Očajna majka moli pomoć za operaciju djevojčice: 'Srce me boli jer nisam to ranije vidjela'

Ovo je Kiara. Mariova starija seka. Naša curica koja sa svojih samo 9 godina zna sve što treba da bi pomogla braci. Naše dijete koje je sa svojih 9 godina stalno negdje “sa strane”, započinje majka Kristina

<p><strong>Kristina Čeh Ujdur</strong>, majka je šestogodišnjeg<strong> Marija</strong>, dječaka s gotovo 20 različitih dijagnoza s kojima se bori otkad je bio beba od samo mjesec dana.</p><p>Dječaka zovu i <strong>Marek</strong> - hrabri lav, a s vremenom je postao stopostotni invalid. Potpuno je ovisan o majci i ocu <strong>Niki</strong> jer samostalno ne može čak ni disati, prenosi<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3865806/ocajna-majka-moli-za-pomoc-kao-grom-me-pogodio-pogled-na-kcer-djeca-na-plazi-su-joj-se-rugala/"> RTL:</a></p><p>Zbog njegovih odlazaka u bolnicu koje su minimalno tri puta mjesečno kao i skupih lijekova, obitelj je i u teškom financijskom stanju.</p><p>Mario ima i devetogodišnju sestricu <strong>Kiaru</strong>, a obitelj ovaj put moli za pomoć za njezinu operaciju.</p><p>Njen apel objavljen na društvenim mrežama, prenosimo u cijelosti.</p><p><em>'Ovo je Kiara. Mariova starija seka. Naša curica koja sa svojih samo 9 godina zna sve što treba da bi pomogla braci.</em></p><p><em>Naše dijete koje je sa svojih 9 godina stalno negdje “sa strane”, mišica koja se ne buni jer shvaća da njen braco treba više. Ona je tu ali ne traži ništa, neprimjetna je a opet tu kad osjeti da tata i mama trebaju utjehu, podršku...</em></p><p><em>Neka nam Bog oprosti što smo dopustili da naša kćer, naše prvorođeno stoji u sjeni... sami sebi ne znamo kako oprostiti.</em></p><p><em>Tog dana Niko je ostao s Marekom u bolnici a ja sam rekla Kiari da je vodim na plažu. Nakon dugo vremena sam primjetila sreću u njenom pogledu i u tom trenu osjetila krivnju koja me umalo ugušila. Brbljala je i pričala mi a ja sam je napokon slušala jer tog dana Marek je bio dobro. Smijala se meni, smijale smo se skupa kad sam tresnula s luftića.... i onda odjednom, kao grom iz vedra neba me pogodio pogled na kćer koja na prstima trčkara prema moru i podrugljivo dobacivanje klinaca na plaži. Ona je predobra, ona nije reagirala.. a ja, ja sam ostala šokirana i odjednom postala svjesna da moja kćer cijeli svoj mali život živi u sjeni svog brace, da ništa ne traži i da za ništa ne pita... da ima skraćene tetive i da joj je trčanje teško, da joj se podsmjehuju nepoznati klinci a kamoli da uskoro neće oni koji je okružuju u školi...</em></p><p><em>Tog dana sam shvatila koliko smo fokusirani na Maria i koliko ne primjećujemo Kiaru. I vjerujte, taj susret sa savješću je zabolio toliko da sam ostala bez zraka. Boli svakodnevno, 24 sata dnevno. Zbog oboje, zbog Mareka i zbog Kiare.</em></p><p><em>Taj dan se rodila misao da vas zamolimo za pomoć, ovaj puta namijenjenu samo Kiari.</em></p><p><em>Toliko smo toga progutali i toliko smo toga u sebi zgazili moleći vas za Mareka tako da nas je sramota moliti i za Kiaru.. a opet, znamo i svjesni smo da bez vas ne možemo.</em></p><p><em>Obavili smo pregled, dobili smo predračun i potencijalni termin.. molim vas ljudi, pomozite nam da bar Kiari omogućimo ono što Mareku na žalost nikada nećemo moći.</em></p><p><em>Molim vas <img alt="🙏" height="16" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t80/1/16/1f64f.png" width="16"/></em></p><p><em>Ako nam želite pomoći ovo je broj računa, samo vas molim da ovaj puta naznačite da je za Kiaru</em></p><p><em>OTP Banka</em></p><p><em>HR9624070003232856520</em></p><p><em>Kristina Čeh Ujdur'</em></p><p>- Kiara je operirana preko HZZO-a prošle godine, ali je krivo odrađena operacija i od tad je noga 20 posto gore nego što je bila. Išli smo kod privatnika koji je rekao da su se takve operacije radile prije 10 godina s gipsom do guze. Sad bi trebala dobit čizmice od gipsa' - kaže Kristina Čeh Ujdur za RTL.</p>