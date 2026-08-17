Obustavili potragu za nestalim Portugalcem kod Senja: Spasili dvoje, trećeg pronašli mrtvog...

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), obustavila je akciju koordiniranog traganja za posljednjim brodolomcem, državljaninom Portugalske Republike, čiji nestanak je prijavljen 12. kolovoza, zajedno sa još troje sunarodnjaka, nakon što su manjim čamcem na napuhavanje isplovili iz mjesnog kampa sjeverozapadno od Senja, po nevremenu, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Istoga dana, odmah po zaprimanju dojave iz MRCC Rijeka pokrenuta je složena akcija traganja i spašavanja, koja je s kraćim noćnim prekidima trajala do jučer, 16. kolovoza u 19 sati, kad je izdan nalog za obustavom daljnjih koordiniranih aktivnosti.

Senj: Izjava o nestanku porugalskih državljana u Velebitskom kanalu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Akciju traganja i spašavanja u riječkom i senjskom akvatoriju, odnosno, u širem području sjevernog dijela Velebitskog kanala, MRCC Rijeka provodila je u koordinaciji sa nadležnim lučkim kapetanijama u Rijeci i Senju, pripadajućim lučkim ispostavama, Postajom pomorske i aerodromske policije u Rijeci, Obalnom stražom RH, uz uključenost pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja te gotovo svih sudionika u pomorskom prometu područjem nestanka, koji su putem obalnih radio postaja redovito obavještavani i pozivani na pojačano motrenje.

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Osim površinskog traganja u akciju je angažirano i zračno pretraživanje, jedinicama iz sastava Obalne straže RH i Policije. Sudionici akcije morali su uložiti dodatne napore u provedbu Plana traganja za nestalima, s obzirom da su prva tri dana na moru vladali nepovoljni vremenski uvjeti, praćeni jakim udarima bure i visokim valovima.

Tijekom prvog dana akcije traganje je rezultiralo pronalaskom dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, dok je naknadno pronađeno tijelo trećega, nažalost preminulog brodolomca.

Unatoč uloženom angažmanu i požrtvovnosti iskazanoj u intenzivnoj potrazi od strane svih sudionika ove akcije, posljednji nestali do danas nažalost nije pronađen, stoga je iz MRCC Rijeka izdan nalog za obustavom mjera daljnjega traganja i spašavanja, nakon čega će se za nestalim nastaviti tragati u okviru redovnih nadzora pomorskog prometa, u nadležnosti Lučke kapetanije Rijeka i pripadajućih ispostava.