OČI U OČI S NEMANI 'Kraj broda nam je izronila kitopsina od 8 metara, svi smo ostali u šoku!'

Piše Dijana Marić,
Foto: Čitatelj 24sata

Oči u oči s nemani od oko 8 metara nije mala stvar. Ribario sam profesionalno desetak godina, a sada sam skiper i ovo mi je prvi susret s tom nemani u životu, ispričao nam je skiper

Bliski susret sa golemom kitopsinom imalo je desetak njemačkih turista s djecom u subotu u pulskom akvatoriju. Turistički brod "Orca" na čelu sa skiperom Zvonkom Halimićem krenuo je u potragu za delfinima u subotu poslijepodne, a pri povratku, na oko pola milje od obale, šok! Kitopsina im se približila toliko da su djeca na brodu ručicama krenula prema njoj, ne bi li ju dotakla. I nitko nije bio uplašen, kazao je skiper. Naprotiv. Toliko oduševljenja na jednom mjestu nikada nije vidio. Kazao je da brod ima 10 metara, a kitopsina je bila ogromna. Velika skoro kao brod.

Ovo je prvi put da sam je vidio

- Oči u oči s nemani od oko 8 metara nije mala stvar. Ribario sam profesionalno desetak godina, a sada sam skiper i ovo mi je prvi susret s tom nemani u životu. Cijeli život sam na moru i nikada mi se u 65 godina nije ništa slično dogodilo. Bilo je oko 17 sati. Predivno vrijeme nas je pratilo i odjednom je iz mora izronila golema peraja. Bilo je to ispred Muzila. Vidjeli smo kitopsinu u dva navrata. Prvi puta kada smo išli u potragu za delfinima kada smo vidjeli neobičnu, golemu leđnu peraju. A pri povratku nas je ta ogromna neman "počastila" svojim prisustvom. I to je trajalo punih deset minuta - ispričao je vidno uzbuđeni Halimić.

Kazao je da turisti imaju sigurno bolje snimke kitopsine jer je on morao voziti i paziti da se nešto ne dogodi. Stranci su, dodao je, imali na ovu turističku turu itekakav bonus.

- Kitopsina je u znatiželji došla skroz do broda, ali nije ga dotaknula. Motori broda i vibracije su joj vjerojatno zasmetali pa sam ugasio motore. Plutali smo. Dubina na tom mjestu je oko 40 metara. Ona je krenula prema brodu. U jednom trenutku vidio sam kako je razjapila gigantska usta kako bi progutala planktone jer se njima hrani. To je izgledalo nevjerojatno i fascinantno iz takve blizine. Kao da odjednom otvorite ogromni frižider. Kada smo shvatili da se radi o najvećoj živućoj ribi na svijetu svi smo ostali u pozitivnom šoku. I nitko se ni na trenutak nije bojao. Djeca, a bilo ih je nekoliko u dobi od 5-15 godina, odmah su ju htjela dotaknuti čim se dovoljno približila. A odrasli su samo snimali mobitelima. Kakvu će samo uspomenu ponijeti kući - oduševljeno je rekao.

Ponavljao je Halimić da nikada u životu nije imao bliski susret s takvom ogromnom morskom životinjom. I da je zahvalan zbog toga.

- Glava joj je bila kao pramac broda. Toliko velika. Ma čudo. Niti kitopsina se nije bojala nas. Mirno je plivala i gledala u naša začuđena lica. Stari sam ribar i zaista sam se svega nagledao u životu. Ali ovo nikada nisam vidio. Nisam se uplašio ni sekundu. Pa onda ne bi išao na more da se bojim. A nagledao sam se u životu na moru svašta. More ne prašta i ne kaže se bez veze da je biti ribar "kruh sa sedam kora" - priznao je.

Kada se kitopsina a "parkirala" blizu broda tek onda su turisti shvatili s čim imaju posla.

Nakon desetak minuta jednostavno se okrenula i zaronila. Otišla je u dubine.

