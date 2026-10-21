Oboljele od raka žele natrag svog doktora, uprava: 'Neka u domu zdravlja radi ambulantu'

Vukovarska bolnica reagirala je na tekst 24sata s ispovijestima pacijentica oboljelih od raka dojke koje traže povratak dr. Marija Begovića, onkološkoga kirurga koji je gotovo 20 godina liječio žene s karcinomom dojke. Ravnateljstvo Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar tvrdi da je Begović sam zatražio raskid ugovora te da mu funkcija zamjenika ravnateljice Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije predstavlja zakonsku prepreku za obavljanje kirurške djelatnosti u bolnici.

Dr. Mario Begović za 24sata je izjavio da u domu zdravlja ne radi kao kirurg.

- Ja sam liječnik palijativne medicine za područje Vukovara i zamjenik ravnateljice Doma zdravlja. Nisam u dom zdravlja prešao kao kirurg niti ondje obavljam kirurške zahvate. Kad sam podnio zamolbu da nastavim raditi u ambulanti, još nisam bio zamjenik ravnateljice. Bio sam liječnik u palijativi. Zato ne prihvaćam tvrdnju da nisam mogao nastaviti raditi u bolnici - dodaje.

Ističe da ne osporava stručnost liječnika koji sad rade s pacijenticama, ali smatra da se promijenio način rada, a time i dostupnost skrbi onkološkim pacijenticama, koje su i same za 24sata rekle da sad moraju u KBC Osijek te da operacije dojki više ne obavljaju u Vukovaru, i to otkad je dr. Begović otišao. Zato su pacijenti prikupili 1900 potpisa kojima traže njegov povratak u vukovarsku bolnicu.

S 40 pali na 10 pacijenata

Dr. Begović rekao je za 24sata da sad četiri puta mjesečno dolaze plastični kirurzi iz Osijeka.

- I ja sam imao takav raspored, četiri puta mjesečno, ali sam ostalim danima bio dostupan pacijenticama. Kod mene se nije naručivalo. Tko god bi došao, ja bih ga pregledao. Dolazilo mi je od 30 do 40 pacijenata, a sad se naručuje do deset pacijenata - tvrdi Begović.

Objašnjava kako je prije nastojao organizirati dijagnostiku tako da žene sa sumnjom na tumor dojke ne moraju čekati na niz odvojenih pretraga.

- Kad bi došla žena sa sumnjom na tumor dojke, nastojao sam da je obradimo u jednom danu. Radio sam s radiologom, patologom i citologom. Osobno bih otišao do radiologa, dogovorio mamografiju, a ako bi postojala velika sumnja na tumor, nastojali smo istog dana napraviti i core biopsiju ili punkciju - kaže.

Dodaje da je takav pristup zahtijevao neposrednu suradnju među liječnicima, ali i fleksibilnost u organizaciji pregleda.

- U velikim bolnicama radi se prema pravilima i procedurama, pacijente naručuju na pretrage i često očekuju da se sami organiziraju. U Vukovaru smo nastojali sve ubrzati. Kod sumnje na rak dojke brzina je vrlo važna, a pacijentici je važno i da ima povjerenja u liječnika koji je prati. Neke su žene dolazile k meni godinama - ističe Begović.

Prema njegovim riječima, pacijentice kojima je potrebna operacija sad upućuju u KBC Osijek, a on je operacije obavljao u Vukovaru.

- Ako se danas pokaže da je potrebna operacija, pacijentica mora u Osijek. Od Iloka je do Osijeka 60-ak kilometara, a to nije zanemarivo za ženu koja prolazi kroz teško razdoblje. Kolege rade svoj posao, ali izgubila se ta neposrednost i ljudski pristup koji smo imali. Nije riječ samo o pregledu nego o tome da pacijentica zna kome se može javiti i da netko prati njezin slučaj - kaže.

- Nisam vjerovala nikome kao dr. Mariju Begoviću. Kad sam čula da više ne radi, toliko sam se uplašila, uhvatila me panika. Da mi se sutra vrati karcinom, opet bih mu povjerila svoj život - rekla nam je Snežana Pejić (58).

