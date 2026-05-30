Obavijesti

News

Komentari 2
'RAZLOG ZA PONOS'

Obuljen Koržinek o Milanoviću: Ne čestitati Dan državnosti izraz nepoštovanja. Čuvajmo povijest

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Obuljen Koržinek o Milanoviću: Ne čestitati Dan državnosti izraz nepoštovanja. Čuvajmo povijest
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

Ministrica kulture poručila je da Hrvatska ima razloga biti ponosna na svoja postignuća, a izostanak predsjednika Republike s obilježavanja Dana državnosti ocijenila je sramotnim i štetnim

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila je u subotu na Dan državnosti da Hrvatska ima razloga biti ponosna na svoja postignuća, dok je izostanak predsjednika Republike s obilježavanja Dana državnosti ocijenila "izrazom nepoštovanja" koji potiče podjele. Uoči misnog slavlja na Trgu svetog Marka povodom Dana državnosti, Obuljen Koržinek pozvala je građane da blagdan obilježe dostojanstveno, kako na javnim proslavama, tako i u krugu obitelji. "Poželjela bih da ga svi dostojanstveno obilježimo i u javnim obilježavanjima i proslavama, i u svojim obiteljima. Hrvatska je kao država jako puno postigla zadnjih više od 35 godina. Trebamo na to biti ponosni, uz sve probleme i izazove", rekla je ministrica.

GORI PLAMEN NA OLTARU DOMOVINE FOTO Plenković čestitao Dan državnosti, prozvao Milanovića: 'Ovo je scenarij podjela...'
FOTO Plenković čestitao Dan državnosti, prozvao Milanovića: 'Ovo je scenarij podjela...'

Govoreći ispred crkve svetog Marka, istaknula je važnost očuvanja kulturne baštine te podsjetila na obnovu nakon Domovinskog rata i zagrebačkog potresa.

"To su simboli našeg identiteta, naše povijesti koju trebamo čuvati, prenositi mladima i slati poruku koliko je važno poštivati i njegovati te vrijednosti", rekla je.

ZNAK ZAHVALNOSTI FOTO Plenković i Jandroković položili vijence kod Spomenika domovini za Dan državnosti
FOTO Plenković i Jandroković položili vijence kod Spomenika domovini za Dan državnosti

Upitana za izostanak predsjednika Republike Zorana Milanovića sa svečanog obilježavanja Dana državnosti, Obuljen Koržinek je rekla da ne poznaje primjer predsjednika ili državnog poglavara koji svojim građanima ne bi čestitao Dan državnosti te ocijenila da je riječ o "izrazu strašnog nepoštovanja".

"To nije proglasio bilo tko, nego Hrvatski sabor", rekla je ministrica te ocijenila da takvo predsjednikovo ponašanje potiče podjele.

POVIJESNI KADROVI FOTO Šeks, Račan, Mesić u Saboru: Ovako je izgledalo prvo zasjedanje 1990. godine
FOTO Šeks, Račan, Mesić u Saboru: Ovako je izgledalo prvo zasjedanje 1990. godine

Kazala je i da je takvo ponašanje "za njega sramota, ali i velika šteta i znak strašnog nepoštovanja".

Ministrica Obuljen Koržinek je nakraju dodala da se nada kako će "građani u budućnosti birati ljude koji će poštivati određene vrijednosti i uvažavati mišljenje svih građana".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ovo su rezultati Eurojackpota
EVO GDJE IDU DOBICI

Ovo su rezultati Eurojackpota

Najveći večerašnji dobitak ostvaren je u kategoriji 5+1, gdje je jedan sretni igrač osvojio 1.833.740,50 eura. U kategoriji pet pogođenih brojeva zabilježeno je šest dobitnika, a svakome pripada po 172.357,40 eura.
Vojni medicinski tim spasio je dječaka koji se gušio na Jarunu: 'Nisam ni trenutka razmišljala'
IZVANREDNA SITUACIJA

Vojni medicinski tim spasio je dječaka koji se gušio na Jarunu: 'Nisam ni trenutka razmišljala'

Brzom reakcijom vojnih liječnika i medicinske sestre dijete predškolske dobi izvučeno je iz životne opasnosti tijekom priprema za događaj na Jarunu, objavilo je Ministarstvo obrane.
Policija upala u hotelsku sobu u Zagrebu. Uhitili su državljanina Srbije: 'Spriječili smo ubojstvo!'
DRAMA

Policija upala u hotelsku sobu u Zagrebu. Uhitili su državljanina Srbije: 'Spriječili smo ubojstvo!'

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem komunikacijske aplikacije, organizirao počinjenje ubojstva muškarca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026