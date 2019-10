Obrana od 9700 kuna: Ovo je račun Kristianova branitelja

Malo manje od deset tisuća kuna, toliko će državu stajati odvjetničko zastupanje Vukasovića.

Sve je, naravno, u skladu sa zakonom, nešto slično kao što je po slovu zakona 18-godišnjemu mladiću suđeno kao punoljetnoj, potpuno funkcionalnoj osobi i članu društva...

Njegov branitelj po službenoj dužnosti, splitski odvjetnik Dino Radić, nedavno je, nakon smrti mladića kojeg je prestao zastupati 19. kolovoza, priložio račun splitskom sudu jer je angažiran od strane države kako bi branio Kristiana u postupku zbog piromanije. Taksativno su na računu nabrojene radnje, od žalbi preko dolaska na ročišta, odnosno posjeta zatvoru, što je sve zajedno iznosilo prema odvjetničkim tarifama - 9700 kuna!

Tukli ga u zatvoru?

Mladi odvjetnik Radić pokušao je nekoliko puta izvući svojega klijenta iz istražnog zatvora. Nabrajao je u žalbama kako paljenjem šume pored roditeljske kuće u Sumpetru nije pričinjena velika šteta, kako je Kristian priznao počinjenje kaznenog djela, da je bio smanjeno ubrojiv, te da je i prema nalazu sudskog vještaka mladiću potrebno psihijatrijsko liječenje.

Na kraju je naveo kako je Kristian mlađi punoljetnik koji nije osuđivan. Uzalud. A pitanje je bi li imalo ikakvog utjecaja na kasnija tragična događanja da je odvjetnik Radić malo upornije inzistirao upravo na pitanju tek punoljetnosti Kristiana Vukasovića, da je ponudio (kad već ostali nisu) suđenje po Zakonu o sudovima za mladež. Smatrao je branitelj po službenoj dužnosti i kako je deset mjeseci zatvora, što su kao kaznu predložili s Državnog odvjetništva, prestrogo. Iako se krajem srpnja nagodio s istim tužiteljstvom na kaznu od osam mjeseci zatvora za Kristiana.

Sastavljajući prijedlog za ukidanje istražnog zatvora 13. kolovoza, dakle gotovo dva tjedna nakon što je Kristian u komi doveden iz zatvora na Bilicama u splitsku bolnicu, odvjetnik Dino Radić je navodno konstatirao kako su mladića tukli u zatvoru. I da je za to doznao od neimenovanog tužitelja i iz samog zatvora na Bilicama. No nije nam to želio potvrditi, kao ni odgovoriti na neke konstatacije koje nam je izrekao Stipan Vukasović, Kristianov otac, da ga je de facto odgovorio od dolaska na presudu riječima “to nije za javnost”.

Nije jedini račun

Kratko, gotovo panično odvjetnik Radić nam je jutros samo rekao: “Na sudu sam, ništa ne komentiram”, prekinuvši poziv. Ovo nije jedini račun ispostavljen u Kristianovu slučaju. U obrazloženju presude stoji da je mladić u vrijeme počinjenja djela bio “bitno smanjeno ubrojiv, bitno smanjene mogućnosti kontrole ponašanja zbog iznimno jakog poriva”.

Mišljenje je potpisao psihijatrijski vještak dr. Tomislav Franić, a nakon Kristianove smrti ostao je račun od 3200 kuna za psihijatrijsko vještačenje. Najveći dio troška postupka, koji ukupno iznosi 3500 kuna, odnosi se na vještačenje, a ostatak od 300 kuna je nekakav sudski prosjek, koji se određuje ovisno o “stvarno nastalim troškovima te osobnim i obiteljskim prilikama okrivljenog”, kako stoji u presudi Kristianu.

Prema glasnogovornici Kaznenog odjela splitskog suda, taj račun ne bi trebao nikad stići na adresu kuće Vukasovićevih.

