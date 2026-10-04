Očajni stanari kupili su nove stanove, pa šok: 'Crkvo, miči nam tu bezrazložnu zabilježbu'

Samo bi svi željeli da nam maknu taj mač koji nam svima visi iznad glave. Želimo normalno živjeti u svom vlasništvu i raspolagati svojom imovinom. Sada Crkva stvarno više nema razloga držati zabilježbu na našim stanovima i zagorčavati nam svima život - kaže nam jedna od stanarki u novogradnji na zagrebačkom Borongaju.

Lani smo pisali da su stanari ostali šokirani kada im je na zemljištu na kojem su već izgrađene zgrade sa 192 stana osvanula zabilježba Crkve. Prvostolni kaptol Zagrebački je stavio u zemljišne knjige zabilježbu kojom želi to zemljište nazad. I to 28 godina otkako su pokrenuli postupak za povrat zemljišta. Zemljište po zakonu ne mogu dobiti nazad. Jer su nakon oduzimanja crkvenog zemljišta za vrijeme komunističke vladavine na njemu prvo izgrađene tvornice, promijenilo je nekoliko vlasnika, a nekadašnji prostori Badela, Ghetaldusa i uskoro Jamnice - sada će biti novo naselje. Prije godinu dana nam je monsinjor Ivan Hren rekao da će maknuti zabilježbu na zgradama u kojoj je 192 prodana stana. Međutim, svoju riječ je pogazio. Zabilježba je nestala kratko tijekom etažiranja, ali se opet pojavila baš na svakom stanu i garaži u dvije zgrade. Prvostolni kaptol je stavio i zabilježbe na puno šire zemljište gdje je u zadnjih godinu dana niknulo još stotine stanova Parona, tvrtke kćeri Pionira.

Foto: Igor SobanPIXSELL

Sada je konačno zagrebački Ured za opću upravu i imovinsko pravne poslove potvrdio da Prvostolni kaptol zagrebački ne može dobiti zemljište koje je već privedeno svrsi. U rješenju koje je strankama poslano ovaj tjedan, stoji da se odbija zahtjev Prvostolnog kaptola Zagrebačkog za povrat zemljišta u naturi. I tog na kojem su ove dvije prve zgrade, ali i i zemljišta od ukupno skoro 68.000 četvornih metara na kojima se grade ostale.

- Radi se o građevinskom zemljištu kojim je raspolagano te koje je bilo u cijelosti izgrađeno prije stupanja na snagu Zakona o naknadi i koje se zemljište danas nalazi u vlasništvu trećih osoba - stoji u rješenju.

No, to ne znači da Crkva neće biti obeštećena. U rješenju se navodi da imaju pravo na zamjensko zemljište ili isplatu naknade za oduzetu zemlju. Međutim, sukladno zakonu, za to je zadužena država koja ima svoj Fond za naknadu oduzetog zemljišta.

- Obveznik naknade je Republika Hrvatska - stoji u rješenju koje nije prihvatilo zahtjev Kaptola da se ponovno naprave i prouče elaborati privatizacije i naknadne transakcije.

I upravo zato je rješenje gradskog ureda dobra vijest za stanare, ali ne znači brzo okončanje njihovih muka. Prvostolni kaptol zagrebački se može žaliti Ministarstvu pravosuđa i uprave na ovo rješenje. Da će to i učiniti, čuli su i stanari, ali i sam investitor. Time će se još razdužiti proces. Iako je potpuno jasno da Crkva po zakonu ne može dobiti zemljište u nazad u naturi. Međutim, naveliko se priča da bi pravna zastupnica Kaptola mogla nastaviti proceduru jer od svake žalbe i podneske ona ima zaradu kroz odvjetničku tarifu. Stanari apeliraju za razumijevanje Kaptola.

Foto: Igor SobanPIXSELL

- Pa neka maknu zabilježbu i dalje se žale. Svi stanari su u problemu. Ima ih nekoliko koje je pokušalo refinancirati kredit i druge banke su im odbile zbog zabilježbe. Imaju direktnu financijsku štetu. Neki su i htjeli zamijeniti hipoteke i to naravno ne prolazi. Ljudi su neizvjesnosti jer ne daj bože da im je nešto hitno ili im se dogodi, stan ne bi mogli prodati po tržišnim cijenama. Stvarno mi nije jasno zašto nam to Crkva radi, pa ima ovdje puno vjernika koji su sada ogorčeni - priča nam ta stanarka koja moli za anonimnost jer ne želi više problema nakon natezanja i s Crkvom i investitorima.

Poslali smo još u četvrtak upit i Prvostolnom kaptolu zagrebačkom i Zagrebačkoj nadbiskupiji koja je nadređena. Pitali smo hoće li se žaliti ili će sada napokon maknuti zabilježbu i olakšati život i stanarima i budućim kupcima novih stanova. Nisu nam ništa odgovorili. Inače, u svibnju je Jutarnji list objavio naputak zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše čelniku Prvostolnog kaptola Ivanu Hrenu. Kutleša je tražio da se iznimno makne zabilježba sa stanova, ali to nije učinjeno. Odvjetnica Prvostolnog kaptola zagrebačkog Zvjezdane Znidarčić Begović je tada u odgovoru novinarki Jutarnjeg Leoni Barić poručila: "Njih se to ne tiče".

Investitor će podići tužbu protiv Kaptola zbog nastale štete

Investitori Pionir i Paron planiraju i podići tužbu za naknade štete i protiv Kaptola i odgovornih osoba. Kupci novih stanova se suočavaju da ne mogu dobiti kredite kod svojih banaka. Kredite mogu dobiti samo preko HPB-a koji prati gradnju. Cijene su sad digli do 4300 eura za kvadrat za male stanove, a inače je kvadrat nešto manje od 4000 eura.