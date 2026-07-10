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DRŽAVNA MATURA

Ocjenjivači poručili Filipoviću: Iduće godine ćemo bojkotirati ocjenjivanje matura

Piše Ana Dasović,
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Ocjenjivači poručili Filipoviću: Iduće godine ćemo bojkotirati ocjenjivanje matura
Foto: Pixsell//
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Nastavnici koji ocjenjuju državne mature upozorili su na grozne uvjete u kojima rade, posebno u vrijeme toplinskog udara. Ravnatelj NCVVO-a odgovorio: Sami ste se javili, valjda sam ja kriv za vrućinu

Ispite na državnoj maturi u ljetnome roku ocjenjivalo je 753 ocjenjivača. Kako smo već pisali, radili su u katastrofalnim uvjetima, jer u paviljonima na Zagrebačkom velesajmu, gdje se već godinama ocjenjuju mature, nema klime, a tek su lani dobili ventilatore. No ni ventilatori ne pomažu na +35ºC, koliko je bilo danima tijekom toplinskog vala krajem lipnja.

Ocjenjivači su na sve to upozorili u peticiji koju su uputili NCVVO-u, ali i javnosti. Rad na ocjenjivanju ispita koje za učenike znače završetak srednje škole i upis na fakultet, obrađivanje materije poput tisuća i tisuća eseja, matematičkih zadataka, sve to odvija se u gotovo nemogućim uvjetima, po osam sati na dan, ističu. Osim toga, sigurnosna ograničenja su blago rečeno problematična, od pregledavanja metal-detektorom kad idu na toalet, do nedostupnosti tekuće vode. 

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Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a, na predstavljanju privremenih rezultata mature ovaj tjedan, odgovorio je ocjenjivačima. NCCVO je zaprimio njihovu peticiju, no teško da će se nešto promijeniti. 

- Pobunio se tek manji dio ocjenjivača. Podsjećam da se radi o javnom natječaju na koji se nastavnici javljaju dragovoljno. Uvjeti su isti već godinama i nitko kome ne odgovara ne treba sudjelovati - rekao je Filipović.

'Suosjećam, ali...'

Na pitanje tko je nadležan za uvjete na Velesajmu, ironično je zaključio kako je "za sve kriva njegova malenkost". Prije toga je prebacio odgovornost na AKD, koji je, pak, vratio lopticu. 

Filipović je nastavio:

- Suosjećam s njima, ali od 830 ocjenjivača, problem je iskazala skupina iz jednog jezika, a svi drugi koji su iz više predmeta ocjenjivali, nisu od toga radili problem. Ubuduće ćemo to istaknuti u javnom pozivu, da se ne javljaju oni sa zdravstvenim problemima. Bojim se da se mjesto ocjenjivanja neće skoro proimijenit. Iznajmiti takav prostor za mjesec i pol dana koliko nama treba, s tim sigurnosim standardima, u Zagrebu je praktički nemoguće. Ako i ima takvih prostora, iznajmljeni su i godinu dana unaprijed. Pokušalo se, ali nismo mogli drugačije. Bila su tri ekstremna dana, ali prije i poslije toga više ne.

'Sustavno ignoriraju naše molbe'

Ocjenjivači koji su pokrenuli peticiju ne žele pristati na ovakve prozivke, kažu nam. Ravnatelj NCVVO-a nije u pravu kad kaže da se radi o manjoj grupi nastavnika. Ističu kako imaju više od 250 fizičkih potpisa nastavnika svih predmetnih grupa + ogromnu podršku na društvenim mrežama i putem maila. Osim toga, sve je prijavljeno Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, te Državnom inspektoratu. MZOM je od NCVVO-a zatražio pismeno očitovanje.

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- Ovdje se ne radi o izoliranom slučaju ovogodišnjeg ocjenjivanja, nego o tome da ocjenjivači već dugi niz godina upozoravaju na nemoguće i nehumane uvjete rada na visokim temperaturama bez klima-uređaja ili prigodnog sustava ventilacije. Ove godine smo konačno krenuli prema medijima jer NCVVO godinama sustavno ignorira naše zamolbe za osiguravanjem potrebnih uvjeta rada. Ja konkretno ocjenjujem ispite državne mature od 2019. godine, dakle već sedam godina, i svaki put je unutar prostora za ocjenjivanje bilo barem 30 stupnjeva - kaže nam nastavnica engleskog jezika i ocjenjivačica Anamarija Kasunić, jedna od pokretačica peticije.

Ona Filipovićeve izjave smatra "krajnje neprofesionalnima, društveno neosjetljivima, ponižavajućima i neprihvatljivima za osobu na takvoj poziciji".

'Sve teže pronalaze ocjenjivače'

- Gospodin Filipović očito ne shvaća da nije nezadovoljna samo jedna grupa ocjenjivača, već da su apsolutno svi ogorčeni. Tko bi, zdravog razuma, bio sretan samo sjediti i ništa ne raditi osam sati na temperaturi od +35 stupnjeva, a kamoli ocjenjivati ispite otvorenog tipa za koje je potreban iznimno visok stupanj koncentracije i sposobnosti prosuđivanja? Svake godine sve više ljudi odustaje od ocjenjivanja jer im ovi uvjeti narušavaju zdravlje - dolazi do pregrijavanja, proljeva, povraćanja, povišene temperature, nesvjestice i slabosti - upozorava Anamarija Kasunić, koja se i sama vrlo aktivno bavi trčanjem, biciklizmom, trči polumaratone, trenira CrossFit, no unatoč sjajnoj formi tijekom ocjenjivanja joj je zamalo pozlilo.

- Mislim da gospodin Filipović nije svjestan činjenice da bez ocjenjivača ne bi bilo ni NCVVO-a, a ni same državne mature. Centar svake godine sve teže pronalazi dovoljan broj ljudi koji su voljni ocjenjivati ispite, i to isključivo zbog užasnih uvjeta rada - istaknula je.

Iduće godine - bojkot

Na pitanje što planiraju dalje, ističe kako će, ako se ništa ne promijeni iduće godine, masovno bojkotirati ocjenjivanje. Time će se odgoditi donošenje konačnih ocjena matura, a time će biti ugoženi i upisi na fakultete.

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- Najvažnije od svega je da je javnost konačno saznala pod kakvim se uvjetima ocjenjuju ispiti koji izravno utječu na sudbinu tisuća učenika svake godine. Ako se ne omoguće radni uvjeti koji po Pravilniku o zaštiti na radu i Zakonu o radu moraju biti osigurani (rad na temperaturi od 22 do 26 stupnjeva Celzijusa), ocjenjivači će bojkotirati ocjenjivanje ispita državne mature. Zaista se nadamo da do toga neće doći, da će NCVVO osigurati minimalne humane uvjete potrebne za rad te shvatiti da ocjenjivače treba cijeniti, a ne ponižavati - zaključuje Anamaria Kasunić.

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