ZA 50 POSTO

Od 1. prosinca poskupljuju posebne usluge Hrvatske pošte

Piše HINA,
3
Zagreb: Zbog nedostatka radnika Hrvatska pošta ima otvoren natječaj za zapošljavanje | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska pošta-HP najavila je da od ponedjeljka 1. prosinca povećava cijene usluga "Servis-posebne dostave i preuzimanja pošiljaka u prostorijama korisnika“ te "Servis po pozivu"

Od 1. prosinca cijena osnovne usluge "Servis-posebne dostave i preuzimanja pošiljaka u prostorijama korisnika“ umjesto dosadašnjih 2,40 eura (bez PDV-a) iznosit će pet eura (bez PDV-a), navode iz Pošte.

U sklopu usluge Servis, mijenja se i cijena preuzimanja te dostave paketa, i to s dosadašnjih 0,62 eura (bez PDV-a), na 1,32 eura (bez PDV-a) po paketu.

Iz Hrvatske pošte iznose da se s novim cjenikom mijenjaju i kriteriji za odobravanje popusta na univerzalnu uslugu-pismo, tako da će osnovni preduvjet za odobravanje količinskog popusta biti ostvarenje godišnjih količina od minimalno 50.000 pisama.

Uz korekciju uvjeta, dodatno se korigiraju i količinski razredi te će umjesto dosadašnjih devet biti ukupno pet količinskih razreda, kažu iz Pošte.

Poručuju i da će kompletan cjenik sa svim izmjenama biti javno objavljen i dostupan na njihovim internetskim stranicama te u svim poštanskim uredima.

