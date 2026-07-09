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Očajni Karlovčani u strahu zbog vode: 'Žuta je već godinama, a želimo znati tko je za to kriv!'

Piše Antonela Šaponja,
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Očajni Karlovčani u strahu zbog vode: 'Žuta je već godinama, a želimo znati tko je za to kriv!'
Foto: HRT
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Građani tvrde da se zamućenje vode pojavljuje u svim gradskim četvrtima. U Vodovodu i kanalizaciji navode da problem nije nov te da traje već nekoliko godina, a najavljuju nastavak čišćenja starih cjevovoda na jesen

Stanovnici karlovačke Banije tvrde da se u njihovim vodovodnim cijevima i dalje nakupljaju nedopuštene količine metala. Kao dokaz navode četvrtu analizu taloga iz filtra za vodu, koju su ponovno sami financirali, a koja je, kažu, pokazala višestruko povišene razine željeza, mangana i olova. Iz Vodovoda i kanalizacije poručuju da takvi nalazi ne govore o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Karlovčanin Ivan Valetić već dulje vrijeme koristi filtre za vodu, a talog iz njih četiri je puta slao na analizu u ovlašteni laboratorij u Zagrebu. Analize su provođene uglavnom u tromjesečnim razdobljima, a rezultati su, tvrdi, svaki put pokazali izrazito visoke koncentracije metala.

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- Došli smo do toga da je količina olova 124 puta veća, mangana 85 puta, a željeza sedam puta veća - rekao je za Regionalni dnevnik HRT-a Valetić. Dodaje kako filtre koristi od studenoga te smatra da su upravo oni zaštitili njegovo kućanstvo od dugotrajnog izlaganja metalima.

- Kad bismo zbrojili svih ovih osam mjeseci i vidjeli koliko je ljudsko tijelo bilo pošteđeno samo zahvaljujući filtrima postavljenima na ulazu u kuću - rekao je.

Iz Vodovoda i kanalizacije odbacuju tvrdnje da analiza taloga predstavlja dokaz zdravstvene neispravnosti vode.

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- Mi smo odgovorni za koncentraciju svih parametara, pa tako i metala otopljenih u vodi za piće. To je ono što se ispituje - poručili su.

Na pitanje trebaju li građani koji ne koriste filtre strahovati za svoje zdravlje odgovorio je izvanredni profesor Josip Ćurko iz Laboratorija za tehnologiju vode Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

- Ljudi koji ne koriste filtere ne trebaju strahovati na temelju ovih konkretnih brojeva iz taloga jer te vrijednosti ne predstavljaju koncentraciju metala u vodi koju piju, nego akumulaciju kroz tri mjeseca - rekao je. Ipak, upozorio je da rezultati ukazuju na probleme s vodovodnom infrastrukturom.

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- Talog jasno pokazuje da mreža ima aktivni, kontinuirani izvor željeza, mangana i vjerojatno olova, najvjerojatnije zbog korozije starih cijevi, te da se ta akumulacija stalno nadopunjuje. To je upozoravajući signal o stanju infrastrukture, čak i ako trenutačno ne dokazuje prekoračenje maksimalno dopuštene koncentracije u vodi iz slavine - istaknuo je.

Na problem upozoravaju i drugi građani. Sonja Hrvoj kaže da je voda u njezinu kućanstvu gotovo svaki drugi dan mutna i žute boje.

Građani tvrde da se zamućenje vode pojavljuje u svim gradskim četvrtima. U Vodovodu i kanalizaciji navode da problem nije nov te da traje već nekoliko godina, a najavljuju nastavak čišćenja starih cjevovoda na jesen.

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- Voda nije postala mutna u zadnjih godinu ili dvije. Taj proces traje već četiri godine. Radimo na tome da ga smanjimo i to se sada vidi - poručili su.

Nezadovoljni građani i aktivisti traže uključivanje DORH-a, Državnog inspektorata i predsjednika Vlade u rješavanje problema.

- Zašto stanovnici gradskih četvrti svakodnevno prijavljuju žutu vodu? Netko je kriv. Želim znati tko je kriv i želim da ta osoba odgovara - rekao je jedan od aktivista.

Skupina građana najavila je i podnošenje kaznene prijave protiv Vodovoda i kanalizacije Karlovac zbog dugotrajnog problema sa zamućenjem vode.

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