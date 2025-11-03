Obavijesti

KARIBI

Obnavljaju bazu koju su napustili prije 20 godina. Maduru su dani odbrojani?

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Ricardo Arduengo

Vojno pojačanje u regiji najveće je od 1994. godine koje nije povezano s pružanjem pomoći u slučaju katastrofa, kada je SAD poslao dva nosača zrakoplova i više od 20.000 vojnika na Haiti u sklopu “Operacije Uphold Democracy

Američke oružane snage obnavljaju dugo napuštenu bivšu mornaričku bazu iz Hladnog rata u Karibima, utvrdila je vizualna istraga Reutersa.

Građevinski radovi u bivšoj mornaričkoj bazi Roosevelt Roads u Portoriku, koju je mornarica zatvorila prije više od 20 godina, započeli su 17. rujna, kada su ekipe počele čistiti i obnavljati staze koje vode do piste, prema fotografijama Reutersa.

A small commercial aircraft taxis in front of U.S. Marine Corps F-35s parked on the apron at the former Roosevelt Roads Naval Station in Ceiba.
Foto: Ricardo Arduengo

Sve dok se mornarica nije povukla iz objekta 2004. godine, Roosevelt Roads bila je jedna od najvećih američkih mornaričkih stanica u svijetu. Baza zauzima strateški položaj i nudi veliki prostor za skladištenje opreme, rekao je jedan američki dužnosnik.

Osim nadogradnje mogućnosti slijetanja i polijetanja na Roosevelt Roadsu, SAD gradi i objekte na civilnim zračnim lukama u Portoriku i St Croixu u Američkim Djevičanskim otocima.

Ta dva američka teritorija nalaze se otprilike 805 kilometara od Venezuele.

Ground crew members offload cargo from two U.S. Air Force C-17 Globemaster III aircraft at the former Roosevelt Roads Naval Station in Ceiba.
Foto: Ricardo Arduengo

Reuters je razgovarao s trojicom američkih vojnih dužnosnika i trojicom pomorskih stručnjaka koji su rekli da nova gradnja u Portoriku i Djevičanskim otocima upućuje na pripreme koje bi omogućile američkoj vojsci izvođenje operacija unutar Venezuele. Venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro više je puta tvrdio da SAD pokušava svrgnuti ga s vlasti.

 - Sve ove stvari, mislim, imaju za cilj preplašiti režim Madura i generale oko njega, s nadom da će stvoriti pukotine -rekao je Christopher Hernandez-Roy, viši istraživač u Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Washingtonu, za Reuters.

Kako bi pratili američku vojnu aktivnost u regiji tijekom posljednja dva mjeseca, Reuters je fotografirao američke vojne baze i pregledao satelitske snimke, podatke o praćenju brodova i letova te objave na društvenim mrežama. Novinska agencija također je pratila kretanje američkih vojnih plovila putem terenskog izvještavanja i otvorenih izvora fotografija i videa.

Vojno pojačanje u regiji najveće je od 1994. godine koje nije povezano s pružanjem pomoći u slučaju katastrofa, kada je SAD poslao dva nosača zrakoplova i više od 20.000 vojnika na Haiti u sklopu “Operacije Uphold Democracy”.

STIŽE NOVI RAT? Trump najavio bombardiranje Venezuele. Maduro se hvali Iglom koju je Hrvatska imala
Trump najavio bombardiranje Venezuele. Maduro se hvali Iglom koju je Hrvatska imala

Od početka rujna, SAD je izveo najmanje 14 napada na navodne narkočamce u Karibima i Pacifiku. U napadima je poginulo 61 čovjek.

Napadi na navodne narkočamce povećali su napetosti s Venezuelom i Kolumbijom te skrenuli pozornost na dio svijeta koji je posljednjih godina dobivao ograničene resurse unutar američke vojske.

Na pitanje o vojnoj ekspanziji u regiji, Bijela kuća je rekla da je predsjednik Donald Trump tijekom kampanje obećao obračunati se s kartelima droge u regiji.

A U.S. Air Force C-17 Globemaster III taxis on the runway in front of a hangar formerly known as Building 200 at the former Roosevelt Roads Naval Station in Ceiba.
Foto: Ricardo Arduengo

“Poduzeo je bez presedana mjere kako bi zaustavio pošast narkoterorizma koja je dovela do nepotrebnih smrti nevinih Amerikanaca,” rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly u izjavi Reutersu.

Američko vojno pojačanje u Karibima započelo je u kolovozu dolaskom ratnih brodova, nuklearne podmornice, borbenih zrakoplova i izviđačkih aviona.

Grupa nosača zrakoplova Ford, s otprilike 10.000 vojnika i desecima zrakoplova i sustava naoružanja, putuje iz Jadranskog mora. Jedan od razarača Forda prošao je Gibraltar 29. listopada, prema satelitskim snimkama i podacima o praćenju brodova.

