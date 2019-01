Očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, ali i smrznute ceste

Umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz oborine, u Dalmaciji mjestimice i obilnije, pri čemu će na Jadranu padati kiša, a na kopnu i susnježica i snijeg, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za utorak. Poslijepodne te osobito navečer i u noći na srijedu u unutrašnjosti Dalmacije očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, a malo snijega moguće je i duž obale i na otocima.

- Sa sjevera se našim krajevima približava frontalni poremećaj s kojim će nad naše krajeve pritjecati vlažniji te ispred poremećaja i nešto topliji zrak - navodi dežurna meteorologinja DHMZ-a za HRT.

Kako javlja Neverin.hr, snijeg je izgledniji u Lici te u unutrašnjosti Dalmacije gdje će se stvoriti i tanji snježni pokrivač.

- Oborina se na kopnu može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Na srednjem i južnom Jadranu poslijepodne i navečer bit će kiše, moguće i obilnije uz pojavu grmljavine. Uz izraženije oborine ponegdje je moguća i pokoja pahulja snijega - navodi Neverin.hr.

U prijepodnevnim satima na Jadranu će zapuhati umjereno i jako jugo, a prema otvorenom moru sjevernog Jadrana bit će i jugozapadnjaka te zapadnjaka. Na kopnu će puhati umjeren, a u gorju povremeno i jak jugozapadnjak. Navečer će na otvorenom moru sjevernog i srednjeg Jadrana zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar, dok na jugu Jadrana jugo može imati olujne udare. Minimalna temperatura zraka na kopnu između -6 i -3°C, a na Jadranu od -2 do 2°C. Najviša dnevna od 0 do 4°C u unutrašnjosti te između 4 i 7°C na Jadranu.

U srijedu će, pak, prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim i prijepodnevnim satima u južnoj Dalmaciji još će biti kiše, a u Zagori i snijega. Prolazna kiša moguća je i na sjevernom Jadranu. Ujutro će na južnom Jadranu još puhati jako do olujno jugo, a na otvorenom moru sjevernog i srednjeg Jadrana bit će umjerenog sjeverozapadnjaka. Prema večeri duž obale zapuhat će umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti između -3 i 2°C, a na Jadranu od 0 do 6°C. Dnevna na kopnu od 0 do 6°C, a na moru između 4 i 8°C.

'Idućih dana u unutrašnjosti oblačno povremeno sa snijegom'

- U unutrašnjosti idućih dana umjereno do pretežno oblačno povremeno sa snijegom, češćim u četvrtak kada će biti i umjerenog sjevernog vjetra. Jutra hladna uz negativnu temperaturu, a najviša dnevna uglavnom između 0 i 5. Na Jadranu još u srijedu može biti povremene kiše, i to ponajprije u Dalmaciji. Bit će promjenljivo oblačno, uz dosta sunca, osobito u četvrtak i petak. U srijedu će zapuhati bura koja će prema kraju dana jačati te u četvrtak biti i jaka. Prema petku postupno hladnije - navodi HRT.

