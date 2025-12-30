Obavijesti

VLADA ODLUČILA

Od 1. siječnja poskupljuju cigarete. Ovo su nove cijene

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Osim fiskalnih učinaka, kazao je Primorac, povećanjem trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode postižu se i zdravstveni učinci u smislu smanjenja potrošnje tih proizvoda...

Vlada je u utorak donijela uredbu kojom od 1. siječnja 2026. godine stupaju na snagu više trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode.                                                                                                     

Prema uredbi koju je predstavio ministar financija Marko Primorac, specifična trošarina za 1.000 komada cigareta iznosit će 59,10 eura i proporcionalna trošarina 34 posto od maloprodajne cijene te minimalna trošarina na cigarete u iznosu od 130,60 eura za 1.000 komada cigareta.

SLIJEDI PREKRŠAJNA PRIJAVA Zapljene duhana u Kuršancu i Slatini: Policija oduzela gotovo 15 kilograma ilegalne 'robe'
Zapljene duhana u Kuršancu i Slatini: Policija oduzela gotovo 15 kilograma ilegalne 'robe'

Visina trošarine povećava se i za sitno rezani duhan za savijanje cigareta te iznosi 126,90 eura za kilogram, za ostali duhan za pušenje 126,90 eura za kilogram, za cigare 126,90 eura za 1.000 komada i za cigarilose 126,90 eura za 1.000 komada.

Trošarina za e-tekućinu iznosi 0,25 eura za mililitar, za grijani duhanski proizvod 211,30 eura za kilogram i za novi duhanski proizvod 126,90 eura za kilogram.

Osim fiskalnih učinaka, kazao je Primorac, povećanjem trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode postižu se i zdravstveni učinci u smislu smanjenja potrošnje tih proizvoda.

Primjena nove uredbe trebala bi prihod državnog proračuna po osnovi trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode povećati za 129,1 milijun eura u 2026. godini, kaže se u obrazloženju uredbe.

