Od 1. rujna zaposleni će moći dobiti 5.000 kuna bez poreza

Iako će cjeloviti paket četvrtog kruga porezne reforme stupiti na snagu tek početkom sljedeće godine, već od 1. rujna se primjenjuje dio poreznih olakšica. Ministarstvo financija je već objavilo novi Pravilnik po kojem je neoporeziv čitav niz primitaka na koje je dosad država ubirala porez.



Radniku poslodavac tako od prvog dana rujna može godišnje isplatiti dodatnih pet tisuća kuna za prehranu. Ako je poslodavac organizirao prehranu ili plaća restoranu da zaposleni tamo jede, onda se neoporezivi iznos penje na 12.000 kuna za poslodavca. U tom slučaju, zaposlenik neće dobiti novac, nego će poslodavac morati dokazati računima uslugu, ali zato radnik može računati na hranu u restoranu u iznosu 1000 kuna mjesečno. To su novosti, ali treba naglasiti da već od prošle godine, poslodavac može isplatiti i 5000 kuna godišnje radniku za nagrade, kao i božićnicu/regres od 2500 kuna bez plaćanja poreza. Olabavljeno je i oporezivanje isplata za odvojeni život, otpremnine, sistematske preglede, obrazovanje, potpore u slučaju smrti člana obitelji, nagrade za navršene godine staža(tzv. Jubilarke)



Od 1. rujna poslodavac može platiti zaposlenome i trošak smještaja djeteta u vrtić, a da na to ne plati niti lipu poreza za razliku od dosad. I tu nema ograničenja, samo dobra volja i dogovor poslodavca i radnika. Bilo da je mjesečna rata vrtića 200, 600 ili 1500 ili 5000 kuna, važno je da postoji isprava kojom se dokazuje da je poslodavac to podmirio.



Također, za smještaj radnika poslodavac također više neće plaćati porez. Dosad se to odnosilo samo za sezonske radnike, a sada se širi na sve. Od rujna, država više neće oporezovati dnevnice do iznosa od 200 kuna, a dosad su uzimali porez na iznos iznad 170 kuna.



Ipak, dvije najavljene dodatne olakšice za radnike su na čekanju i neće biti na snazi od rujna. Prva je da poslodavac ne plaća porez na iznos dopunskog zdravstvenog osiguranja koje plaća radniku. Time se želi potaknuti poslodavce na brigu o zdravlju. Ali kako objašnjavaju u Ministarstvu financija, za to je potrebno izmijeniti Zakon o porezu na dohodak i ta olakšica će se moći koristiti od 1. siječnja 2020. godine



Najveća nepoznanica je ideja države da potakne poslodavce da radnicima plaćaju odmor izvan radnog mjesta u visini 2500 kuna koje ne bi bilo oporezovano. To je takozvana Cro kartica koju ministri turizma najavljuju više od pet godina. Koristila bi se izvan udarnih ljetnih mjeseci sezone i mogla bi se koristiti samo u Hrvatskoj. Radnik bi dobio neku vrstu vaučera koju bi mogao koristiti. Iz Ministarstva financija kažu da ne znaju kada će to stupiti na snagu jer prvo Ministarstvo turizma mora odrediti pravila.