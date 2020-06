Ocu i kćeri (16) sad grade dom: Vratimo joj ukradeno djetinjstvo

U trošnoj kućici u okolici Rijeke žive djevojka (16) i bolesni otac. Žive od 1100 kuna. Ona brine o ocu, a tek tijekom karantene, kad nije prisustvovala online školi, škola je otkrila u kakvim uvjetima žive

<p>Sa samo 800 kuna zajamčene minimalne naknade i 300 kuna doplatka, 16-godišnjakinja iz okolice Rijeke brine o svom bolesnom i teško pokretnom samohranom ocu, a do prije četiri godine hranila je i pokojnu slijepu baku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Udruga Riječki anđeli obnavlja kuću Marinka Lekana</strong></p><p>Još od 6. godine života kosi travu, skuplja sijeno, čisti, pere, kuha, kopa, muze koze, skuplja željezo, špara, ništa joj nije strano ni teško. Uz sve to, dobra je učenica. Prošle školske godine izostala je tek dva nastavna sata, iako živi u okolici Rijeke i prerano ustaje na autobus.</p><h2>'Ona nema osnovne uvjete za normalan život'</h2><p>Uvijek uredna, vedra i nasmijana, dugo je trebalo razrednici <strong>Suzi Hess</strong> da primijeti kako mladoj djevojci treba pomoć.</p><p>- Iako smo bile u stalnom kontaktu, primijetivši da je nema na virtualnoj nastavi u doba nedavne karantene nazvala sam i pitala zašto? Rekla mi je da nema punjač za mobitel. Kako je suprug tad jedini imao propusnicu on se odvezao da joj ga odnese i onda me zabrinut nazvao. Rekao je da jednostavno moram doći vidjeti u kakvim uvjetima dijete živi. Ostala sam zatečena vidjevši staru, oronulu kuću punu vlage, trošnih zidova, upitnih instalacija, bez osnovnih uvjeta za normalan život bilo koga, a kamoli djeteta. To je nešto strašno, neopisivo, nevjerojatno za 21. stoljeće Odmah sam se obratila <strong>Jasni Vrhovac</strong> iz udruge Pomozimo - Ri građanska inicijativa i sve se vrlo brzo pretvorilo u jedno bolje sutra - prisjeća se razrednica Suzi.</p><p>Riječanima dobro znana "Žena zmaj", kako ju od milja vole zvati, Jasna je odmah oko sebe okupila svoj dobro uigrani tim, ljude iz svih krajeva, donatore, volontere, dečke iz Armade. koji su se odazvali na prvi poziv te snagatore i mišiće ove operacije - volontere navedene udruge.</p><p>Svi su istom zasukali rukave i "bacili" na posao rušenja tuge i postavljanja kamena temeljca sreće ove male obitelji. Proteklih tjedana neumorno rade gradeći novi, topli dom malodobnoj djevojci, kojoj su sagradili i novu sobicu, u kojoj neće više morati spavati na hladnom betonu u sobi bez prozora i jastuku mokrom od vlage. Obnavlja se i 100 - godišnji stari krov od blata i slame.</p><h2>'Hvala vam svima, jako ste me usrećili'</h2><p>Vrijedni volonteri raskrčili su i nekoliko tona nakupljenog smeća oko kuće te prekopali i zasadili povrtnjak, a u svemu im pomaže vrijedna djevojka kojoj je ovo najljepši poklon za njen 17. rođendan kojeg će proslaviti u nedjelju. </p><p>- Ovaj rođendan ostat će mi u posebnom sjećanju zahvaljujući svim volonterima, koji su neizmjerno dragi i posebni ljudi, ali najviše teta Jasni i mojoj razrednici, koje su mi uistinu postale kao mame. Svima jedno ogromno hvala - zahvalna je presretna djevojka pridružujući se zahvalama ponosnog samohranog oca <strong>Marinka Lekana</strong>, koji ju je ishvalio kao vrijednu kćer i učenicu, žaleći što je veliki teret, zbog njegove bolesti, pao upravo na njena leđa. </p><h2>'Usprkos nedaćama, uvijek je nasmijana'</h2><p>Ova priča ostat će i u posebnom sjećanju voditeljice akcije Jasne Vrhovac.</p><p>- Mnogi ljudi uključili su se u akciju pomoći, stigle su novčane donacije, građevinski materijal,laminat, pločice namještaj, neki umjetnici donirali su svoja djela za aukcije i svima jedno veliko hvala. Javio nam se i divan gospodin koji se ponudio da će djevojci pomagati financijski do kraja njenog školovanja. Ovakve akcije zaista su dokaz kako ljudskost i dalje postoji kako, no od svih mojih godina rada u udruzi, ova akcija za mene ima poseban značaj.</p><p>Naime, radi se o djetetu koje je toliko ponosno na ono malo što ima, da je stoga tako dugo trebalo da se primijeti kako nema ništa. Jedna skromna, topla, predivna duša kojoj je djetinjstvo ukradeno i koja je odrasla prerano. I usprkos svim nedaćama, vječito je nasmijana. Od svih mojih godina susretanja sa mnogim potrebitim, skromnim, jednostavnim ljudima, ona je posebna djevojka, koja, kao i svako dijete zaslužuje bezbrižno djetinjstvo i nadam se da će se kroz svih nas, njen sramežljiv glas daleko čuti - iskrena je Jasna, koja se, zajedno s razrednicom toliko zbližila s vedrom djevojkom da se šali kako će njen budući suprug imati dvije svekrve za polagati račune, nju i Suzi.</p><p>No, radovi i dalje traju, a za njihov dovršetak potrebno je još dosta građevinskog materijala (crijep, cement, krovne grede, knauf...) kako bi se uspješno obnovila kuća u kojoj će presretna djevojka sa svojim ocem moći živjeti kako svako dijete zaslužuje.</p>