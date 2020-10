Ocjena 'pet plus' za hrvatske medije: Većina bez lažnih vijesti o pandemiji koronavirusa

Predsjednik Agencije za elektroničke medije (AEM) Josip Popovac ocijenio je da je većina hrvatskih medija pandemiju koronavirusa pratila i prati s ocjenom 'pet plus' te da iskakanja s lažnim vijestima nije bilo

<p>"Zahvaljujem se medijima na profesionalnosti, osjećaju za zajednicu i načinu na koji su se uključili u borbu protiv pandemije", kazao je <strong>Josip Popovac.</strong></p><p>No, prije ove aktualne ocjene Agencija, odnosno Vijeće za elektroničke medije (VEM) je, na samom početku koronakrize sredinom ožujka, izdala dramatično upozorenje u svrhu zaštite javnog interesa svim elekroničkim medijima u Hrvatskoj.</p><p>"VEM upozorava da su zabranjene sve audiovizualne medijske usluge, uključujući i one putem interneta kojima se objavljuju ili šire dezinformacije, posebice one u vezi s pitanjima javnog zdravlja. Objavljivanje ili širenje dezinformacija izaziva zabrinutost, širenje straha i panike među stanovništvom te vodi do još težih posljedica od ovih s kojima smo suočeni", isticalo se u upozorenju.</p><p>Posebno je bilo naglašeno i da će Vijeće u skladu sa svojim nadležnostima, "ovakve pojave strogo sankcionirati, vodeći pritom računa o načelu razmjernosti i zaštiti javnog interesa".</p><p>Početkom travnja, na upit Hine, AEM je izvijestio o prvim rezultatima pojačanog nadzora elektroničkih i ostalih medija koji su, unatoč strahovanja mnogih medijskih stručnjaka, pokazale da u Hrvatskoj nije bilo "infodemije" lažnih vijesti.</p><h2>Popovac: Mediji u pandemiji odradili sjajan posao</h2><p>Naime, dotad je bilo zaprimljeno samo 13 pritužbi koje se odnose na izvještavanje o koronavirusu. Od tih pritužbi, njih devet se odnosilo na širenje dezinformacija i lažnih vijesti, a ostale na prikriveno oglašavanje, zloporabu medija za političku promidžbu, nuđenje znanstveno neutemeljenih savjeta o liječenju koronavirusa, ali čak i za "dodatno uznemiravanje javnosti putem emitiranja filmova katastrofe".</p><p>"Zaprimljene prijave i nisu bili pitanje samo lažnih vijesti, već određenih tumačenja koja su apsolutno u skladu sa slobodom govora i demokratskim standardom. Bilo kakvog ataka, namjernog izazivanja panike i lažnih vijesti nismo imali i mi smo na to jako ponosni. Mediji su odradili sjajan posao", kaže Popovac. Dodaje i kako je bilo nekih incidenata na društvenim mrežama što je izvan kontrole AEM-a, no hrvatski uređivani mediji profesionalno su odradili i rade svoj posao.</p><p>"Ne možemo svaku dezinformaciju isto tretirati, pitanje jest kakva je, kome nanosi štetu i u kojem opsegu. Treba biti jako fleksibilan u tom tumačenju naročito kada nema posljedica i kada zbog dezinformacija nema značajnih društvenih podjela, štete za pojedinca ili društvo. Mislim da u Hrvatskoj prevladavaju minorne dezinformacije, posljedice brzine i nenamjerne pogreške koje je moguće ispraviti demantijem", kaže Popovac.</p><p>Dodaje i kako je teško zakonski sankcionirati lažne vijesti generalnom odredbom ocjenjujući kako je kod nas još uvijek donekle "kulturna situacija" te da se, uglavnom u političkim raspravama, pojmovi "fake news" i dezinformacija koriste kao psovka.</p><p>"Pravni poredak poznaje zaštitu od namjernog širenja neistina i o tome odluku donosi sud", ističe Popovac. No, upravo oko regulativnog okvira i odluka o sankcioniranju dezinformacija, a naročito u Hrvatskoj, postoje još mnoge nedorečenosti, upozoravaju stručnjaci.</p><h2>Levak: Zakonska i medijska regulativa još uvijek manjkava i nedostatna</h2><p>Europska unija i neke zemlje u svijetu u posljednjih su nekoliko godina reagirali i pokušavaju stvoriti efikasan regulativni okvir za suzbijanje produkcije i širenja lažnih vijesti. Međutim, zakonska i medijska regulativa još uvijek je prilično manjkava i nedostatna, ističe<strong> Tomislav Levak</strong>, doktorand komunikologije s osječke Akademije za umjetnost i kulturu.</p><p>"Figurativno, moglo bi se reći da regulativa kasni i kaska za ovim problemom najmanje koliko širenje istinitih i provjerenih informacija kaska u odnosu na dokazano mnogo brže i efikasnije širenje lažnih sadržaja" naglašava Levak.