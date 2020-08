Obnova pojedinih škola koje su oštećene u potresu trajat će i do 2022. godine. Donosimo popis

Iz resoronog ureda u Gradu Zagrebu odgovorili su kako su u potresu zabilježili štete u 175 odgojno-obrazovnih ustanova. Do danas su popravili 91 objekt ali 12 škola i dalje ne može u svoje zgrade

<p>Pet osnovnih, pet srednjih i dvije umjetničke srednje škole u Zagrebu neće dočekati ovu jesen nastavu u svojoj zgradi koje su oštećene u potresu nego će njihovu učenici imati nastavu pohađati u školama koje su do sad imale jednosmjensku nastavu. </p><p>Iz Ureda za obrazovanje Grada Zagreba odgovorili su kako je nakon potresa utvrđena šteta na<br/> 175 od ukupno 435 odgojno-obrazovnih objekta.</p><p>- Do danas je popravljen 91 oštećeni objekt, a u tijeku su radovi na otklanjanju oštećenja na 82 objekata, od čega će njih 69 biti dovršeno do početka školske godine 2020./2021. Učenici 5 osnovnih škola, 5 redovnih srednjih škola te dvije umjetničke škole čiji objekti neće biti spremni za rad prvog dana školske godine 2020./2021. nastavu će pohađati u školama koje su nastavu dosad organizirale u jednoj smjeni - odgovorio je pročelnik ureda Ivica Lovrić. </p><p>Donosimo popis škola koje učenike neće primiti u svojim objektima nego će nastavu imati u drugim školama. Na stranicama Grada Zagreba su detalji koja razredna odjeljenja idu u koju školu.</p><p>Učenici OŠ Bukovac neće u svoje klupe sve do kraja iduće godine. Školskim prijevozom ići će u četiri druge škole (OŠ Frana Krste Frankopana, OŠ Petra Preradovića, OŠ Jordanovac, OŠ Žuti brijeg).</p><p>U svoje prostorije ne mogu ni učenici OŠ Ivan Merz koji će nastavu imati u tri škole i za njih neće biti organiziranog prijevoza. Ići će u OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, OŠ Josipa Jurja Strossmayera, OŠ Matka Laginje. </p><p>Učenici OŠ Miroslava Krleže nastavu će imati u OŠ Jabukovac i OŠ Pantovčak. </p><p>Ni OŠ P. Zrinskog neće u svoje klupe, nego će njihovu učenici preseliti u OŠ Tina Ujevića, OŠ Izidora Kršnjavoga, OŠ Ivana Cankara<br/> OŠ kralja Tomislava, OŠ Julija Klovića.</p><p>Učenici OŠ Vugrovec-Kašina (Područna škola Vugrovec) preselit će u OŠ Vugrovec-Kašina, Ppodručna škola Prekvršje)<br/> OŠ Vugrovec-Kašina (matična škola) , OŠ Vugrovec-Kašina (Poodručna škola Planina Donja), OŠ Iver. </p><p>Školarci iz OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga nastavu će imati u OŠ Gračani, OŠ Šestine te OŠ Lovre pl. Matačića.</p><p>U nastavku donosimo tablicu i popis srednjih škola koje neće imati nastavu u svojim objektima, datum kad se očekuje dovršetak sanacije tih škola te u trećem stupcu su popisi škola gdje će se održavati nastava za njihove učenike: </p><p> </p><p><br/> </p>