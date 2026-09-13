Obavijesti

News

Komentari 1
REKACIJA MINISTRICE

Obuljen Koržinek osudila prijetnje novinarki N1: 'Nina Kljenak mora biti zaštićena'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Obuljen Koržinek osudila prijetnje novinarki N1: 'Nina Kljenak mora biti zaštićena'
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novinarka Nina Kljenak u redakciji N1 primila je razglednicu s izravnom prijetnjom smrću i nizom mizoginih i nacionalističkih uvreda. Reagirali su ministrica kulture i Mreža SafeJournalists

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u nedjelju je najoštrije osudila prijetnje upućene novinarki N1 Nini Kljenak, ističući kako će nadležni poduzeti korake da se prijetnje istraže, a Ninu Kljenak zaštiti. 

"U javnom prostoru previše je govora mržnje, neprimjerenih sadržaja, nesankcioniranih prijetnji i uvreda. Novinarki Nini Kljenak iskazujem podršku", napisala je ministrica na X.

Dodala je i kako sukladno će Protokolu o sigurnosti novinara, nadležni poduzeti korake da se prijetnje istraže, a Ninu Kljenak zaštiti. 

Ranije u nedjelju reagirala je i Mreža SafeJournalists i poručila kako najoštrije osuđuje prijetnju smrću te uvredljive, mizogine i nacionalističke poruke upućene novinarki N1 Nini Kljenak te poziva hrvatske nadležne institucije da hitno identificiraju i procesuiraju odgovornu osobu.

Kljenak je u petak, 11. rujna u redakciji N1 primila razglednicu koja je sadržavala izravnu prijetnju njezinoj sigurnosti. U poruci se, među ostalim, navodi: "Tvoj KRAJ se bliži. Svi na N1 TV-u platit ćete visoku cijenu, a posebno vaš vođa TIHIRAT", čime se, prema svemu sudeći, aludira na njezina bivšeg glavnog urednika Tihomira Ladišića kroz pogrdnu igru riječima s njegovim imenom. Poruka je također sadržavala niz ponižavajućih, mizoginih i nacionalno motiviranih uvreda usmjerenih prema Kljenak, kao i prijetnje njezinim kolegama na N1, navodi se u priopćenju Mreže SafeJournalist.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Žena životno ugrožena u KBC Split, ozlijeđen i mladić (27). Fronta požara je pod kontrolom
VATRENA STIHIJA

Žena životno ugrožena u KBC Split, ozlijeđen i mladić (27). Fronta požara je pod kontrolom

Glavnina požarne fronte na otoku Braču pomaknula se jutros prema zapadnom dijelu poluotoka gdje je smješteno naselje Milna, prema uvali Osibova i Bateriji. Neslužbeno - čini se da nema ozlijeđenih
Mama izbodenog dječaka: 'To je sve ekipa iz osnovne škole, već sam prijavljivala nasilje!'
OGORČENA I POTRESENA

Mama izbodenog dječaka: 'To je sve ekipa iz osnovne škole, već sam prijavljivala nasilje!'

"Moj sin se nikada nije htio družiti s agresivcima", rekla nam je majka dječaka. Policija je za 24sata potvrdila da prijava postoji. Dječak je pri svijesti i stabilno je. Napadač je prijavljen zbog pokušaja teškog ubojstva
Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru
ISTRAGA U TIJEKU

Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru

U tijeku je policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026