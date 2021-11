Kada su u Sjedinjenim Državama uveli obavezu cijepljenja, upozoravalo se da će to dovesti do masovnih otpuštanja i štrajkova. Suprotno tome, podaci su pokazali da mjera djeluje.

Postoje ipak džepovi otpora pravilima koja nalažu da radnici moraju biti zaštićeni od covida-19, osobito među policajcima i vatrogascima, ali ipak se zahvaljujući njima više ljudi odlučilo cijepiti.

"Nalozi da se moramo cijepiti dosad su, izgleda, najučinkovitija stvar za prevladavanje oklijevanja o cijepljenju”, rekao je Bradley Pollock, profesor javnog zdravstva na Kalifornijskom sveučilištu u Davisu, za Sacramento Bee prošli mjesec.

„To je više nego dobro; to je jako dobro”.

Oko 58 posto američkog stanovništva bilo je u potpunosti cijepljeno početkom studenoga, dok ih je u kolovozu, kad se obveze cijepljenja počelo uvoditi, bilo 52 posto.

Predsjednik Joe Biden odredio je da do 4. siječnja radnici u velikim tvrtkama moraju biti u potpunosti cijepljeni, što će obuhvatiti više od dvije trećine radne snage u zemlji.

„Cijepljenje je najbolji put za izlazak iz pandemije”, rekao je.

„Poduzeća imaju veću moć nego prije da ubrzaju izlazak iz pandemije, spase živote i zaštite naš gospodarski oporavak”.

Privatni sektor

Vladina odluka uslijedila je nakon što je nekoliko velikih tvrtki uvelo obvezno cijepljenje, što je imalo impresivan učinak.

Među njima je bio United Airlines, koji je naredio svojih 67.000 radnika u SAD-u da se cijepe ili će dobiti otkaze.

Do konca ovog radnog tjedna ih je 2000 tražilo da ih se oslobodi obveze cijepljenja iz medicinskih ili religijskih razloga, ali gotovo svi osim nekolicine su se cijepili.

Tyson Foods, jedna od najvećih prehrambenih tvrtki na svijetu, objavio je početkom kolovoza da se svih njegovih 120.000 radnika mora cijepiti.

Gotovo 96 posto radnika je to učinilo, navodi The New York Times.

Američka vojska ističe da se cijepilo preko 95 posto njezinih pripadnika.

Općenito, radnici se žele cijepiti. Najveća sindikalna federacija u SAD-u AFL-CIO, ocijenila je da je to „korak u pravom smjeru”.

NASA

Ali postoje značajni džepovi otpora koji su obično protiv obveze cijepljena, a ne samog cjepiva, premda ta dva stajališta često prate jedno drugo.

Skepticizam je osobito izražen među policajcima, unatoč tome što ih je puno umrlo od virusa.

Ove godine od covida-19 umrlo je više od 260 policajaca, pet puta više nego što ih je ubijeno, po podacima objavljenim na stranici Officer Down Memorial Page koja prati broj policajaca stradalih na dužnosti.

Šerif okruga Los Angelesa Alex Villanueva rekao je ovaj tjedan da se cijepilo samo 43 posto njegovih policajaca i pozvao je šefove da suspendiraju pravilo po kojem bi necijepljeni mogli dobiti otkaz jer neće imati tko raditi.

Nekoliko tisuća policajaca u Chicagu moglo bi biti poslao na neplaćeni dopust jer su se odbili izjasniti u vezi cijepljenja.

Policajci u New York Cityju čine oko polovice gradskih službenika koji su zatražili izuzeće iz obveze cijepljenja na osnovi medicinskih ili religijskih razloga.

Nijedna veća religija, međutim, nije zabranila svojim sljedbenicima da se cijepe.

Premda je neodlučnost izraženija u konzervativnijim profesijama, skepticizam postoji u svim društvenim slojevima.

Caleb Macy, koji sudjeluje u izgradnji antena za NASA-in Deep Space Network, bio je ovaj tjedan među desecima zaposlenika Laboratorija za mlazni pogon u Kaliforniji koji su prosvjedovali.

Kao i drugi savezni djelatnici, mogao bi ostati bez posla ako do 8. prosinca ne osigura izuzeće na religijskoj osnovi ili ne bude u potpunosti cijepljen.

Ali kaže da je na to spreman.

„Uvjeravam vas da nikada neću primiti to cjepivo. Jer kada mi kažete da moram... tada podvlačim crtu. To više nije stvar izbora”, rekao je.

"Nije vaša mama"

Neodlučnima idu u prilog desničarski političari koji su obvezu cijepljenja kritizirali riječima koje se kreću od prekoračenja ovlasti do diktature.

Unatoč mnoštvu znanstvenih dokaza o njihovoj sigurnosti i učinkovitosti, cjepiva i druge epidemiološke mjere poput maski i dalje ljute republikance, postavši najnoviji ratni poklič u američkim kulturnim ratovima.

Jeremy Boreing, osnivač i direktor desničarskog portala The Daily Wire rekao je da njegova tvrtka neće provesti obvezu cijepljenja i da će je osporavati na sudu.

„Joe Biden nije vaša mama. Vlada nije vaša mama i vaš poslodavac sigurno nije vaša mama”.

„Već smo angažirali pravne savjetnike i spremni smo upustiti se u bitku s ovom administracijom kako bismo okončali njihovo neustavno sranje”, ljutito je rekao.

