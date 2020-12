Očekuju se obilne kiše, negdje i snijeg: Sunce tek u jednoj regiji

<p>Iako smo još jučer mogli uživati u toplijem danu i uhvatiti koju zraku sunca, danas će to biti drugačije. Oblačno i povremeno kišovito, predviđa Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). </p><p>Najviše kiše očekuje se na Jadranu, poglavito sjevernom, a u kopnenim predjelima će je biti manje. Na istoku je moguće da ni ne padne. Uz oborine, ponovno će zapuhati jako i olujno jugo. </p><p>Jutarnja temperatura na kopnu će iznositi od -2 do 3, a duž Jadrana većinom između 8 i 13 stupnjeva.</p><p>Poslijepodne će i u središnjoj Hrvatskoj većinom biti oblačno. Tek mjestimice moguće je malo kiše, a prema gorju i susnježice. Puhat će sjeveroistočnjak uz koji će u zapadnim predjelima ipak biti hladnije nego jučer. Temperatura će se kretati od četiri do osam stupnjeva.</p><p>U Slavoniji i Baranji danas će biti sunčano, dijelom vedro, a kiša će vjerojatno izostati ili će je biti rijetko i malo. Pojačat će jugoistočnjak pa će biti vjetrovito, ali i manje hladno nego na zapadu. Temperatura će iznositi od 8 do 11 stupnjeva.</p><p>Što se oborina tiče, najviše će biti kiše i to na sjevernom Jadranu i u Istri gdje će biti obilnija, dok je u višim predjelima Gorskog kotara moguć novi snijeg. Temperatura će se u Gorskom kotaru kretati oko jedan ili dva stupnja, u Lici do sedam ili osam, dok se na moru očekuje oko 12 uz obalu i gotovo 16 na otocima.</p><p>U Dalmaciji će vrijeme biti promjenjivo oblačno - mjestimice će biti kiše ili pljuskova praćenih grmljavinom, a i puhat će tijekom dana umjereno, jako i na mahove olujno jugo. Temperatura će biti uglavnom između 12 i 16 stupnjeva.</p><p>U kopnenim će krajevima i u ostatku tjedna biti većinom oblačno. Kiše će mjestimice biti u srijedu, rjeđe u četvrtak. Pritom će u gorju biti još susnježice ili malo snijega. Puhat će slab do umjeren istočni, sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a temperatura će biti nešto niža.</p><p>Na Jadranu će se u narednim danima zadržati promjenjivo, umjereno i pretežno oblačno vrijeme koje će povremeno pratiti kiša ili pljuskovi, izraženiji ponajprije u srijedu. Puhat će jako i u početku olujno jugo, a krajem srijede na sjevernom dijelu okrenut će na buru. Od četvrtka će biti mirnije: vjetar će oslabjeti, a temperatura će biti ili slična ili malo niža nego početkom tjedna.</p>