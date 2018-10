Očajni radnici: Ovo danas je komemoracija našem Uljaniku

Ovo je komemoracija Uljaniku, komentiralo se među radnicima-dioničarima na redovitoj skupštini Uljanika održanoj u utorak u Puli. Čini se da sve ide prema stečaju jer radnici još nisu dobili plaće za rujan, a uprava nije osigurala novac.

Na održanoj skupštini Uljanika dioničari-radnici nisu prihvatili izvješće starog nadzornog odbora, kao ni uprave. Nepovjerenje upravi iskazalo je gotovo 80 posto dioničara koji su nazočili skupštini, a birali su se i novi članovi nadzornog odbora. Na skupštini je izvješće o radu podnio predsjednik uprave Uljanika Gianni Rossanda, koji je je na početku obraćanja istaknuo kako se skupština održava u “najtragičnijem trenutku za Uljanik” te dodao kako je Uljanik 2017. godinu završio s gubitkom od milijardu kuna, što se prenosi u tekuću godinu. Prozvao je i ministra Horvata da “ili ne govori istinu o planu restrukturiranja ili da nema veze o brodogradnji”, i to nakon ministrove izjave da je njemu nepoznato kako je moguće raditi tri broda na dva navoza.

- Jedini spas je da se država zauzme za brodogradnju ili da se pojavi mecena koji bi odmah mogao dati 500 milijuna eura - rekao je Rossanda. Zaključio je da nema govora o stečaju, moguća je jedino ili likvidacija ili restrukturiranje nakon što se dobilo 96 milijuna eura “rescue aida” početkom godine. Govoreći o stanju u Uljaniku nakon održane izvanredne skupštine 16. veljače, Rossanda je istaknuo kako je potencijalni strateški partner Danko Končar izabran zajedno s nadzornim odborom te kako je suradnja s Ministarstvom gospodarstva i tadašnjom ministricom Martinom Dalić do sredine travnja bila intenzivna.

- Nismo se uvijek slagali, ali je u tom razdoblju bilo više sastanaka s upravom, nadzornim odborom i sindikatima. No nakon što smo dobili strateškog partnera i nakon što se počeo izrađivati program restrukturiranja, proces se počeo usporavati - naglasio je predsjednik uprave Uljanika dodavši kako je do sada bio uvjerenja da se intenzivno radi na tom programu, ali kako “sad mora konstatirati da nakon zadnjih izjava ministra gospodarstva Darka Horvata u to više nije siguran”. Dodao je kako je Uljanikov program restrukturiranja puno manji u iznosu nego što je bio pojedinačno za ostala brodogradilišta te kako će ukupna davanja nakon potencijalnog izvršavanja programa biti jedva dvije trećine onoga što su dobila druga brodogradilišta.

- Stvar je dobre volje, stvar je odluke i mi čekamo tu odluku. Nema puno vremena, trebamo odluku o novom strateškom partneru ako ga država ima, a sam ministar je više puta rekao da razgovara s potencijalnim partnerima, ali treba nastaviti s predloženim programom jer treće varijante nema - rekao je Rossanda. Povjerenik Sindikata metala Hrvatske u Uljaniku i dioničar Đino Šverko pozvao je Vladu da objelodani ime potencijalnog novog strateškog partnera i pomogne oko isplate plaća za rujan, dok je jedan od prisutnih dioničara predložio kako bi najbolje za Uljanik bilo kad bi svi mali dioničari predali svoje dionice državi pa neka ona odluči o sudbini Uljanika.

Na to mu je pravnik Uljanika odgovorio kako to nije moguće jer dioničari mogu isključivo prodati dionice koje su u njihovu privatnom vlasništvu. Ukupno je pet ugovora o gradnji otkazano u Uljaniku, a posljednji je otkazan u ponedjeljak, kad je iz Uljanika objavljeno da su jednostrano raskinuli ugovor o gradnji broda za prijevoz žive stoke za singapurskog naručitelja, tvrtku Wellard Ships, jer naručitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze. Tako je Auto Marine Transport s Kajmanskog otočja raskinuo ugovor o gradnji broda za prijevoz automobila i kamiona. Isti je kupac raskinuo i ugovor o gradnji broda za prijevoz automobila i kamiona identičnih tehničkih značajki. Aktivnosti na gradnji tog broda ranije su obustavljene na zahtjev kupca.

Također, 1. rujna kompanija Siem Shipping Inc. raskinula je ugovore o gradnji brodova za prijevoz automobila i kamiona, na kojima su sve aktivnosti ranije obustavljene također na zahtjev kupca te fizička proizvodnja brodova nije ni započela. Sindikalni odbor riječkog 3. maja u postupku je mirenja s upravom. Ako se ne dogovore do petka, u ponedjeljak se ide u štrajk. Preostaje još nekoliko dana za deblokadu računa, a nema novca za plaće. Na skupštini je predstavnik 3. maja, sindikalac Juraj Šoljić, koji se kandidirao za člana nadzornog odbora Uljanika, rekao da je riječko brodogradilište u blokadi od kolovoza i da se približava rok od 60 dana, nakon čega se otvara stečaj.