</p><p>Dodaje i da je, što se tiče Hrvatske, situacija po ovom pitanju prilično problematična navodeći kako je u važećem Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima pitanje novih medija i komunikacijskih platformi jedva dotaknuto, a njihova regulacija trebala bi biti temelj i za pokušaj rješavanja ovoga problema. Nadalje, Hrvatska niti izbliza nije adekvatno regulirala pitanje kaznenog ili prekršajnog progona osoba i institucija koje namjerno plasiraju dezinformacije.</p><p>"Koliko mi je poznato, u važećem Kaznenom zakonu jedine kaznene odredbe koje se barem neizravno bave time jesu one koja se tiče kaznenih djela klevete i sramoćenja, ali one reguliraju samo situacije kada jedan pojedinac javno okleveće ili osramoti drugoga pojedinca".</p><p>No, kada je posrijedi prekršajni progon, ističe Levak, trenutačno imamo pomalo bizarnu situaciju da je u Hrvatskoj još uvijek na snazi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira<em>,</em>inicijalno donesen 1977. a zadnji put izmijenjen još 1994.</p><h2>Za lažne vijesti trenutna kazna 50 do 200 DEM ili 30 dana zatvora</h2><p>U njegovom članku stoji: "Tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana". Kazna je izražena još u njemačkim markama koje odavno nisu u opticaju, a to možda i najbolje ilustrira suvremenost hrvatskih zakona koji bi trebali regulirati fake news, zaključuje.</p><p>"Stanje bi, prema ideji Vlade RH, trebao poboljšati budući zakon o nedopuštenom ponašanju na internetu<em>, </em>a koji je, između ostaloga, trebao regulirati i definirati odgovornost za objavljeni sadržaj na internetu i društvenim mrežama. No, premda je njegovo donošenje najavljeno u rujnu 2019. on još nije donesen niti, koliko znam, postoji njegova barem radna verzija" zaključuje Levak.</p><p>Ugledna odvjetnica i stručnjakinja za medijsko pravo <strong>Vesna Alaburić</strong>, pak, poziva na oprez pri mijenjanju zakonske regulative koja se odnosi na slobodu izražavanja isključivo zbog pojačanog širenja lažnih vijesti.</p><p>"Važno je najprije razjasniti temeljno stajalište - širenje lažnih vijesti samo po sebi ne smije podlijegati nikakvim ograničenjima u društvu koje želi biti demokratsko ako ne uzrokuje ozbiljne štetne posljedice koje opravdavaju ograničenja slobode izražavanja i kažnjavanje", kaže Alaburić. Ocjenjuje i sasvim dovoljnim da u Hrvatskoj postoji mogućnost prekršajnog kažnjavanja ako širenje lažnih vijesti remeti mir i spokojstvo građana.</p><p>"U kaznenim zakonima desetljećima smo imali kaznena djela uznemiravanja javnosti ili širenja lažnih glasina, koja su se u pravilu pokušavala iskoristiti za obračun s političkim oponentima ili kritikama vlasti. Nakon žestokih kritika te su kaznene odredbe brisane. Smatram da je takav zakonodavni okvir načelno dobar", zaključuje. Izražava i rezerviranost prema najavi mogućeg donošenja Zakonu o nedopuštenom ponašanju na internetu.</p><h2>Alaburić: O kršenju zakona trebaju odlučivati isključivo sudovi</h2><p>"Nije mi poznat sadržaj te zakonodavne inicijative pa zato mogu samo načelno reći da o kršenju zakona odluku trebaju donositi isključivo sudovi te da je samoregulacijom moguće utvrditi određena pravila postupanja, ali je i u tom slučaju važno osigurati sudski nadzor", zaključuje Alaburić.</p><p>S druge strane, pak, i ravnatelj AEM Josip Popovac upozorava na probleme s eventualnim donošenjem takvog zakona, a naročito s mogućim uspostavljanjem svojevrsne "internet policije" koja bi provodila nadzor "nedopuštenog ponašanja".</p><p>"Kako se radi o novoj regulativi i području valja biti oprezan. Treba promišljeno formulirati te odredbe jer uvijek i u svakom trenutku trebamo imati jednu stvar na umu - a to je da je sloboda govora, tiska, objavljivanja i izražavanja temelj demokratskog društva. Jednom kada se nešto zabrani, kada se zabrazdi u cenzuru, tu više nema natrag", naglašava.</p><p>Više bi se u konačnici trebali usmjeriti na medijsku pismenost i odgajanje novih, ali i starijih generacija za "vožnju internetom". I mi to radimo, ističe Popovac naglašavajući izniman značaj novinara i profesionalno vođenih i uređivanih medija u doba pandemije koronavirusa, ali i infodemije lažnih vijesti.</p><p>"Fantastična je požrtvovnost svih medijskih djelatnika koji su stalno izvještavali i izvještavaju. Koji su bili uvijek na licu mjesta i svjesno riskirali zarazu. Uz zdravstvene djelatnike čiji je doprinos najveći, doprinos novinara i drugih medijskih djelatnika bio je i danas je ključan", zaključuje Popovac.</p>