetosti s Venezuelom i Kolumbijom te skrenuli pozornost na dio svijeta koji je posljednjih godina dobivao ograničene resurse unutar američke vojske.

Na pitanje o vojnoj ekspanziji u regiji, Bijela kuća je rekla da je predsjednik Donald Trump tijekom kampanje obećao obračunati se s kartelima droge u regiji.

Foto: Ricardo Arduengo

“Poduzeo je bez presedana mjere kako bi zaustavio pošast narkoterorizma koja je dovela do nepotrebnih smrti nevinih Amerikanaca,” rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly u izjavi Reutersu.

Američko vojno pojačanje u Karibima započelo je u kolovozu dolaskom ratnih brodova, nuklearne podmornice, borbenih zrakoplova i izviđačkih aviona.

Grupa nosača zrakoplova Ford, s otprilike 10.000 vojnika i desecima zrakoplova i sustava naoružanja, putuje iz Jadranskog mora. Jedan od razarača Forda prošao je Gibraltar 29. listopada, prema satelitskim snimkama i podacima o praćenju brodova.