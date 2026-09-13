Novinarka Nina Kljenak u redakciji N1 primila je razglednicu s izravnom prijetnjom smrću i nizom mizoginih i nacionalističkih uvreda. Reagirali su ministrica kulture i Mreža SafeJournalists
Obuljen Koržinek osudila prijetnje novinarki N1: 'Nina Kljenak mora biti zaštićena'
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u nedjelju je najoštrije osudila prijetnje upućene novinarki N1 Nini Kljenak, ističući kako će nadležni poduzeti korake da se prijetnje istraže, a Ninu Kljenak zaštiti.
"U javnom prostoru previše je govora mržnje, neprimjerenih sadržaja, nesankcioniranih prijetnji i uvreda. Novinarki Nini Kljenak iskazujem podršku", napisala je ministrica na X.
Najsnažnije osuđujem prijetnje upućene novinarki @N1Hrvatska @NinaKljenak— Nina Obuljen Koržinek (@NObuljen) September 13, 2026
U javnom prostoru previše je govora mržnje, neprimjerenih sadržaja, nesankcioniranih prijetnji i uvreda. Novinarki Nini Kljenak iskazujem podršku. Sukladno Protokolu o sigurnosti novinara, nadležni će…
Dodala je i kako sukladno će Protokolu o sigurnosti novinara, nadležni poduzeti korake da se prijetnje istraže, a Ninu Kljenak zaštiti.
Ranije u nedjelju reagirala je i Mreža SafeJournalists i poručila kako najoštrije osuđuje prijetnju smrću te uvredljive, mizogine i nacionalističke poruke upućene novinarki N1 Nini Kljenak te poziva hrvatske nadležne institucije da hitno identificiraju i procesuiraju odgovornu osobu.
Kljenak je u petak, 11. rujna u redakciji N1 primila razglednicu koja je sadržavala izravnu prijetnju njezinoj sigurnosti. U poruci se, među ostalim, navodi: "Tvoj KRAJ se bliži. Svi na N1 TV-u platit ćete visoku cijenu, a posebno vaš vođa TIHIRAT", čime se, prema svemu sudeći, aludira na njezina bivšeg glavnog urednika Tihomira Ladišića kroz pogrdnu igru riječima s njegovim imenom. Poruka je također sadržavala niz ponižavajućih, mizoginih i nacionalno motiviranih uvreda usmjerenih prema Kljenak, kao i prijetnje njezinim kolegama na N1, navodi se u priopćenju Mreže SafeJournalist.
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