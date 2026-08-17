Obavijesti

News

Komentari 2
TRAGALI OD 12. KOLOVOZA

Obustavili potragu za nestalim Portugalcem kod Senja: Spasili dvoje, trećeg pronašli mrtvog...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Obustavili potragu za nestalim Portugalcem kod Senja: Spasili dvoje, trećeg pronašli mrtvog...
4
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom prvog dana akcije traganje je rezultiralo pronalaskom dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, dok je naknadno pronađeno tijelo trećega, nažalost preminulog brodolomca...

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), obustavila je akciju koordiniranog traganja za posljednjim brodolomcem, državljaninom Portugalske Republike, čiji nestanak je prijavljen 12. kolovoza, zajedno sa još troje sunarodnjaka, nakon što su manjim čamcem na napuhavanje isplovili iz mjesnog kampa sjeverozapadno od Senja, po nevremenu, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

DETALJI Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a
Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a

Istoga dana, odmah po zaprimanju dojave iz MRCC Rijeka pokrenuta je složena akcija traganja i spašavanja, koja je s kraćim noćnim prekidima trajala do jučer, 16. kolovoza u 19 sati, kad je izdan nalog za obustavom daljnjih koordiniranih aktivnosti.

Senj: Izjava o nestanku porugalskih državljana u Velebitskom kanalu
Senj: Izjava o nestanku porugalskih državljana u Velebitskom kanalu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Akciju traganja i spašavanja u riječkom i senjskom akvatoriju, odnosno, u širem području sjevernog dijela Velebitskog kanala, MRCC Rijeka provodila je u koordinaciji sa nadležnim lučkim kapetanijama u Rijeci i Senju, pripadajućim lučkim ispostavama, Postajom pomorske i aerodromske policije u Rijeci, Obalnom stražom RH, uz uključenost pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja te gotovo svih sudionika u pomorskom prometu područjem nestanka, koji su putem obalnih radio postaja redovito obavještavani i pozivani na pojačano motrenje.

Foto: 24sata

Osim površinskog traganja u akciju je angažirano i zračno pretraživanje, jedinicama iz sastava Obalne straže RH i Policije. Sudionici akcije morali su uložiti dodatne napore u provedbu Plana traganja za nestalima, s obzirom da su prva tri dana na moru vladali nepovoljni vremenski uvjeti, praćeni jakim udarima bure i visokim valovima.

Tijekom prvog dana akcije traganje je rezultiralo pronalaskom dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, dok je naknadno pronađeno tijelo trećega, nažalost preminulog brodolomca.

VALOVI I DO TRI METRA Ovdje su mladi Portugalci sjeli u dječji čamac, olujna bura ih je otpuhala gotovo 10 kilometara!
Ovdje su mladi Portugalci sjeli u dječji čamac, olujna bura ih je otpuhala gotovo 10 kilometara!

Unatoč uloženom angažmanu i požrtvovnosti iskazanoj u intenzivnoj potrazi od strane svih sudionika ove akcije, posljednji nestali do danas nažalost nije pronađen, stoga je iz MRCC Rijeka izdan nalog za obustavom mjera daljnjega traganja i spašavanja, nakon čega će se za nestalim nastaviti tragati u okviru redovnih nadzora pomorskog prometa, u nadležnosti Lučke kapetanije Rijeka i pripadajućih ispostava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj
PALILI KOD ZADRA

Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj

Policija sumnja da je spomenuta četvorka po prethodnom planu i dogovoru 14. i 15. kolovoza na deset lokacija u Zadru i Zadarskoj županiji namjerno izazvala požare...
Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm
NOVE NESTABILNOSTI

Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm

Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no uz nestabilnosti navečer može biti i olujnih udara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026