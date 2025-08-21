Obavijesti

RANIJE SVE DOGOVORILI

Od 1. rujna nova povišica za oko 250.000 Hrvata. Evo i koliko

Odluka o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika već je ranije donesena i primjenjuje se od srpnja 2024. godine

Vlada je donijela odluku o povećanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika, koja će se primjenjivati od 1. rujna 2025. godine.

Osnovica će iznositi 1004,87 eura bruto. U razdoblju od 1. veljače do 31. kolovoza 2025. iznosila je 975,60 eura bruto, a od 1. siječnja do 31. siječnja 2025. godine iznosila je 947,18 eura bruto.

Odluka o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika već je ranije donesena i primjenjuje se od srpnja 2024. godine, stoji u Narodnim novinama. Osnovica za obračun plaća državnih dužnosnika iznosi 947,18 eura bruto.

Uskoro više...

