Obrat u slučaju jet set prijevara: Luka bivšeg prijatelja optužuje da ga je prevario za 7000 eura

Dok se Luki Grgi Mataku i njegovoj supruzi Adriani u Zagrebu sudi zbog prijevare teške 350.000 eura, kako neslužbeno doznajemo, u Dubrovniku se vodi postupak u kojemu se Luka pojavljuje kao žrtva prijevare u iznosu od oko 7000 eura!

Hoće li i kako ovaj drugi postupak utjecati na suđenje u Zagrebu tek treba vidjeti jer je optuženi Franjo Damir K. (34), inače australsko-hrvatski poduzetnik i bivši bliski prijatelj Luke Mataka, jedan od svjedoka koji su dali svoj iskaz tužiteljstvu prije podizanja optužnice protiv Matakovih. Njegovo ime spominjalo se i na suđenju u Zagrebu kao osobe koja je svjedoke nagovarala da podnesu prijavu protiv Matakovih.

Kako smo doznali, optužnica ga tereti da je tijekom 2021. godine na Korčuli, s namjerom da se materijalno okoristi Luku Grgu Mataka lažno uvjerio da je jedini vlasnik broda Jeanneau. Obećao mu je da će na njega prenijeti 50 posto vlasničkog dijela za tadašnjih 50.000 kuna (6636 eura). Luka je doista 16. rujna 2021. taj iznos i prebacio na njegov račun. Platio mu je dodatnih 500 eura koje je Franjo tijekom srpnja 2022. tražio za održavanje broda.

Iako ga je Luka u više navrata tražio da polovicu broda, sukladno dogovoru, prebaci na njegovo ime, on to nije učinio, a novac je zadržao za sebe. Time je, navodi se u optužnici, Franjo Luku Mataka oštetio za iznos od 7136 eura. Nakon policijske istrage otkriveno je da je brod sada registriran na Franjino ime te da je prodao 50 posto udjela trećoj strani.

Dubrovački sud je, neslužbeno doznajemo, početkom siječnja Franji izdao kazneni nalog kojim ga nepravomoćno proglašava krivim i osuđuje na osam mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine. To bi značilo da ne ide u zatvor ako u sljedeće dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Na taj je nalog u roku od osam dana od primitka moguće uložiti prigovor što je Franjo i učinio.

U kratkom telefonskom razgovoru potvrdio nam je kako je podigao rješenje i da se planira na njega žaliti putem odvjetnika. Kazao je i kako je optužnica besmislena te da on ima materijalne dokaze i komunikaciju kojom će dokazati da nema govora o prijevari i da je Luka zapravo njemu dužan novac. Nije želio podizati prijavu protiv Luke jer je smatrao da on ima već dovoljno problema. Da se ne osjeća krivim, neslužbeno doznajemo, ponovio je i u prigovoru te dodao da Luka to koristi kao priliku da se bolje predstavi u medijima.

U optužnici protiv Franje, koja je sredinom ožujka potvrđena na Općinskom sudu u Dubrovniku sredinom ožujka, navodi se i da Lukin iskaz kao oštećenika potvrđuju potvrde o prijenosu novca kao i njihove međusobne poruke koje su priložene uz kaznenu prijavu. Iz poruka je vidljivo da je Franjo tražio Luku sredstva, tvrdeći da njegovom računovođi treba novac na računu obiteljskog poduzeća.

Prošlog travnja, doznajemo, Luka je kontaktirao Franju preko svoje odvjetnice Jadranke Sloković tražeći povrat novca. Franjo je navodno odgovorio da će se javiti nakon Uskrsa, ali mu se prestao javljati. Prema izvoru bliskom Matakovima, upravo je to neodgovaranje i odbijanje povrata motiviralo Luku da podigne kaznenu prijavu koja je dovela do podizanja optužnice protiv Franje.

Podsjetimo, Luki i supruzi, koji su u javnosti poznati kao "jet set supružnici" zbog života na visokoj nozi, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sude zbog optužbi da su od 2018. do 2023. prevarili petero oštećenika za gore navedeni iznos lažno im predočavajući da će Luka za njih investirati njihov novac na tržištu kapitala. Supružnici Matak, koji uz hrvatsko imaju i australsko državljanstvo, tvrde da su nevini i da će to dokazati na sudu. Ne priznaju ni imovinsko-pravne zahtjeve kojima oštećenici od njih traže povrat novca.

Franjo, Luka i Adriana Matak, doznajemo, bili su izuzetno bliski, o čemu svjedoče i brojne njihove zajedničke fotografije, a Franjo je bio i Lukin klijent. Mnoga su ljeta provodili zajedno u obiteljskom pansionu u Korčuli, a izvor blizak Matakovima navodi da su čak razmišljali da bude kum njihovom sinu.