'Očitujte se o Vučićevoj izjavi da je selo Islam Grčki u Krajini'

Saborski zastupnika HRAST-a Hrvoje Zekanović pozvao je u srijedu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović da se očituje o "skandaloznoj izjavi" srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da se hrvatsko selo Islam Grčki nalazi u Krajini.

- Nakon bivšeg predsjednika Europskog parlamenta Antonia Tajanija o talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji, ovaj put imamo Aleksandra Vučića koji je malo pomiješao povijest i geografiju. On spominje hrvatska sela, konkretno Islam Grčki i navodi da se to selo nalazi u Krajini. On je očito zaboravio da je bio Domovinski rat, da je bila agresija, zaboravio je na Oluju, kazao je Zekanović novinarima u Saboru.

Kazao je i kako je skandalozno da je on europski političar "kao Andrej Plenković koji jako bira riječi, čak štoviše značajno lobira za ulazak Srbije u EU".

- Vučić mrtvo hladno ovdje govori o Hrvatskoj na način da spominje Krajinu, a svi znamo što Krajina znači za hrvatski narod, istaknuo je Zekanović.

Predsjednicu Republike i premijera pozvao je da se očituju o Vučićevim izjavama.

- Ovim putem pozivam predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović koja danas namjerava po treći put najaviti svoju kandidaturu, neka se očituje po ovom pitanju, ovo nisu male stvari, ovo su skandalozne izjave, apelirao je HRAST-ovac pozvavši i premijera Andreja Plenkovića da iznese o tome svoj stav s obzirom na to da usko surađuje s Vučićem u Europskoj pučkoj stranci.

(abe)