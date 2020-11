Ocijenili smo rad Vlade: Brod im je pred nasukavanjem, a čak je pet ministara dobilo - jedinicu

Priča o Vladi RH može zvučati kao bajka – doduše, samo u naslovu - Plenki i 16 patuljaka. Da, on tu ispada kao div, ali nije on toliko veliki koliko su oni njegovi ministri prosječni

<p>Za razliku od prošlog kabineta, koji je bio nakrcan ljudima koji nikako nisu mogli objasniti podrijetlo kuća, prometala, ušteđevina – ovaj je sastavljen od (zasad) neproblematičnih, ali koje je moguće opisati riječju “činovnici“. U sređenoj zemlji, jake ekonomije, neovisnog sudstva i snažnih kritičkih medija, to ne bi bilo loše.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>No Hrvatska vapi za promjenama, a za njih treba vizija, volja, snaga i odlučnost, pa trebamo premijera i ministre koji su više od činovnika. Toga nema.</p><p>Najbolji ministar,<strong> Zdravko Marić</strong>, izvrsno hendla svoj resor, izložen je maksimalnim naprezanjima, ali za nešto više trebala bi politička volja jača od ministarske. Po onome što rade dojam je da premijer<strong> Andrej Plenković </strong>ne želi velike reforme. <strong>Ivan Malenica</strong> provodi najpopularniju hrvatsku reformu lokalne samouprave, ali kozmetičku. Majka svih reformi, koja bi zahvatila same korijene sustava u kojemu (u županijama, općinama, gradovima) cvate uhljebništvo, nije na vidiku.</p><p>Privatizacija nestrateške imovine također: ta je imovina izvor političke moći pa je ministar <strong>Darko Horvat</strong> ne dira. Obranu je preuzeo posve nepoznati <strong>Mario Banožić</strong>, što znači da ju je mogla preuzeti i <strong>Nina Obuljen Koržinek</strong> ili <strong>Josip Aladrović</strong>.</p><p>Potpredsjednik Vlade<strong> Boris Milošević </strong>odradio je zadatke s mrtvima, a što je sa živima? Dok god Srbi u nekim selima nemaju struje, što je minimum, ne može dobiti visoku ocjenu. <strong>Tomo Medved</strong> djeluje kao vatrogasac na dežurstvu i čini se da mu je glavni zadatak da se protiv premijera ne zapali novi plamen, ne pokrene novi šator.</p><p><strong>Tomislav Ćorić </strong>u najvećoj gospodarskoj krizi gotovo je neprimjeran, ali se za njega čuje zbog afera u sektoru energetike.<strong> Vili Beroš</strong> od pop ikone postao je najnapadaniji ministar – u zadnje vrijeme spominje i riječ „ostavka“, što je još u ožujku bilo nezamislivo, a više o mjerama za očuvanje radnih mjesta brine <strong>Josip Aladrović</strong>.</p><p><strong>Radovan Fuchs</strong> muči se s koronom u obrazovnom sustavu, <strong>Grlić Radman</strong> slavan je po verbalnim gafovima.</p><p><strong>Andrej Plenković </strong>kao dirigent trebao bi svom orkestru nametati ritam i intonaciju, a nastavi li ovim tempom nikada nećemo doći na velike pozornice. Plenki i 16 patuljaka? Da, on tu ispada kao div, ali nije on toliko veliki koliko su oni njegovi ministri prosječni.</p><h2>Beroš se pogubio, Ćorića prate afere, Banožić se sakrio, a i ostali su blijedi </h2><p><strong>Zdravko Marić: +3 </strong></p><p>FINANCIJE<strong> </strong>Unatoč padu prihoda i rastu potrošnje, nije odustao od smanjivanja poreza na dohodak i dobit, pa će od siječnja radnicima i poduzetnicima ostati malo više u džepu. Proračun odražava probleme za koje su odgovorni kolege u Vladi, od dugova u zdravstvu do povlaštenh mirovina.</p><p><strong>Darko Horvat: 2</strong></p><p>GRADITELJSTVO Stvorene su pretpostavke da se krene s obnovom Zagreba i okolice nakon potresa. Stvari se miču s mrtve točke, a organizirana obnova trebala bi početi na proljeće. I dalje nema jasnog plana što će učiniti s neiskorištenom državnom imovinom.</p><p><strong>Vili Beroš: 1</strong></p><p>ZDRAVSTVO Sustav mu je, upozoravaju liječnici, pred slomom, a bilježimo rekordne brojke novozaraženih i sve više onih koji trebaju respirator. Ministar ne vidi kolaps koji mu se valja pred očima, ali spreman je, dođe li do toga, dati ostavku. To nije utjeha niti će spasiti pacijente koji trebaju pomoć</p><p><strong>Radovan Fuchs: 3</strong></p><p>ZNANOST I OBRAZOVANJE Čvrsto brani sustav od zahtjeva za uvođenjem potpune online nastave. To dobro argumentira, iako je u školama sve više zaraženih učenika i zaposlenika. I dalje u sustavu uspješno provodi politiku “ne talasaj”, u čemu mu nedvojbeno pomaže i korona kriza.