Iz ravnateljstva bolnice navode kako je Begović 19. svibnja 2026. pisanim putem zatražio sporazumni raskid ugovora o radu s danom 25. svibnja te suglasnost za prelazak u Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije.

- Odlazak Marija Begovića iz Nacionalne memorijalne bolnice ‘Dr. Juraj Njavro’ Vukovar isključivo je njegova osobna odluka - navode.

Osporavaju i njegove tvrdnje da je još prije imenovanja za zamjenika ravnateljice doma zdravlja zatražio mogućnost dodatnog rada u bolnici. Kažu da je Begović 12. lipnja imenovan zamjenikom ravnateljice, a tek je, kažu, 9. srpnja poslao e-mail s naslovom “Zamolba”, u kojem je ponudio poslovnu suradnju.

- Niti u jednom trenutku nije uputio zahtjev za dodatni rad u našoj ustanovi nego paušalno ponudio suradnju, i to mjesec dana nakon što je imenovan zamjenikom ravnatelja - tvrde iz bolnice.

Pozivaju se na zakon

Kao prepreku njegovu eventualnom povratku navode članak 157. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prema kojem, kako tumače, ravnatelji, zamjenici ravnatelja i pomoćnici ravnatelja zdravstvenih ustanova ne smiju za svoj račun sklapati poslove iz djelatnosti svojeg poslodavca. Ističu da Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije u sudskom registru ima upisanu kiruršku djelatnost kroz ambulantu opće kirurgije. Zbog toga smatraju da Begović ne može obavljati kiruršku djelatnost u drugoj zdravstvenoj ustanovi, neovisno o tome koje poslove obavlja kod svojeg poslodavca.

Ravnateljstvo navodi da se iz zaglavlja stranica s potpisima pacijenata za povratkom dr. Begovića vidi kako se traži Begovićev rad u ambulanti u Vukovaru, a neslužbeno su primali i zahtjeve za njegov rad u Iloku. Domu zdravlja predložili su da Begović radi u ambulantama svojeg poslodavca u Vukovaru i Iloku, što smatraju jedinim zakonitim rješenjem.

Iz bolnice podsjećaju da je Begović ondje radio u tri razdoblja: 2002.-2009., 2010.-2015. te od 2022. do svibnja 2026. Navode da je svaki put otišao na vlastiti zahtjev. Od 2015. do 2022. imao je ambulantu za bolesti dojke u Domu zdravlja Vukovar.

No prepucavanje na razini ravnateljstva i dr. Begovića najviše šteti upravo pacijenticama s karcinomom dojke. Nije im jasno da se uprava bolnice poziva na zakonske odredbe kako bi spriječila dr. Begovića da i dalje operira u Vukovaru, iako se on ponudio da nastavi to raditi. Navode kako on u Domu zdravlja ne može operirati, pa spornim smatraju poruke iz ravnateljstva bolnice koji se pozivaju na to da on u Domu zdravlja može imati kiruršku ambulantu.

Snežani Pejić rak dojke otkriven je u studenom 2024. na mamografiji. Nakon dodatnih pretraga i biopsije, Begović joj je objasnio nalaz invazivnog hormonskoga karcinoma. Nakon šest mjeseci kemoterapije operirao ju je u srpnju 2025. i odstranio joj lijevu dojku.

- Kad sam bila uplašena, mogla sam ga nazvati. Govorio nam je da mu se slobodno javimo ako nam nešto treba. Toliko je velik strah kad čekate nalaze, a sad se pitam kome ću ih odnijeti i kome ću se obratiti - kaže Snežana.

Vesni Štajner (54) karcinom je otkriven početkom 2025. godine. Nakon dijagnostike i operacije prošla je i 15 zračenja, a pogodila ju je vijest da Begović više neće raditi u vukovarskoj bolnici.

- Imamo bolnicu u Vukovaru, a sad trebamo ići u Osijek na operaciju. Zašto, ako imamo liječnika koji nas može operirati u Vukovaru? Nama nedostaju njegova briga i skrb, njegova dostupnost i osjećaj da nas netko prati od početka do kraja - rekla je Vesna.