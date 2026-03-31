Što se tiče raznih tržišta, očekuje se pad u broju dolazaka turista iz Njemačke, Velike Britanije i Nizozemske...
Inflacija 'jede' turizam
Očekuje se pad broja gostiju iz Azije, ali i iz Europe! Evo što čeka hotelijere i iznajmljivače
Svi se bojimo što će se događati u budućnosti. Stanje bookinga je na razini lanjskog. Što se tiče dolazaka gostiju iz EU destinacija, to nam je tržište stabilno, ali zato imamo određene otkaze dolazaka od strane gostiju iz Azije i Amerike naročito ture koje su imale stop u Dubaiju i Dohi, rekao je Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma na predstavljanju ankete provedene od 6. do 17. ožujka koja je obuhvatila turističke kompanije koje zajedno raspolažu s ukupno 259 hotela i kampova s više od 51.000 smještajnih jedinica.
