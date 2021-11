Premijer Andrej Plenković uskoro bi trebao dati izjavu za medije iz Opatije, a jedna od tema će vjerojatno biti uhićenje bivše ministrice EU fondova Gabrijele Žalac.

- Franko Vidović mi je jako simpatičan on je sad ovaj SDP 2. Prvo je govorio istinu kasnije je govorio laž. Hranj je jedan ozbiljan i dobar čovjek i ako ga se nešto pita na njemu je da da odgovor, a ne da mu netko dođe 'to je političko pitanje vi na to nećete odgovarati' - rekao je Plenković o Vijeću za obranu.

- Korona će koštati koliko košta. Borimo se da očuvamo zdravlje. Dobro je da se pojačalo cijepljenje - komentirao je Plenković stanje s pandemijom.

- Dokle budemo mogli ćemo plaćat testiranje necijepljenima ćemo plaćat, ali ne može to ići u nedogled - dodao je.

Komentirao je uhićenje Žalac.

- Znam što sam pročitao sad ovdje, drugo ne znam ništa. Presumcija neovisnosti postoji, pravosudna tijela su neovisna i rade svoj posao. Naš je posao borba protiv korupcije. O ovome ću govoriti kad nešto više budem znao. O ovome vam danas neću reći više ništa - rekao je Plenković.

Nije želio komentirati hoće li Žalac biti izbačena iz HDZ-a.

- Tko je točno rekao ove primjedbe o HDZ-u? Selak Raspudić i Puljak? Ha, super... Milanovićev klub u Saboru je Most, to je svima jasno - dodao je o kritikama oporbe.

- Što se tiče Selak Raspudić, slušam je kad govori u Saboru. Gledajte, dok rješavamo kosture u ormaru koju su vam ostavili prethodnici, referirao sam se na ekonomsku tranziciju, borimo se protiv korupcije, činimo maksimalne napore za transformaciju HDZ-a. Mržnja koju oni sipaju prema HDZ-u je velika. Milanovićevci su smiješni. Po čemu su oni bolji domoljubi od HDZ-a? Ljevica nam želi prilijepiti tu etiketu. Sudovi su donijeli odluku u slučaju Fimi medija i mi ćemo platiti kaznu - rekao je Plenković.

Bivša ministrica Gabrijela Žalac i još troje ljudi uhićeni su u srijedu ujutro zbog sumnje na prijevaru u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, izvijestili su iz Ureda europskog javnog tužitelja.