</p><p><strong>Josip Aladrović: -3</strong></p><p>RAD I SOCIJALA Dobro je pogodio novi set mjera za poduzetnike, samo što bi se time trebao više baviti njegov kolega Ćorić. Nije se maknuo s mrtve točke u pregovorima sa sindikatima o povišicama, novom Zakonu o radu...</p><p><strong>Ivan Malenica: 1</strong></p><p>PRAVOSUĐE I UPRAVA: Nakon isteka moratorija na ovrhe u prvom valu blokirano je 250.000 ljudi. Izmijenjeni Ovršni zakon treba stći do kraja godine. Prekasno za njih. Ide se u izmjene lokalne uprave - kozmetičke.</p><p><strong>Nataša Tramišak: -2</strong></p><p>RAZVOJ I FONDOVI Ne želi otkriti tko su domaći stručnjaci koji su bili angažirani na izradi Nacionalne razvojne strategije, a dokument umjesto strateškog planiranja i vizije nudi klasičnu listu želja.</p><p><strong>Mario Banožić: 1</strong></p><p>OBRANA Govorio je da su resursi tu da se koriste za Milanovićeve letove, pa shvatio da to nije racionalno. Izblamirao se protokolom za blagdan Svih svetih, a potom se i neuspješno pokušao izvući zašto se zaobišlo predsjednika RH.</p><p><strong>Tomislav Ćorić: 1 </strong></p><p>GOSPODARSTVO U najvećoj krizi gospodarstva od rata, ministra se skoro uopće ne čuje i ne vidi. A zbog afera u sektoru energetike, od Janafa do vjetroelektrana, prema zadnjoj anketi, građani o njemu misle negativno.</p><p><strong>Marija Vučković: 2</strong></p><p>POLJOPRIVREDA Ministrica je kao i svi drugi u kabinetu Andreja Plenkovića – simpatična, ali lišena prepoznatljivog političkog profila. Činovnica je u činovničkoj vladi, koja vozi po zacrtanim kolosijecima. Njezin resor je kao oranica, vraćat će onoliko koliko se truda uloži.</p><p><strong>Nina Obuljen Koržinek: 2</strong></p><p>KULTURA I MEDIJI Konačno je najavila novi Zakon o elektroničkim medijima, no ono što iz njega proizlazi jest ugrožavanje slobode i neovisnosti medija. Brojne primjedbe i prijedloge, koji su bili od krucijalne važnosti za medijske izdavače, nije prihvatila.</p><p><strong>Gordan Grlić Radman: 2</strong></p><p>VANJSKI POSLOVI Otišao je u Srbiju i susreo se s A. Vučićem te otvorio pitanja nestalih u Domovinskom ratu i položaja Hrvata u Srbiji. Da nije bilo primopredaje rodne kuće bana Josipa Jelačića hrvatskoj zajednici, tko zna kad bi to došlo na red.</p><p><strong>Oleg Butković: 1</strong></p><p>PROMET I INFRASTRUKTURA Probleme s kojima se suočavaju cestovni prijevoznici u korona krizi ministar ne rješava. Oni su prošli mjesec opet prosvjedovali i zvali na sastanak. Ministar ih je primio, ali nije se razgovaralo o aktualnim problemima nego o pripremama zimske službe</p><p><strong>Tomo Medved: 2</strong></p><p>BRANITELJI Igra svoju ulogu točno kako je premijer zamislio. On je Plenkovićev branitelj od nezadovoljnih branitelja, šatora, Domovinskog pokreta, Mosta i drugih desnih opcija. Više nije piroman, sad je vatrogasac.</p><p><strong>Davor Božinović: 2</strong></p><p>MUP Mladi terorist na Markov trg ušetao je neprimijećen, pucao na policajce i nakon napada na središte vlasti odmaglio bez problema. Ostao na funkciji jer treba premijeru. Zbog rada u Stožeru ima prolazak.</p><p><strong>Nikolina Brnjac: 2</strong></p><p>TURIZAM I SPORT Ministrice u javnom prostoru gotovo da i nema. Ono što je i radila nije dolazilo do izražaja. Ocjena nije nedovoljan samo jer je i morala biti doma zbog korone.</p><p><strong>Boris Milošević: 2</strong></p><p>POTPREDSJEDNIK Nakon komemoracija predvidivo se zagubio. Odradio je na manjinskoj sceni sličnu ulogu kao Medved na braniteljskoj. Više je “deklaracija” nego operativac. Dok ima Srba bez struje, ne može dobiti bolju ocjenu.</p><p><strong>Andrej Plenković: 2</strong></p><p>PREMIJER Mjesec mu je obilježen verbalnim sukobom s Milanovićem. Važno mu je bilo pokazati se kao fajter. Dobro je što napokon znamo: neće biti lockdowna i policijskog sata. Barem da svi znaju što očekivati.</p>