Drama s isporukom lijekova bolnicama danas je eskalirala, a Medika, najveći hrvatski dobavljač, prekinula je isporuku prema svim bolnicama osim onoj u Lovranu.

Ravnatelj Medike Jasminko Herceg izjavio je kako ne očekuju plaćanje ukupnog duga prema njima, ali da im hitno treba milijarda kuna za plaće radnicima. Dok to ne dobiju, njihovi kamioni neće krenuti prema hrvatskim bolnicama. Ostane li Medika pri ovoj odluci, ono što može uslijediti vrlo je zabrinjavajuće. Jer niti jedna bolnica u Hrvatskoj nema lijekova na zalihama.

POGLEDAJTE VIDEO: Ravnatelj Medike o dugovima: 'Dok ne plate, kamioni s lijekovima neće krenuti'

Dolaze im na dnevnoj bazi, pa u najboljem slučaju mogu imati zaliha za nekoliko sljedećih dana. Kod nekih medikamenata eventualno i za nekoliko tjedana, ali ti su rjeđi nego ovi kod kojih opskrba treba teći stalno. Bolnice, dakle, nemaju skladišta, nemaju rezerve. Protok lijekova koje svakodnevno koriste odvija se preko bolničkih ljekarni, koje se pune svakodnevno.

Jednako tako, bolnice jedva da imaju novca za tekuće troškove, a kamoli za pokrivanje dugova koji se vuku godinama. Svima je jasno da u ovoj nemiloj situaciji odgovor i rješenje treba iznaći država.

Beroš: Mogao bi se povećati stupanj izdvajanja iz plaća

- Ministarstvo zdravstva djeluje u okviru svog proračuna i ne može riješiti problem bez Vlade i ministarstva financija - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš i dodao kako je stanje neodrživo te ustvrdio.

- Mogao bi se povećati stupanj izdvajanja iz naših plaća

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, prof. dr. Mario Zovak, kaže da u bolnici funkcioniraju u okviru svojih ingerencija. Drugim riječima, nemaju nikakve zalihe novca niti crne fondove. Raspolažu isključivo onim što dobiju od HZZO-a.

- Situacija je ovdje jasna, a to je da država mora iznaći novac za pokrivanje dugova veledrogerijama. Znam da se ministar Beroš bori kao lav - kaže prof. dr. Zovak dodajući da u ovom trenutku ništa od lijekova ne nedostaje, ali s obzirom na to da je prekid isporuke tek postao aktualan, tek će vidjeti što će se događati u sljedećih nekoliko dana. Doznajemo kako je vrlo izvjesno da će se i ostale veledrogerije povesti za primjerom Medike. Neslužbeno je navodno i Oktal Pharma najavila obustavu lijekova bolnicama, pa ako se doista dogodi da svi zaustave isporuku, naći ćemo se u do sada neviđenoj situaciji u kojoj bi plaćena cijena mogli biti ljudski životi.

Ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, doc. dr. Tomislav Novinščak, kaže da su iznimno zabrinuti te da će, ako se rješenje ne nađe, za tjedan ili dva morati odlučivati koji će pacijent dobiti lijek a koji ne.

- U ovom trenutku nemamo vitalnu ugrozu, ali obustava dostave znači da ono što smo danas naručili nećemo sutra dobiti. Pa će doći vikend i blagdani, i realno je da u utorak sljedeći tjedan u nekoj od hrvatskih bolnica nastupi krizna situacija. Niti jedan ravnatelj ne bi želio da se to dogodi baš njegovoj bolnici, ali situacija je iznimno ozbiljna i treba biti riješena na nacionalnoj razini - kaže doc. dr. Novinščak.

Sve što će se dalje događati, smatra čakovečki ravnatelj, ovisi umnogome o kalkulacijama ostalih veledrogerija kako će postupiti. Zbog toga je hitno potrebno kratkoročno rješenje za sve bolnice, smatra doc. dr. Novinščak, a preduvjet za to je suradnja premijera, ministra zdravstva te svih ostalih državnih i lokalnih razina. Drugim riječima, zajedničko rješenje, kao kad je ratno stanje. Svaki od ravnatelja ima neke svoje ideje o rješavanju problema s veledrogerijama, ali je ujedno činjenica da niti jedan nema dovoljne ingerencije da ga riješi.

Što će odlučiti premijer Plenković te ministri zdravstva i financija, u ovom trenutku još nije poznato. Direktor Medike Jasminko Herceg kaže da njihova borba za naplatu dugova traje posljednjih šest mjeseci te da u tom periodu nisu uopće bili u kontaktu s premijerom. A upravo je premijer jučer prozvao veledrogerije da baš pred neke važne datume, kao što su blagdani ili izbori, organiziraju scenarij u kojem stvore probleme s isporukom lijekova. Rekao je također da će dio dugova veledrogerijama biti plaćen u sljedećih nekoliko dana. Jasminko Herceg nije želio komentirati premijerove izjave.

'Isporučili smo lijekova u vrijednosti od milijardu kuna. Platili su nam sto milijuna'

U posljednjih mjesec dana Medika je isporučila robe u vrijednosti milijardu kuna, a plaćeno im je tek sto milijuna. Na pitanje tko je odgovoran za sve što se sada događa Herceg je odgovorio da je riječ o opasnoj retorici, ali da smatra kako je odgovoran onaj tko svoje obveze nije platio na vrijeme.

- Želimo hitno milijardu kuna jer je naše poslovanje ugroženo. Ugrožena je isplata plaća za naših tisuću zaposlenih, kao i isplata obveza prema državi, koje redovito podmirujemo. Mi ćemo vjerojatno naći rješenje s bankama, kroz neki novi kredit, ali naši zaposlenici ne vrijede ništa manje nego ostali u državi. Za nas je ova odluka o obustavi opskrbe bila vrlo teška, ali nismo imali izbora jer molimo već mjesecima, a pomaka nema - kaže direktor Herceg dodajući da moraju zaštititi svoje dioničare, dobavljače i banke prema kojima imaju obveze.

Pa što se prije plate dugovi, kaže, to će prije njihovi kamioni ponovno krenuti prema bolnicama. Najviše lijekova Medika isporučuje KBC-u Zagreb, budući da je riječ i o najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj, a najstarije neplaćene fakture prema njima ima Opća bolnica Dubrovnik. Tek je nekoliko bolnica u Hrvatskoj, ističe Herceg, koje redovito plaćaju obveze. Riječ je o malim bolnicama, no one čine samo jedan posto tržišta. Svi ostali nisu u mogućnosti uredno plaćati svoje obveze, što je poznato već godinama. Bolnički limiti naprosto su premali, a cijene bolničkih usluga, za koje od HZZO-a dobivaju novac, smiješno su niske.

Zbog toga bolnice dolaze u probleme, a dovoljno govori podatak da neke imaju veće troškove za plaće nego što im je limit. To, jasno je, ne ostavlja mogućnost da se obveze redovito plaćaju i generira dugove.

Situaciju koja traje već godinama dodatno je pogoršala epidemija i svi troškovi koji se uz nju vežu, ali i pravomoćna presuda po kojoj se liječnicima u Hrvatskoj moraju isplatiti zaostaci za nepravilno obračunate prekovremene sate kroz godine. Riječ je o milijunskim iznosima koje bolnice svaki mjesec moraju plaćati iz svojih bolničkih limita, što dodatno otežava ionako tešku financijsku situaciju.